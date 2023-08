El actual administrador Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, aseveró que "hemos tomado medidas para mejorar la recaudación". Las propuestas para los sectores monotributistas y los jubilados, entre otros sectores, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Para los que aún no están al tanto, ¿podrías hacer una síntesis de las principales medidas para monotributistas y los trabajadores en general?

En cuanto al monotributo, las categorías A, B, C y D, en los próximos meses no pagarán el componente impositivo, mediante una resolución que voy a firmar hoy. Se prorroga el pago y se incorpora a la Ley de Presupuesto del año próximo, a condonación de esta deuda. Es decir, que estas personas no deberán pagar la parte impositiva del componente del monotributo.

En relación al monotributo productivo, que es incorporar a trabajadores independientes a la economía formal, se baja el costo de la cuota mensual del 5% al 1% de la facturación durante 36 meses. Hay aproximadamente 188.346 monotributistas y se apunta a llegar a 1.000.000 de empleados. Esto se va a instrumentar a través de un decreto del Poder Ejecutivo.

La otra cuestión importante desde AFIP será con respecto a los jubilados, y es que aquellos que gasten con tarjeta de débito, con la que cobran el sueldo, tendrán una devolución (que hasta hoy era de de $4056), y el nuevo tope se lleva a $18.000.

Es muy importante porque genera una mejora de hasta 15% del haber mínimo, y estamos llegando a beneficiar a casi 7.800.000 jubilados.

Por otra parte, en la suma no remunerativa para microempresas se toma sobre toda la masa salarial el 100% de las contribuciones que no pague el empleador, y para las que pequeñas empresas el 50%. Es decir, esto contempla a más o menos 2.450.559 trabajadores ,y la medida llega 5.500.000 de empleados.

¿Es correcto decir que el costo fiscal de todo este paquete son $729.000.000, equivalentes a alrededor del 0,5% del producto bruto nacional?

Es así. Es el número exacto que proyectamos, es un esfuerzo muy grande que hace el Gobierno. Estas medidas se toman más allá de los ajustes paritarios que tuvimos durante este año, por la devaluación pedida por el Fondo Monetario Internacional, del préstamo adquirido de las gestión anterior.

Por lo tanto, estamos compensando con este porcentaje, pero no la pérdida del poder adquisitivo.

Por otra parte, en estos días el secretario de Comercio comunicará los nuevos Precios Justos, que no podrán aumentarse en más de un 5% y tendrán algunos beneficios, tanto fiscales como de la seguridad social, que saldremos fuertemente a controlar y a supervisar que no se pasen del 5% acordado, porque caen los beneficios. De ahora en más, se aplicarán multas, intereses y la denuncia penal.

Aprovecho para decirle a la población que, a través de la Secretaría de Comercio, hagan las denuncias de aquellos que no cumplan con los Precios Justos, porque decían que estas medidas traerían inflación y nosotros decimos que no, porque vamos a controlar, y haremos que parte de la población pague deudas y otra pueda mejorar el poder adquisitivo e incorpore a su capital distintos bienes.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué impacto tendrá esto en la recaudación, sobre todo considerando que siempre, estacionalmente, hacia fin de año crece el gasto?

Hemos tomado medidas para mejorar la recaudación y, como vieron, en los últimos días prácticamente la recaudación se mantuvo en el mismo nivel, a pesar de los indicadores de inflación que tuvimos. Hay un listado de empresas a las que les da saldo negativo y no pagan (tanto de IVA como de Ganancias) los derechos de importación. Ese listado lo dejamos sin efecto.

Por otro lado, mejoramos la recaudación del IVA con una matriz fiscal importante. Sí puede haber una pérdida de parte de la AFIP, no la ANSES, y donde se distribuyen las contribuciones por esta parte que comentaba anteriormente de los $60.000 donde, en parte, se cubre el 100% y el otro 50% en más de 2.450.000 trabajadores, que lo cubre el Estado.

