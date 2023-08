Kelly Olmos: "La mayor inflación es el efecto no deseado de las nuevas medidas"

Kelly Olmos, ministra de Trabajo, defendió el lugar de la militancia en la candidatura de Sergio Massa y sostuvo que se sienten capaces de acompañar al ministro en la fórmula que encabeza. Además, declaró que los proyectos de Javier Milei y Patricia Bullrich “plantean lo mismo con acentos distintos”. “A Macri le gusta e impulsa a que Milei esté proponiendo lo mismo pero más rápido”, declaró la dirigente del Partido Justicialista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo imagina que llegará la candidatura de Sergio Massa a las elecciones, en gran medida, también, por estos anuncios?

Yo creo que, por un lado, hay una muy fuerte voluntad de toda la militancia, tanto del peronismo como del Movimiento Nacional y Popular, de dar batalla electoral en esta etapa, y nos sentimos realmente con capacidad de acompañar a la fórmula que encabeza Sergio Massa, en primera instancia, para poder ser promovidos al balotaje.

Daniel Arroyo: "El modelo kirchnerista está agotado"

Y luego para ganar, sobre la base de que quedará clara la polarización entre los proyectos: el proyecto de la producción y el trabajo; y por otro lado el proyecto de la especulación financiera y el endeudamiento, que ha sido siempre nefasto para la Argentina. Incluso ellos lo identifican claramente, porque los verbos que más usan son “romper” y “destruir”.

Usted sabe, y lamentablemente lo sabemos los argentinos, que romper y destruir es muy fácil, lo difícil es construir y reconstruir, así que en esos términos va a estar dada la discusión política.

Lo mismo en relación a estas medidas. Yo le mostraba a los periodistas que presenciaron esta conferencia de prensa, un gráfico donde, producto del rebrote inflacionario, este año se homologaron los convenios colectivos por períodos breves, muchos de los cuales son por tres meses.

Las repercusiones de los anuncios de Massa

Se puede ver cómo, en promedio, las negociaciones paritarias han logrado acompañar y compensar el costo de vida, incluso en junio y julio, que se redujo el índice inflacionario a 6% y 6,3%, están con una recuperación de unos pequeños puntos de carácter real.

En agosto, producto de la imposición del Fondo Monetario, que llegó a la Argentina por la política de Mauricio Macri, acompañada por Patricia Bullrich y muchos de los que hoy hablan desde la oposición, ese Fondo nos impuso una devaluación que va a generar un salto inflacionario, y a ese salto le estamos dando respuestas para que no tenga que ser absorbido exclusivamente por los bolsillos de los sectores más vulnerables. Ese es uno de los motivos principales de esta batería de medidas.

El otro, es que nosotros siempre pensamos que este tipo de situaciones no deben responderse desde el ajuste de la demanda, como por ejemplo, Patricia Bullrich, que descontó jubilaciones en el 2001 (13 puntos), sino por el incremento de la oferta. Ese es el segundo motivo de toda esta batería de medidas que va a permitir, esperamos, sostener el nivel de actividad y empleo.

Una por una, las medidas de Massa por la devaluación: suma fija, monotributistas, jubilados, Tarjeta Alimentar

El FMI impone una medida que aumenta la inflación, y no queda más alternativa que responderle con otra medida que también aumenta la inflación, pero es mejor eso que nada. ¿Ese sería el punto?

En estas medidas, siempre algo va a precio y algo a cantidad. Al focalizar nosotros en los sectores más humildes, estamos focalizando entre aquellos que tienen más capacidad de favorecer, que vaya a cantidad y no a precio, pero efectivamente siempre hay algún impacto también adicional sobre precios. Pero creemos que es el costo no deseado de dar una respuesta a esta situación que se generó con la devaluación no querida.

Usted nos menciona la idea de llegar al balotaje contra el “plan motosierra”, que sería Milei. Entrevistamos a lo largo del programa a representantes del espacio de Juntos por el Cambio que también plantean querer llegar al balotaje con Milei. ¿No aspiran ninguna de las dos coaliciones a competir entre sí? ¿Consideran inevitable el pase de Milei a la segunda vuelta?

10 propuestas económicas de Bullrich, Massa y Milei si llegan a la presidencia

Yo, cuando digo que son dos proyectos, involucro al proyecto de Patricia con el de Milei. No porque no sean competidores desde el punto de vista electoral, lo hablo desde el punto de vista de la concepción, porque los dos plantean lo mismo pero, digamos, con acentos distintos. El caso de Milei es disruptivo y dice que viene por todo y que rápidamente va a destruir todo. Y en el caso de Patricia, ya tienen ellos experiencias de gobierno y en consecuencia lo disimulan.

Ahora, el planteo de fortalecer a los más poderosos, en detrimento de los más débiles, es común. El planteo de que eso termina siendo favorable a la función de acumulación financiera y no a la de producción y trabajo, es común. Cuando digo que nosotros en el balotaje vamos a confrontar con el proyecto de la especulación, la fuga y el endeudamiento, la verdad que describo lo que hizo Macri y que ahora le gusta e impulsa a que Milei esté proponiendo lo mismo pero más rápido.

MVB JL