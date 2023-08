Denuncian falta de insumos médicos y la implementación de copagos en varias provincias

Las últimas medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, y anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, ya están teniendo impacto en el día a día de personas, empresas y sectores como el de la Salud.

El fortalecimiento en las restricciones a las importaciones, la devaluación del 22% implementada luego de las elecciones primarias y el congelamiento por 90 días a los incrementos de la medicina prepaga levantan las alarmas en el sector, en el que advierten sobre una problemática de gravedad.

Tal como denunciaron algunas entidades y cámaras relacionadas con la medicina, estas disposiciones están provocando demoras en la entrada al país de insumos estratégicos provenientes del exterior, lo que está generando una remarcación de precios que se traslada a los ciudadanos mediante los ya populares "copagos". Esto, aseguran, con el objetivo de mantener en funcionamiento el servicio de prestación quirúrgica y ambulatoria.

En este contexto se habla sobre interrupciones en el suministro de prestaciones, priorizando las de mayor gravedad, mientras advierten por un inminente desabastecimiento de productos indispensables para el diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades. Distintos sectores reclaman medidas urgentes para "evitar el colapso del sistema", sostienen.

"La situación más crítica desde el 2001"

Pablo Paltrinieri, integrante de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), aseguró que se está viviendo "la situación más crítica" que ha afrontado el sector "desde el 2001". "Incluso, podría ser peor que en aquella ocasión", enfatizó en diálogo con PERFIL.

"Se está generando la 'tormenta perfecta'. Hubo incrementos gigantes en junio y julio y después llegaron las PASO y la devaluación, lo que intensificó todo aún más", afirmó.

"Desde el punto de vista de los insumos que necesitamos para trabajar, tenés los que no están entrando directamente al país y los que, en algún caso, los propios proveedores retienen porque no hay precio de referencia. Lo poco que existe, se compra sin precio, y uno no puede trasladar los aumentos, pero tampoco podemos hacer como una fábrica de autos y parar todo hasta que la cosa pase. La situación es preocupante", se lamentó.

A su vez, el Director Comercial del Hospital Privado Universitario de Córdoba reveló que hay elementos críticos para el funcionamiento del sistema médico cuyo stock es, de máximo, "una semana o diez días". "Y no hablamos de cosas menores, sino de que, por ahí, uno no tiene un insumo de laboratorio para hacer una cirugía o detectar un cáncer", describió.

"Hoy está afectada la atención médica de la mayoría de la población argentina. La situación es, verdaderamente, muy grave. Me preocupa muchísimo porque hemos hecho múltiples pedidos al ministerio y aún no hemos recibido respuesta", expresó Paltrinieri.

Por último, afirmó que los pagos extra "se están generalizando en varias provincias del país", para garantizar el funcionamiento de la actividad ambulatoria. "Un copago a todos los pacientes". En este sentido, aseveró que "en donde no está implementado, está perfectamente armado para ponerlo en práctica cuando haga falta", señaló.

"Esperamos que el Gobierno Nacional vea que hace falta un fuerte financiamiento, pero no a través de un subsidio, sino una reestructuración que tiene que ver con los precios de los insumos y con los aranceles que cobran las instituciones médicas", concluyó.

"Está en riesgo la cobertura médica"

Por su parte, el titular de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF), Juan Manuel Ibarguren, aseguró que "la situación es crítica" y sostuvo que, de no haber solución alguna respecto a la temática, "está en riesgo el sistema de salud" ya que "esto es, prácticamente, llevarlo a la quiebra".

En el espectro oftalmológico, específicamente, esto se debe a que el 40% de los insumos son importados y, debido al precio del dólar y las trabas a las importaciones vigentes, hay faltante en elementos claves, de suma importancia para tratamientos y operaciones, tanto programadas como de urgencia.

"Nos reunimos con el ministerio de Salud antes de las PASO y nos dijeron que teníamos 'semáforo verde', pero luego el Gobierno anunció la devaluación del 22%. Hace meses que los proveedores pagan en dólar blue y esto es insostenible. Veníamos de recuperarnos de las consecuencias de la pandemia, y ahora sufrimos esto. Tenemos lotes de insumos parados y no nos dicen cuándo nos los van a entregar", afirmó, al mismo tiempo que sentenció: "Está en riesgo la cobertura oftalmológica", advirtió.

