El Gobierno realizará cambios en el sistema "puerta a puerta"

El Gobierno se encuentra estudiando cambios en el sistema de importaciones conocidos como “puerta a puerta”, confirmaron fuentes oficiales a PERFIL.

Se trata de un régimen que permite realizar compras de particulares en plataformas como Amazon, AliExpress o eBay, aunque también es utilizado por empresas para ingresar algunos repuestos e insumos puntuales.

A la fecha, las compras al exterior por este sistema no pueden exceder los US$ 1.000, por lo que solicitaron a la Secretaría de Comercio que se aumente el tope de US$ 3.000 que tenía hasta septiembre de 2022.

La Secretaría se encuentra analizando los cambios, aunque todavía no hay definiciones sobre el nuevo monto ni cuándo se darán a conocer las modificaciones.

Desde 2022, la AFIP dispuso que se pueden ingresar hasta tres unidades de la misma especie en un mismo viaje, mientras estas “no presuman finalidad comercial”; según indica la resolución. El peso máximo de envío es de hasta 50 kilos.

Los productos permitidos son: comestibles, indumentaria, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, entre otros, siempre que se trate de: mercadería para uso personal y no comercial, envíos de hasta 50 kilos de peso y operaciones que no superen los US$ 1.000 de importe final.

Deuda con importadores

Este viernes, el Banco Central detalló que la demanda por moneda extranjera necesaria para normalizar la carga de deuda comercial de importadores resultó ser menos de la mitad (47%) de la que se estimaba (unos US$ 28.800 millones).

"Hacia adelante, la carga que representa el proceso de normalizar ese endeudamiento pesará fuertemente sobre los resultados de la balanza de pagos del país, pero la nueva estimación de la dimensión de la misma es una noticia positiva", señaló la autoridad monetaria.

El aumento de deuda comercial durante 2022 y hasta el 12 diciembre 2023 equivale a un alza de 90% en menos de dos años, según NA.

"Ese ritmo de endeudamiento se originó a partir de los incentivos desalineados del régimen cambiario vigente en ese periodo que, a través de la venta de reservas internacionales del BCRA, se orientó a preservar un tipo de cambio visiblemente atrasado en términos reales", sostuvo la autoridad monetaria.

