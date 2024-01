Las canciones de Hermética llevadas hacia al tango por Ana Patané: “El metal tiene un montón para decir”

“Para mí Ricardo Iorio estaba muerto mucho antes, cuando empezó a hacer declaraciones polémicas que iban en sentido contrario de lo que decían sus letras”, reconoció Ana Patané sobre el líder de Hermética que falleció en octubre del 2023. Sin embargo, esa ruptura emocional con el músico no le impidió seguir sintiendo que las letras de esa banda merecían trascender el circuito de los fans del metal y, con eso en mente, grabó Ajeno al tiempo, un disco de versiones de las canciones emblemáticas de la banda de heavy metal.

La idea de tomar las letras de Iorio y darles una vida nueva se gestó en plena pandemia. En 2020 quería cantar una de las canciones de Hermética y buscó en Youtube alguna versión instrumental y se encontró con una de Pablo Chihade. La sensación de encontrar lo que buscaba fue inmediata y contactó al autor de ese video. La onda fluyó entre ambos y lo que era un tema soplando en el viento se convirtió en proyecto de álbum.

Ana Patané vive en Quilmes y, además de música, es locutora y guardaparques. Cuando se propuso hacer el disco convocó a diferentes artistas que debían cumplir con un requisito excluyente: sentir amor por las canciones de Iorio. Y eso se nota en Ajeno al tiempo, que fue producido por su hermana, Lucy Patané.

La obra incluye "Olvídalo y Volverá por Más", "Del Camionero" con Lucy Patané y Juanito el Cantor, "Memoria de Siglos", "Gil Trabajador" con Pablo Chihade y "Tú eres su seguridad" con Noelia Sinkunas.

Este miércoles 7 de febrero lo presentará en La Tangente (Honduras 5317, CABA), pero no solo tocará los temas incluidos en el disco, también nuevas versiones de Hermética y de las dos bandas nacidas de La H: Almafuerte y Malón.

“Para mí, Hermética era mucho más que Iorio, pero después, con la repercusión del disco y con varias entrevistas que tuve en las que no dejaban de nombrármelo, reflexioné en que el tipo está atrás de todo esto, era el corazón y la mente de la banda”, explicó Ana Patané a PERFIL.

Hermética, Ricardo Iorio y el tango

¿Cómo armó el equipo para este nuevo álbum?

Empecé a pensar en amigos músicos pudieran comprender el sentimiento por Hermética. Busqué quien amalgamara tocar un instrumento, poder versionar un tema y, además, entender el peso Hermética dentro del rock nacional, que es una banda medio de culto. El heavy metal siempre estuvo como en un costado, justamente por tener un sonido particular que no todo el mundo se lo banca, y más Hermética que se lo das a escuchar, tal vez, a alguien que no está acostumbrado y no entiende lo que dice y mucha gente se rinde.

Y con esa idea crearon un disco de versiones, que no es lo mismo que covers.

Claro, eso me da orgullo. No es que me armé una banda heavy metal y canté los temas tal cual los hacía Hermética, que también sería válido, pero de repente salió otra cosa. Me da honor que sea así, incluso algunos casi parecen un tema nuevo. El que no conoce los temas originales los escucha como algo nuevo, capaz ni se imagina que es de una banda de heavy metal y es como para hacer reflexionar: “¿viste? el metal tiene un montón de cosas para decir”, siempre dijo un montón de cosas, tiene mucha poesía, mucha profundidad de las letras, pero bueno, siempre fue un poco marginal.

¿Y por qué cree que pasa eso con el metal?

Yo creo que se viene una época en la que se va a poner un poco hasta de moda. Cristian Castro, por ejemplo, él siempre fue metalero, siempre tuvo algún proyecto paralelo, pero ahora la banda heavy metal de Cristian Castro se vuelve un poco más común, hay menos prejuicios, se tiende a eso me parece. Se está más abierto de un lado y del otro, porque los metaleros también siempre fueron una tribu muy cerrada.



Tras su muerte hubo mucha reivindicación de Ricardo Iorio, que es un personaje muy contradictorio, ¿qué piensa al respecto de la distancia de las obras de los artistas y los artistas?

Bueno, pensé bastante en eso, porque Hermética me gusta, desde que soy muy chica y siempre digo que las letras me hicieron ver, tomar conciencia de cosas que en la escuela no aprendía y siento que me enseñaron y me hicieron ver muchas cosas de la historia de la realidad social, de la desigualdad social desde muy chica. Entonces esas letras son obras que atravesaron a muchas personas. Y la persona que gestó esa obra puede cambiar. El cambio de Iorio para mí fue triste, a mí no me dio tanta tristeza enterarme cuando murió físicamente, si no me dio mucha más tristeza verlo cambiarse al bando de en frente. Hasta podría decir que para mí ya se había muerto hace unos años, porque él despreciaba sus propias letras.



¿Y en ese camino del heavy metal y el rock, cómo llegó al tango?

Mi abuelo de parte de mi mamá tocaba el piano, le gustaba mucho el tango, a mi mamá también le gusta el tango. Estudie un año en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, justo en el 2019, antes de que se me ocurriera todo esto, y ahí te hacen elegir entre tres géneros o folklore o jazz o tango. Cantando los tangos que nos hacían cantar en la escuela, sentía que me gustaba y cuando empecé con este proyecto tenía un fuego tanguero medio encendido y, además, los músicos que me rodeaban y que me hablaban en ese momento todos tenían algo que ver con el tango, así que fue un poco circunstancial. No es que yo soy tanguera.

Es como dicen que “el tango te espera”.

Sí, mi papá siempre me lo dijo.

CP