"Tenemos frenados descartables, por ejemplo, que son necesarios para llevar adelante procedimientos. A un paciente que viene con un desprendimiento de retina, por mencionar, y que debe atravesar una operación quirúrgica en menos de 24 horas, ¿le vamos a decir que no podemos avanzar porque las cosas están en Aduana? Es dramático lo que se vive", enfatizó en diálogo con PERFIL.

Por otro lado, y por dichas demoras, los proveedores remarcan precios de los productos e insumos, que en algunos casos ya fueron abonados con anterioridad, lo que representa un jaque a la hora de abordarlos, dado que ni las prepagas o prestadoras quieren, o están en capacidad de hacerlo, y mucho menos los afiliados, que ya son víctimas de la crisis económica actual.

Esto último es algo que preocupa al secretario del gremio. "Lamentablemente, vamos a un esquema en el que los pacientes deban cubrir parte de sus gastos, lo que no queremos por lo que representa en el contexto actual", sostuvo.

"Vamos a elevar un reclamo al Ministerio de Salud. No queremos tomar una medida de fuerza, pero si la situación no mejora, vamos a tener que hacerlo. Estamos hablando de la salud de la gente, no se puede prorrogar. La solución debe ser urgente", sentenció.

Suspenden tomografías con contraste

Por su parte, desde la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico (CADIME) advirtieron que la demora en la entrada al país de insumos estratégicos "está generando una interrupción en el suministro de prestaciones médicas" para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, además de enfermedades cardiovasculares, en miles de pacientes.

Mediante un comunicado, sostuvieron que "la situación es de extrema preocupación" ya que la importación de repuestos o compra de equipamientos "está paralizada", lo que hace que los prestadores "no puedan operar sus tomógrafos desde hace más de 40 días", lo que imposibilita la administración de estudios.

Además, proveedores de insumos como el contraste endovenoso manifiestan que se encuentran sin stock, a raíz de la demora en los trámites. Esta situación impacta en la suspensión de prestaciones en las pymes de diagnóstico médico.

“La carencia de estos insumos se suma al incremento del orden de entre el 30% y el 80% en los precios de otros insumos, como los reactivos de diagnóstico para la salud humana, indispensables para la continuidad del servicio de análisis clínicos y el funcionamiento de determinados equipos instalados en hospitales, clínicas, sanatorios y prestadores ambulatorios”, afirmó Guillermo Gómez Galizia, presidente de la entidad.

Cabe destacar que las tomografías generalmente resultan el mejor método para detectar patologías en tórax, abdomen, pelvis, pulmón, hígado, riñón, ovarios y páncreas. Es que la imagen le permite al médico confirmar la presencia de un tumor, medir su tamaño, identificar su ubicación y determinar el alcance que tiene sobre tejidos cercanos.

Este examen también juega un rol significativo en detectar, diagnosticar y tratar enfermedades vasculares que pueden conducir a derrames cerebrales, insuficiencias renales e incluso la muerte. Por supuesto, es asimismo empleado para examinar pacientes con heridas debidas a traumas como los accidentes automovilísticos.

Mientras que el mandatario de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), Jorge Cherro, rechazó las últimas medidas económicas y advirtió que "en el corto plazo" podrían suspenderse los estudios programados, para que solo se atiendan urgencias. "No queremos alarmar a la población, pero sí advertir", enfatizó.

"Con las últimas medidas económicas, estamos caminando hacia la destrucción de lo que queda del sistema privado de salud, que atiende a 7 de cada 10 argentinos", sostuvo el dirigente en diálogo con el programa radial 'Esta Mañana', de Radio Rivadavia, informó la agencia NA.

Además, dijo que el sector "salió de la pandemia con múltiples problemas, como falta de insumos y problemas de financiamiento", algo que se agravó en los últimos meses.

En ese sentido, advirtió que la devaluación "provocó un aumento astronómico de los precios de los insumos y que incluso muchos de esos insumos desaparecieran del mercado".

"Ahora, quieren que paguemos un bono de $60.000 a nuestros empleados y a la medicina prepaga le congelaron el aumento de cuotas por 90 días. A su vez, las prepagas están evaluando congelar nuestros aranceles, algo que no vamos a permitir, porque tiene que ver con lo que ya pagamos nosotros", cerró.

