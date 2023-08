Con el traje de ministro, Massa anunció nuevas medidas

El periodista Alejandro Gomel contó los detalles de todas las medidas que anunció Sergio Massa este domingo a través de su Instagram personal, con el objetivo paliar los dolores de cabeza que generaron la devaluación y los incrementos de precios que la acompañaron, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Las medidas de Sergio Massa.

Domingo de superacción para el ministro de Economía, que fue explicando las nuevas medidas a través de Instagram. No hubo anuncios formales ni conferencias de prensa, como venía siendo lo habitual.

Las primeras y más esperadas tienen que ver con la famosa suma fija para empleados del sector público y privado, que será de $60.000 en dos cuotas, por lo que se cobrará $30.000 en septiembre y $30.000 en octubre. Buenas noticias para trabajadores del sector estatal y privado que ganen neto hasta $400.000 mensuales, casi seis millones de trabajadores.

Por otro lado, lo que ocurre con los que son estatales pero no del Estado Nacional, es decir, los que dependen del Gobierno de la Ciudad, distintos municipios o de las provincias es que el gobierno los invita, no puede obligarlos, a que también se sumen a pagar esta suma fija que es algo que tendrá que ir confirmando cada uno de los sectores, quién lo pagará y quién no o si en todo caso hacen una modificación.

La segunda medida tiene relación con jubilados y pensionados, y es que tendrán un bono de $37.000 mensuales para el próximo trimestre. Esto es una peculiaridad, porque hace algunos días se había anunciado un bono de $27.000 pero a partir de la devaluación del 22% del 14 de agosto quedó viejo.

Ningún jubilado cobrará menos de $124.000 en los próximos tres meses y los que cobran menos de $124.000 también tendrán su bono hasta completar este número que será la mínima en los próximos tres meses. Los que no son de la mínima, es decir, los que cobran más allá de $124.000 el porcentaje de aumento siempre es menor y se sigue achicando y aplastando la pirámide de ingresos de los jubilados.

Otro de los anuncios es para trabajadores de casas particulares es que también tendrán un beneficio de $25.000 por única vez. Los empleadores son aquellos que tienen ingresos hasta $2.000.000.

Además, habrá créditos del ANSES a tasa subsidiada, eso también es lo que anunció Massa este domingo. El monto será de hasta $400.000 a devolver en hasta 48 cuotas, la cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual y la tasa de interés de estos préstamos equivalen al 50% de la tasa actual de financiamiento bancario que está bastante por encima del 100%.

¿Qué pasa con el monotributo? Se implementa el monotributo productivo, algo de lo que se venía hablando mucho para tratar de formalizar algunos sectores y que paguen un mínimo o casi no paguen monotributo.

Tiene gusto a poco para algunos, porque las categorías más bajas (A, B, C Y D) no pagarán el componente impositivo por los próximos seis meses. Significa que pagarán menos de monotributo, aunque no es mucho, ya que son tres veces de $2000 y $3000 menos. Es algo, pero por lo general los monotributistas son los más castigados en este tipo de medidas. Sí tendrán la chance de acceder a un préstamos del ANSES para todas las categorías en un límite de monto de hasta $4.000.000.

En cuanto a las organizaciones sociales, los más postergados, se anunció un refuerzo de la Tarjeta Alimentar que será de $10.000 en el caso de tener un hijo, $17.000 si son dos y $23.000 si son tres. Por su parte, el Potenciar Trabajo tendrá un refuerzo por única vez de $20.000 que será en dos cuotas, a pagar en septiembre y octubre.

Por otro lado, el acuerdo de precios. Un aumento de las cifras de Precios Justos del 5%, todavía se está discutiendo esto. Anunció el Gobierno que son 425 empresas las que acompañan este programa con más de 50.000 productos contemplados. Resta ver la letra fina y a cuánto realmente llega.

Una medida importante para la clase tiene que ver con la medicina prepaga. Habrá una suspensión del incremento para grupos familiares con ingresos no superiores a $2.000.000 mensuales. Esto significa que se congelan los aumentos de prepagas, por los próximos tres meses no pueden haber aumentos en la medicina prepaga, es lo que anunció Massa.

Son medidas para tratar de apaciguar lo que fue la devaluación y el aumento de precios.

La última tiene que ver con la industria que tendrá una ampliación de línea de crédito e incremento de bonificación de tasa para línea crear. El campo tendrá retención cero para economías regionales con valor agregado industrial como vino, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus, entre otros.

BL FM