Se puede ver afectada un poco la recaudación en la parte de la seguridad social, en el resto nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente para salir fiscalizando. El otro día salimos con más de 500 trabajadores y las agencias móviles. Seguiremos trabajando para que la recaudación no se vea afectada.

FM: En los últimos meses, se rompió la tendencia. La recaudación está por debajo del aumento de la inflación, es decir, aumenta por debajo de la inflación...

Hay que mirar la recaudación como uno la quiere tomar. Hay momentos de picos de algunos impuestos y otros en donde se mantienen estables. Cuando vienen bienes personales, la recaudación en bienes personales sube. Mejoramos en algunas proyecciones que pusimos a distintos sectores.

Otra medida que tomaremos es con el tabaco, por lo que nos subirán los impuestos internos.

En líneas generales, en términos nominales, quizá estamos un poco por debajo, pero en el porcentaje real no estamos por debajo de la inflación, en la mayoría de los grandes impuestos o en los que más recaudamos. Llámese IVA, Ganancias, bienes personales, créditos y débitos.

Ahora también salió la medida con respecto a la diferencia entre crédito y débito bancario, que se puede tomar, de ese 30%, un 15% para contribuciones.

Se está haciendo un esfuerzo muy grande que impactará en la recaudación, pero si la gente necesita consumir y aumentamos los controles, se va a ir compensando.

Alejandro Gomel (AG): Hubo algunas críticas a las medidas, en el sentido de hacia dónde fueron apuntadas. Es decir, que trabajadores en relación de dependencia y en blanco tendrán un bono de $60.000, y uno que gana $300.000 o $400.000 lo tendrá también.

Si de repente alguien que trabaja en Rappi que, por ahí, gana $100.000 o $200.000, no tendrá nada o un recibirá un ingreso menor, ¿no se descompensó ahí en cuanto a lo que recibirán unos y otros?

Uno trata de llegar a todos los sectores. Hay sectores que se ven beneficiados por el impuesto mínimo a la ganancia, la base que pasó $700.000, y hay una devolución de lo mal retenido en meses anteriores.

Por otra parte, hay un aumento de $30.000 en dos meses. Por otro lado, estamos viendo la situación de los jubilados y monotributistas.

Hay una línea de crédito para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia entre 24, 36 y 48 cuotas, a una tasa muy diferencial del 50% de la tasa del mercado. Es decir, también se está acompañando con una tasa muy importante a los monotributistas.

Lo que ocurre también es que tenemos una obligación que en algunas fiscalizaciones que hicimos, y no hablo de una marca en especial, hay muchos trabajadores como monotributistas pero son en relación de dependencia. Entonces, no podemos fomentar lo que consideramos que son trabajadores no registrados.

AG: En el mientras tanto, hasta que se regulariza ese trabajo en negro o relación de dependencia encubierta, quedan desprotegidos.

Pregunto esto porque lo que se criticó mucho de las elecciones para acá fue que el peronismo le sigue hablando al trabajador registrado y que hay un 40% que no le importa que le hablen de derechos porque no los tienen en realidad...

También hay medidas que no competen a la AFIP, pero mejoraron los programas sociales.

Reitero, hay créditos para todos los monotributistas, la Tarjeta Alimentar, y AUH. Se tomaron medidas para casi todos los sectores, y aquel sector que no está dentro de las medidas tiene préstamos a una tasa muy diferenciada. Hemos llegado con un gran esfuerzo.

Fontevecchia hablaba del costo fiscal y estamos hablando de casi medio punto del PBI. Creo que demuestra que llegamos y alcanzamos a todos los que pudimos alcanzar. Ojalá pudiéramos llegar a muchos más y que todos los rubros, tanto empresariales como la sociedad en su conjunto, entiendan el gran esfuerzo y nos acompañen en las medidas, además de ayudar a fiscalizar, que no haya más vivos que remarquen los precios.

Y, de parte de los empresarios, que nos acompañen con estas medidas, porque es un momento difícil del país que, si no lo sacamos adelante entre todos, será muy difícil.

