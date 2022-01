Economía negó que la deuda haya crecido u$s 50 mil millones en los últimos dos años

La cartera que conduce Martín Guzmán salió este miércoles al cruce de los cálculos que estiman un aumento de 50 mil millones de dólares en la deuda pública en los dos años de gestión de Alberto Fernández y apuntó a la metodología que se emplea para llegar a esa cifra.

Según las explicaciones vertidas por el Palacio de Hacienda, el aumento del pasivo del país se produjo en pesos, o sea la moneda que emite, y no en dólares que genera obligaciones externas.

"Deuda en dólares no es lo mismo que deuda en pesos", sostuvo la cartera que encabeza Martín Guzmán en un hilo de Twitter.

Martín Guzmán: "El FMI puede perder legitimidad si Argentina se desestabiliza"

"Deuda en dólares no es lo mismo que deuda en pesos. En esta afirmación se pasa a US$ una deuda que se emitió en pesos y que se pagará en pesos", dijo el ministerio de Economía a través de una serie de mensajes en Twitter.



Según la explicación "se mezcla emisión de deuda denominada en moneda extranjera con emisión de deuda denominada en pesos y financiamiento del BCRA al Tesoro".



Desde el ministerio destacaron que en diciembre de 2019, cuando asumió Fernández "con una crisis económica y sin acceso a los mercados internacionales, el Gobierno reconstruyó el mercado de deuda pública en pesos (teniendo los títulos del Tesoro reperfilados) para financiar políticas públicas y no depender solo de la emisión monetaria".

De esta manera "Argentina volvió a tener su mercado doméstico. Las tasas de refinanciamiento fueron creciendo y se ubicaron por encima del 100% ya en la segunda mitad de 2020, lo que permitió obtener un financiamiento extra de $386.727 millones, equivalente al 19,2% del total de vencimientos del año".



Durante 2021 "esta tendencia se mantuvo y se obtuvieron recursos extra por $746.042 millones. Este proceso fue clave para solventar las políticas públicas desplegadas para hacer frente a la Pandemia, que sólo en 2021 requirió un gasto de $420.000 millones, que representa el 0,9% del PBI".

"En esta afirmación –continúa- se pasa a USD una deuda que se emitió en pesos y que se pagará en pesos. Se mezcla emisión de deuda denominada en moneda extranjera con emisión de deuda denominada en pesos y financiamiento del BCRA al Tesoro".

La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía publicó el lunes que la deuda pública bruta total del Estado nacional ascendió a diciembre del año pasado a US$ 363.362 millones, frente a los US$ 323.065 millones de igual mes del 2019.

Economía defendió la política de financiamiento del Gobierno al sostener que "en diciembre de 2019, con una crisis económica y sin acceso a los mercados internacionales, el Gobierno reconstruyó el mercado de deuda pública en pesos (teniendo los títulos del Tesoro reperfilados) para financiar políticas públicas y no depender sólo de la emisión monetaria".

FMI: Patricia Bullrich anunció la suspensión del encuentro entre Martin Guzmán y la oposición

"Argentina volvió a tener su mercado doméstico", afirmó el Palacio de Hacienda y señaló que "las tasas de refinanciamiento fueron creciendo y se ubicaron por encima del 100% ya en la segunda mitad de 2020, lo que permitió obtener un financiamiento extra de $386.727 M, equivalente al 19,2% del total de vencimientos del año".

Economía precisó que "cuestionar el endeudamiento en pesos -con las restricciones antes mencionadas- es pedir un ajuste fiscal en medio de una doble crisis (la crisis de deuda y el coronavirus), lo que en la visión de la conducción económica actual sería recesivo y dañino para la actividad económica".

Finalmente apuntó al gobierno de la gestión de Cambiemos: "Fue entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, cuando la deuda externa (deuda pública denominada en moneda extranjera) creció en más de USD100.000 millones. Deuda que se tomó en dólares y sólo se puede pagar en dólares".

