Caen con fuerza las intenciones de las empresas para contratar personal

El contexto de la pandemia del Covid-19 vino a aportar un panorama más errático a las de por sí complejas situaciones de las empresas en la Argentina. Y uno de los temas más afectados es la contratación de mano de obra. El mercado de las empresas muestra que todavía faltará para esa recuperación.

"Teniendo en cuenta los efectos sociales y económicos producto del aislamiento social preventivo y obligatorio causado por la pandemia, notamos un importante declive en las expectativas de contratación de los empleadores argentinos para el próximo trimestre. La Encuesta de Expectativas de Empleo de -8% es la más débil desde que comenzamos a realizar la encuesta en el país en 2007. Este resultado está mayormente traccionado por la disminución en las intenciones reportadas por el sector de Finanzas, Seguros & Bienes Raíces” explicó Luis Guastini, Director General de ManpowerGroup Argentina; quien además agregó: “Más del 47% de los empleadores encuestados espera que la contratación de personal retome los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19 en los próximos 12 meses, siendo el sector de las Manufacturas el más optimista”, dijo.

En este caso el relevamiento cobra importancia porque fue realizado medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Se trata de la primer medición en este contexto que muestra las intenciones de contratación por parte de los empleadores argentinos entre julio y septiembre, de ahí su valor, porque los empresarios tenían alguna idea del impacto de las medidas que se estaban tomando en sus actividades", indicó Luis Guastini Director general de la reconocida consultora de empleo. Y agregó que "El mismo comportamiento de la pandemia muestra un valor interesante al registrar una caída en las expectativas con relación al trimestre anterior que tenía un 2% positivo.

Qué sectores generarán más empleo en este 2020

"Los resultados revelan que la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para este período es de -8%, con lo que muestran una disminución de 10 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior y una merma de 9 puntos porcentuales en la comparación interanual", explicó a PERFIL Guastini y agregó: "Si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior fue 1, también amesetado. Como se trata de expectativas de contratación están vinculadas a la marcha economía", y recordó que en 2009 se mostraron valores similares de caídas en cuanto a expectativas de empleo.

Otro de los puntos que remarcó Guastini de la encuesta es que la situación no sólo no difiere de lo que observan en el mundo, sino que en Latinoamérica Argentina no presentaría las peores previsiones.

"Pocos países tienen valores positivos como Japón e India o EE.UU, que también vienen con caídas en mediciones anteriores. En América Latina, Argentina ha sido el país con menor caída de estas expectativas y muestra una cautela mayor por parte del empresariado porque les tocó la pandemia en el contexto de una economía golpeada", dijo, donde claramente las empresas ya venían regulando fuertemente la fuerza de trabajo. "La percepción en Argentina no ha sido tan negativa, aunque debemos considerar que hubo un incremento significativo de la incertidumbre", remarcó Guastini. "El porcentaje de indecisos que manifiesta que no sabe que va a pasar aumentó considerablemente ya que del 4 o 5% tradicional pasó al 11%", dijo.

Otros detalles que destacó el Director de la consultora y que resaltan de la empresa son:

La única región que no muestra una intención de contratación negativa es Cuyo, reportando una ENE de 0%. Para Guastini esto se relaciona con con el comportamiento de las economías regionales. "En momentos de la encuesta la vitivinicultura estaba en pleno proceso de cosecha", dijo. Por su parte, el Noroeste argentino (NOA) reportó la expectativa más débil con una ENE de -19%.

El sector de la Construcción informa el único resultado positivo de las nueve actividades económicas con expectativas positivas de +2%. Guastini indicó que el sector más afectado en las previsiones es el de finanzas, seguros y bienes raíces. "Bienes raíces tracciona muy para abajo. Eso ha impactado por la paralización del sector de la construcción. Ese segmento estaba dando -16 al momento del relevamiento", indicó

De todos los empleadores argentinos encuestados, el 72% no espera realizar cambios en sus dotaciones de personal, el 13% planea disminuirlas, el 4% aumentarlas y el 11% restante no sabe si realizará cambios durante el periodo relevado.

Finalmente, al consultarle al Guastini qué debe tener en cuenta una persona que busca empleo hoy y si ha cambiado en algo la pandemia al mercado laboral, el Director de ManpowerGroup destacó: "La principal habilidad que debemos mantener es la capacidad y predisposición para estar aprendiendo continuamente. Curiosidad propia, implica buscar en internet, mirar tutoriales, y capacitarse sólo por el hecho de mejorar las competencias laborales", indicó.

"La educación formal también va a pasa por una gran reformulación luego de la pandemia y ya estamos viendo la velocidad con la que aumenta la caducidad del conocimiento. Cuando una persona obtiene su título de grado de poco sirve si esa formación no tiene una actualización cada dos o tres año, es decir que ya no alcanza como la educación formal", recordó Lucas Guastini, especializado en selección de personal.

En 9 de los 10 países de América encuestados se pronostican reducciones de la fuerza laboral durante el período que va de julio a septiembre, mientras que en Estados Unidos se anticipa un incremento limitado con una ENE de +3%. Las intenciones de contratación se debilitan en los 10 países de América en comparación con el segundo trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2019. Así todo, los empleadores de los Estados Unidos esperan el ritmo de contratación más fuerte del continente, en tanto que Costa Rica, Colombia y Perú pronostican los declives más marcados de los mercados laborales de la región.