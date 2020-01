Aumento de salarios: la CGT respalda y las pymes piden diferenciar por "tamaño de empresa"

Con el objetivo declarado de "poner plata en el bolsillo de la gente", el Gobierno nacional anunció este viernes 3 de enero un aumento por decreto de los salarios privados como establecía la Ley de Solidaridad. Sin embargo, esta suba fue recibida con recelo por los empresarios y las pymes mientras que desde el sindicalismo respaldaron la medida.

El decreto —firmado por el presidente Alberto Fernández y anunciado ayer por el ministro de Trabajo Claudio Moroni— expresa que el incremento será remunerativo y se incorporará como una suma fija bruta los salarios en dos tramos: $3.000 en enero y $1.000 en febrero. Tras los descuentos, quedarán $ 2.500 y $ 3.300 “de bolsillo” respectivamente.

Ante este anuncio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró este sábado 4 de enero que "reconoce la necesidad de una recomposición salarial", aunque reclamó que los incrementos sean "diferenciales por región, tamaño y tipo de empresa".

"No es lo mismo el sector textil que el aceitero, ni se puede comparar la rentabilidad de un pequeño comercio ubicado en grandes ciudades que en el interior profundo", consideró la entidad en un documento difundido por la agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, CAME recordó que aún están pagando el bono de 5 mil pesos impulsado por el Gobierno anterior: "La mayoría de las pymes estamos pagando dos cuotas del bono de 5 mil pesos, que eran cinco cuotas de mil, y ahora el decreto establece un incremento salarial de 3 mil pesos más y mil extras en febrero". "A todo ello, hay que sumarle también los compromisos anteriores de paritarias", subrayó la entidad.

"La CAME reconoce la necesidad de una recomposición salarial, fundamental para que se reactive el consumo, aunque solicita que los aumentos sean diferenciales por región, tamaño y tipo de empresa, porque hay sectores más afectados por la crisis. El decreto establece para las pymes un pequeño diferencial porque quedarán eximidas por tres meses del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino con relación sólo al aumento dispuesto, es decir por los 3 mil o 4 mil pesos", agregó el comunicado.

"Venimos pidiendo créditos especiales con tasas diferenciales de disponibilidad inmediata y sin trabas burocráticas para poder enfrentar estos compromisos y un sistema de asistencia REPRO express para firmas con dificultades", remarcó la entidad.

Por su lado, este sábado, la Unión Industrial Argentina (UIA) también se refirió a la necesidad de contar con tasas bajas y evaluó: "Hoy no hay financiamiento y hay que propiciar algún mecanismo que les permita pagar los aumentos a las pymes y a las economías regionales".

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, ratificó este sábado su apoyo al incremento salarial para el sector privado decretado por el Gobierno, al considerar que va por el "rumbo correcto" porque busca "incorporar ingresos que mejoren la capacidad del poder adquisitivo". "Para el 60 por ciento de la masa salarial representa más de un 10%, que no es el resultado final ni la salvación, pero si esto no se replica en precios, va a ser un aumento real en los ingresos", analizó el dirigente en diálogo con AM 750.

Sobre el monto otorgado, que llegaría a cuatro mil pesos como piso de la paritaria 2020, el titular del sindicato de Sanidad evaluó que "lo que hay que hacer es recomponer las bases de un proceso para "incorporar ingresos que mejoren la capacidad del poder adquisitivo". Según estimó, con ello va a "mejorar el comercio, el consumo, la producción y el empleo".

"La CGT ratifica que acompañamos (la medida). Puede ser que haya colmado o no expectativas, pero va en un rumbo correcto, que es recomponer el salario real", destacó el gremialista, que además resaltó que el Gobierno de Alberto Fernández intenta "revalorizar el mercado interno" y dar un "mayor poder adquisitivo a los trabajadores".

Daer apuntó: "Lo que tienen que comprender y mucho son los empresarios. Hay que insistir en que tienen que ganar por volumen y no por precios". "Tarde o temprano, todos los sectores van a tener que acompañar este proceso", pronosticó. Con relación al sondeo difundido por el Banco Central sobre el pronóstico de un 42% de inflación para este año, señaló: "La expectativa de todos es que la inflación sea menor. Giraba en torno al 30 ó 35 por ciento". Por otro lado, se refirió a las negociaciones salariales e indicó: "Vamos a ir recomponiendo el salario porque es el principio de que no caiga la actividad económica".

