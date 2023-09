El economista Darío Epstein, integrante del Consejo de Asesores Económicos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, admitió que una hipotética dolarización, a aplicar en un eventual gobierno del libertario, "tiene sus contras", como una mayor vulnerabilidad frente a shocks externos.

“Con una dolarización ganas algunas cosas, sobre todo en no permitir la emisión monetaria a los políticos de turno. Pero también tenés algunas contras. Con un shock externo hay más dificultad de respuesta. Es un ´trade-off´, una decisión. Claramente no se puede ir a una dolarización sin contemplar al sistema bancario. Esto tiene cosas buenas y cosas malas”, sostuvo el especialista en un ciclo de teleconferencias organizado por la firma de fondos de inversión MegaQM.

En ese marco, señaló no saber si "hay que esperar al que peso sea creíble" y recupere su valor como moneda o "ir directamente a una dolarización", escapando de ese proceso, que puede llegar un tiempo de espera y medidas relacionadas a dicho objetivo, informó la agencia Télam.

Por otro lado, detalló que el principal aspecto del programa de Milei se centra en bajar el gasto público, y rechazó la idea de un Plan Bonex, algo había sido propuesto por otro de los asesores de Milei, el exfuncionario menemista Carlos Rodríguez.

“Nosotros no queremos ni eso ni una hiperinflación. Porque con el Bonex afectamos al pequeño ahorrista y al ahorro en general, y la hiper es la forma de ajuste más perversa porque afecta a la gente con menos recursos”, dijo.

Sobre este último punto, y en relación al contexto inflacionario actual, tras conocerse el IPC récord de agosto, agregó: “Cuando muchos dicen que es mejor que la hiper se produzca en el gobierno actual, no estoy de acuerdo. Es mejor que no le pase a nadie. Hay que pensar en el país y no egoísticamente”.

En línea con las propuestas a implementar en el caso de un eventual gobierno, reveló que una de las claves en los primeros días de gestión sería trabajar con las Leliq.

“Si se limpian las Leliq sería mucho más fácil pensar en ordenar, primero el comercio exterior y segundo el cepo, que son restricciones a la actividad. Para llegar a eso, el país necesita orden en todo lo relacionado a la emisión descontrolada y reprimida, que está contenida en las Leliq”, sostuvo.

Respecto al tipo de cambio, Epstein no entró en detalles, pero señaló que "tiene que tener lógica” y no “estar retrasado a propósito para que desaparezca el incentivo de importar o de no exportar”.

Bajar el gasto y "privatizar todo"

Por otro lado, consideró “urgente” bajar el gasto en general y el fiscal en particular. “Hay que llevar el déficit a cero y si podemos tener superávit mejor. De entrada, hay que focalizarse con una reforma del Estado y una reducción del gasto porque sino se complica el camino más adelante”, dijo.

En este sentido, subrayó la necesidad de “privatizar todo lo que se pueda” en materia de empresas públicas, como pueden ser Aerolíneas Argentinas e YPF, para llevar adelante estas políticas.

Además remarcó que “una gran cantidad del gasto no es nacional sino provincial o municipal”, y que allí "no hay capacidad de actuar”, tras lo que indicó que, en el hipotético gobierno de Milei, el Estado “dejará de hacer el gasto de obra pública yendo a una iniciativa de obra pública con iniciativa privada”.

Por último, y respecto a los subsidios, descartó eliminarlos desde el primer día de Gobierno porque “la gente está mal económicamente”, pero propuso que se solvente la demanda en lugar de la oferta.

