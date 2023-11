"El mercado de cambios, así como cualquier otro mercado, se mueve por expectativas", explica a PERFIL el analista de Rava Bursátil Mauro Natalucci y agrega que esto sucede particularmente en el dólar paralelo. "Existen dos grandes factores que hacen que los impulsos sean mucho mayores que los demás: el primero es un mercado de menor tamaño y, por ende, la volatilidad es mayor ante cambios en la oferta y la demanda; y en segundo lugar, es un canal de libre acceso al dólar y, por lo tanto, solamente depende de lo que el mercado esté dispuesto a pagar", indicó.

Y es que por estas horas el blue vuelve a ser noticia porque ayer, en una sola jornada trepó $60 y llegó a venderse en $950. Incluso, esta mañana, algunos sitios de cotización mostraban al dólar paralelo por encima de $960.

De acuerdo al análisis de Natalucci, la previa electoral está influyendo en el salto de ayer y en lo que pueda venir en estas 5 ruedas que quedan hasta las elecciones presidenciales.

"Tenemos un balotaje a la vuelta de la esquina con dos escenarios posibles y opuestos. El mercado tiene expectativas de una tasa inflacionaria mayor en los próximos meses y eso hace que la caída en la demanda monetaria (sumada a un aumento en la velocidad de circulación del dinero) tenga un mayor impacto en el tipo de cambio", explicó.

"Cada vez que el público recibe un peso, trata de adquirir bienes. Estos bienes serán de consumo y serán de reserva de valor. Lógicamente, en los comienzos de cada mes esto se ve con mayor impacto en el mercado ya que un exceso de liquidez se traslada con mayor rapidez, en este caso, hacia el dólar", expresó.

Vuelve el apetito por la cobertura ante una devaluación "inevitable"

Algo similar opinó la economista Natalia Motyl. "El blue está tomando impulso", sentenció. "A medida que nos acercamos a las elecciones habrá una mayor demanda de dólares por cobertura. Natural en un contexto previo a las elecciones de mayor volatilidad", dijo.

Para la titular de NM Consultora, "hoy es inevitable pensar la devaluación post elecciones. Primero, está comprometido con el Fondo Monetario Internacional y segundo, no hay suficientes reservas en el BCRA para seguir sosteniendo el atraso cambiario. Asimismo, se vienen vencimientos en los primeros meses del año 2024 por más de US$10.000 millones. Es totalmente insostenible la política", detalló a PERFIL.

De acuerdo a Mauro Natalucci, de Rava Bursátil "el mercado trata de dolarizarse lo antes posible y sin importar quién gane las elecciones, porque ante un escenario totalmente incierto prefiere resguardarse en un activo de valor y parece estar dispuesto a pagar lo que sea".dijo

En esa línea agregó "por su parte, Sergio Massa dijo que no va a devaluar el dólar oficial, al menos hasta fin de año, pero un salto grande en los dólares financieros hará que la brecha se alargue mucho entre ambos tipos de cambio. Entonces, la misma presión del mercado puede ser que influya en un cambio de política por parte del actual ministro de Economía", indicó.

También Natalucci remarcó que "el mercado tiene expectativas de una devaluación en el corto plazo y esto puede verse en instrumentos como bonos en pesos vinculados al tipo de cambio oficial y el mercado de futuros de dólar, quienes presentan anomalías en los rendimientos ante la misma incertidumbre económica", explicó.

El consultor en economía y finanzas Omar de Lucca estuvo de acuerdo con sus colegas en que el mercado ya espera una devaluación y que no incidirá en eso quien sea finalmente electo presidente.

"Gane quien gane, el mercado está esperando una devaluación. Si gana Sergio Massa van a volver las micro intervenciones para devaluar, a un ritmo determinado por la inflación. No va a haber una corrección de shock como hubo el 14 de agosto cuando ganó Millet y La Paz. Eso quiere decir que el dólar oficial se va a descongelar", estimó. Y en ese aspecto indicó que va a seguir subiendo, pero no al mismo ritmo que si gana Millei.

¿Por qué? "Si gana Millet viene un ajuste de shock fuerte del tipo de cambio oficial. Eso se va a trasladar automáticamente a la inflación. ¿Cuáles son las razones? Que la economía argentina es dependiente de insumos importados que van por dólar oficial. Entonces, si hoy tenemos una inflación muy alta, en el caso de que gane Millei va a ser más alta todavía".

En la mirada de de Lucca "lo que propone Sergio Massa es un gradualismo en la devaluación. Millei va a proponer un shock fuerte de ajuste en el tipo de cambio oficial. Pero gane quien gane, sí va a haber devaluación. El tema es que uno la va a hacer más lenta que el otro", analizó.

Un veranito corto

El "veranito" que se vivió estos días con la cotización del dólar coincidió para el Lic Gastón Lentini, en que después de la elección general que algunas variables se calmaron. "Tanto las políticas, dejamos de hablar piquetes, como las financieras, viendo el dólar planchado como había prometido Massa, y viendo también planchados los dólares financieros", indicó el especialista en mercados.

"Quien tenga algo de conocimiento del mercado blue sabrá que todavía están los policías vestidos de civil en la puerta de las cuevas, revisando a las personas que ingresan a los edificios, así tengan libros porque vuelven de la facultad, o dólares porque van a cambiar pesos por dólares", indicó. Y recordó que "así está funcionando el mercado, y por eso el mercado estaba calmado".

Sin embargo, también para Lentini los inversores volvieron a buscar cobertura y "es por eso que empezamos a ver la suba, tanto de acciones que son de cobertura, como Aluar o Siderar, clásicas, o por ejemplo en los dólares MEP y por supuesto también en el mercado blue. Ya quedan pocos días, y los pesos son algo que los argentinos rechazamos. Con lo cual, espero equivocarme, pero coincide con la idea de que, gane quien gane, vamos a ver un acomodamiento de precios en muchísimos sectores de la economía, empezando por los que estuvieron más en boga estos días, como la nafta, el transporte, y los alimentos, que están en muchísimos casos en programas de precios cuidados", adelantó.

Omar De Lucca, consultor en economía y finanzas hizo una semblanza de lo que sucedió los días previos, cuando el paralelo parecía haber entrado en una meseta.

"La semana pasada la gente tenía que pagar sueldos y muchos salieron a vender divisas, lo que presionó una baja del precio. Pero era esperable que el dólar tuviera un rebote. Más pensando que en una semana viene el ballotage", indicó. Y en la misma línea agregó: "Hoy, por más encuestas que haya, que digan que hay un 50 y 50 de posibilidades, la incertidumbre electoral todavía persiste. Entonces es un movimiento respecto al dólar que no sorprende, al menos a mí no me sorprende. Si el dólar MEP estaba muy barato, el blue por debajo de 900 también estaba muy barato, e iba a empezar a subir en algún momento. Además, como el dólar siempre se manejó por oferta y demanda, no es sorpresivo", concluyó el analista de mercados.