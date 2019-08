"Dólar Alberto": ¿el tipo de cambio encontró un punto de equilibrio?

por Anabella Gonzalez

¿Cuánto vale un dólar? La divisa estadounidense se vendía a 46 pesos el viernes 9 de agosto, saltó a $63 después del triunfo del Frente de Todos en las PASO, y cayó por debajo de $60 el jueves. Las oscilaciones generaron esta semana una economía "sin precios" en la que se suspenden ventas y se remarca sin referencia. El presidente Mauricio Macri buscaba la calma cambiaria para mantenerse con chances de reelección, pero la devaluación lo obligó a tomar medidas económicas heterodoxas para paliar la crisis.

En ese contexto, Alberto Fernández y uno de sus principales voceros económicos, Emmanuel Álvarez Agis, aclararon que el dólar a $60 "tiene un valor razonable". El candidato y el economistas reclamaron además que "las reservas se preserven" de cara a su seguro mandato presidencial. En ese contexto, surge el interrogante: ¿el "dólar Alberto" es el piso o el techo? Economistas consultados por PERFIL aseguran que la devaluación responde a la inestabilidad política que generan los próximos cuatro meses de transición, y no descartan nuevos saltos de cotización. Además, señalan la necesidad de "acuerdo" entre ambos candidatos para dar "señales políticas" favorables a los mercados, y anticipan que el nuevo valor de la divisa se trasladará a los precios.

Federico Furiase

Federico Furiase, de Eco Go, explica ante la consulta de este medio que la devaluación se produjo por el cambio de expectativas del mercado tras las PASO, pero descartó que el dólar estuviera retrasado antes de las elecciones. "No es que estaba frenado y ahora subió porque lo dejaron en un valor de equilibrio, porque ahora tenemos un nivel de dólar más alto, pero con tasas de interés más altas. Pasó que subió el riesgo país por ese cambio de expectativas del mercado", dice.

Para Furiase, hay un "aumento de competitividad mentiroso", porque el equilibrio es con mayor inflación de corto plazo. Además, resalta que el escenario es inestable porque no hay certidumbre política. "Tenés un presidente que se quedó sin poder, y un candidato que lo tiene. En el medio hay un vacío, y el mercado tiene incertidumbre de cuál va a ser el programa económico en esta transición y sobre todo después del 10 de diciembre".

La estabilidad, sostiene, va a depender de esas "señales políticas". "Lo que se necesita es una coordinación entre los dos: un diálogo y definiciones para calmar en primer lugar el riesgo país, y luego el tipo de cambio", opina el economista, al tiempo que suma que también hay un contexto global "complicado con la situación entre Estados Unidos y China", por lo que no desestima los riesgos de volatilidad a futuro.

Sobre el traslado a precios, Furiase considera que "claramente" este salto cambiario se verá reflejado en las góndolas en los próximos meses. "El piso de la inflación de agosto y septiembre ya es mucho más alto de lo que se esperaba el viernes pasado por este salto del dólar. Probablemente en la inflación de septiembre lo veamos con un nivel de inflación más arriba de un 3,5 / 4%", estima.

Macri habló con Alberto Fernández: "Tuvimos una buena y larga conversación"

Damián Di Pace

​Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, opina que el precio del dólar en el mercado local lo define la demanda y desestima que dependa de lo que defina "una persona". "Hoy tenemos un tipo de cambio que responde a situación de incertidumbre política más que a las razones que tenía su retraso anterior, cuando partía de $ 45", dice a PERFIL.

Coincide en que el mercado espera que haya diálogo de Alberto Fernández con Macri para definir un plan económico, en al menos cinco puntos: "El pago de la deuda externa y la refinanciación con el FMI, el compromiso con la reducción déficit fiscal, la administración de mercado de cambios futuro, la reducción Tributaria en forma gradual del sector privado y la emisión para financiar el gasto", apunta a este medio

Sobre el impacto de la devaluación en los precios, el especialista señala que "ya se está dando" el traslado, conocido en la jerga como pass-throug. Prevé incluso que las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en la mañana del miércoles pueden perder efecto si no se logra controlar a la divisa norteamericana. "Hay una pérdida de poder adquisitivo por la devaluación y la suba de precios. El intento del gobierno por compensar esa suba con las medidas se puede erosionar rápidamente si no se logra la calma cambiaria", advierte.

Bonos, AUH y naftas: cuáles son las medidas que anunció Mauricio Macri

Hernán Letcher

Magíster en Economía Política y Director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Lechter evalúa que había un "atraso cambiario", en la cotización a $46 del viernes previo a las PASO. Esto se debe, según su visión, a que el gobierno de Mauricio Macri no tiene definido "cuál es el tipo de cambio quiere para su modelo económico". "Veníamos diciendo que había un atraso cambiario, esto en el marco de un modelo que no define qué tipo de cambio le interesa. Hablar de atraso en bastante entrecomillado, porque nadie puede certificar cuál es el tipo de cambio que quisiera este gobierno", plantea a este medio.

Ahora, dice "hemos vuelto a un tipo de cambio real multilateral, similar al de septiembre del año pasado, en el peor momento de la devaluación de 2018". "La inflación se había comido muy rápidamente el efecto de la devaluación entre septiembre y hoy, y ahora volvimos al origen", agrega.

El director del CEPA considera que aún "no está claro" que el gobierno tenga controlado el tipo de cambio, por lo cual "puede escaparse" otra vez. "Da la impresión que no tiene ningún tipo de control sobre la divisa, e insiste las mismas fórmulas que probó antes y no tuvieron solución: tasas, dolar futuro, y venta de dólares, que parecen no ser suficientes", sostiene. Para Letcher, habrá sin dudas un traslado a precios en agosto, luego de que se conociera que la inflación de julio pasado fue del 2,2 por ciento. "La devaluación anterior tuvo un pass-through de un 70%. Los efectos que se ven ya en las góndolas dejan entrever que sería de características similares", dice. En efecto, esta semana hubo una remarcación general de precios de entre el 10 y el 30 por ciento, con cierto desorden por la falta de referencia del tipo de cambio, que en muchos casos se calculó en base a un dólar a $65.

En esa línea, un informe de la consulta LCG advierte que debido a la fuerte devaluación que comenzó inmediatamente después de las PASO, se espera una nueva aceleración de la inflación "con registros no menores a 5,5% en agosto, donde el aumento de precios impactará a partir de mediados de mes y fuerte arrastre hacia septiembre". LCG señala además que no se descartan riesgos de que la devaluación y la inflación "puedan retroalimentarse y acelerar la inercia inflacionaria". En su reporte, prevé una proyección de inflación que se ubica en torno al 55% anual.

A.G./F.F.