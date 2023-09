Guillermo Moreno: “Victoria Villarruel no ocupa ningún lugar en la revolución anarcocapitalista de Milei”

Guillermo Moreno sostuvo que, para él, Javier Milei puede ganar en primera vuelta, pero aseguró que "duraría seis meses en el poder", porque no ve posible que sea aplicable su marco teórico. "Creo que Milei está orillando el 40%, y los otros dos el 25%", especuló el político y economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué cree que está perdida esta elección para Sergio Massa?

Cualquier campaña que él pudiera hacer y tratar de construir una cantidad de votos para su propuesta se termina cuando vas a hacer las compras, y la verdad es que todos vamos a hacerlas. Vas a la farmacia, al súper, a comprar algo de ropa, un repuesto para el auto, todos los días estás haciendo transacciones comerciales, y en varios momentos al día te acordas de Massa, y no bien.

Yo lo entiendo y, obviamente, la peor gestión es la que no se hace. Tenés que explicar que estás intentando dar la pelea hasta último momento y es valorable, pero la política es decir lo que va a pasar, no lo que pasó, porque para eso están los historiadores, y para decir lo que está pasando esta ustedes, la política está para ver y planificar, obviamente en un mundo clásico. En este mundo posmoderno, sin principios, sin valores y sin planificación, es el reino de ellos, pero no es mi caso.

A mi me gusta ir señalando, al menos a nuestra gente, que es la que te escucha en todo el país, para que se vayan preparando. Imagínense que alguien les tendría que haber dicho el 14 de agosto que el Gobierno iba a devaluar.

Los que se enteraron fueron los ganaderos, yo me acuerdo que el viernes hablé en varios programas y dije “no sé qué pasó, pero hoy se disparó el precio de los animales vivos en el mercado de Cañuelas”, bueno, evidentemente ya sabían lo que iba a pasar, a las 10 de la mañana devaluaron.

Alguien le tiene que decir a las familias y las empresas que tienen que seguir comprando y vendiendo y defender su patrimonio, y la política tiene mucho que ver para explicar esto. Si no, la bronca de las familias, las empresas, las personas físicas o jurídicas con la política tiene razón de ser. Nunca se les explica nada y nunca se les dice lo que va a pasar, así no puede ser.

¿Usted dice que el lunes 23 de octubre va a haber devaluación?

No lo sé. Alguien tendría que haber explicado, intenté hacerlo, que el lunes 14 de agosto iban a pasar cosas. Si gana Milei el 22, el 23 están pasando cosas, no es lo mismo.

Si uno tiene la sensación de que eso puede pasar, avisa públicamente que van a pasar cosas y están en juego los patrimonios de las personas físicas o jurídicas. Ese es el motivo de la declaración.

Sino uno termina hablando únicamente para su cliente, y eso no es justo.

Qué pasará con la devaluación y el precio del dólar post primera vuelta

¿Cómo imagina ese lunes 23 si gana en primera vuelta Javier Milei?

Lo de Heller, obviamente, él es presidente de un banco, entonces tiene que haber sistema financiero en un proceso de competencias de moneda, que es lo que va a haber y lo que hay, en todo, Milei legalizará lo que hoy acontece.

La economía es bimonetaria desde hace muchas décadas, solo que legalizará que una factura o una escritura se pueda hacer directamente en dólares. En fin, le va a simplificar el trabajo a quienes comercializan con dólares. La Argentina está acostumbrada a esto, así que no va a haber mayores inconvenientes desde ahí.

Obviamente, van a tener que resolver el tema de las Leliq y depende cómo lo resuelvan es lo que va a pasar en el mercado.

Ahora, la economía no es solo la monetaria, si bien es relevante pienso más en la economía real. Está claro que al principio va a haber un fogonazo inflacionario, él dijo que va a unificar el tipo de cambio, y sí con una devaluación del 22% pasó lo que pasó, imagínense si unifican el tipo de cambio al nivel de contado con liqui, que es el que estaría indicando la tendencia de lo que puede pasar.

Si a una devaluación del 20% se agregó 10% de inflación, a una devaluación del doble ¿podría haber 50% de inflación?

Imagínese que la mayorista no fue el 10% sino casi el 18%.

Me refería a un 10% agregado porque estaba haciendo el cálculo del 18% mayorista que termina replicando en el mes siguiente, entonces la suma de los dos meses se agregó se agregó 10% sobre 20% de devaluación.

En realidad va a ser una situación donde la instancia de comprar y vender va a estar dada, por lo menos en la primera semana, muy complejo, porque el set de precios relativos no va a estar instantáneamente.

Ahora, uno fue preparando los negocios, cuidando los stock, el tema es que a partir de ese momento quizás el dólar alcanza su máximo poder de compra, y va a empezar un proceso inverso, porque el stock sirve cuando tienes un mercado que quiere comprar, ahora cuando vas camino a una depresión económica, es al revés, eso ya lo vivimos, cuando los precios empiezan a bajar y el stock se te desvaloriza, la situación es mucho más compleja. El empresario argentino está acostumbrado a vivir con inflación, pero no deflación.

Esto es a mediano plazo, 90 días, vistas de que Milei está en condiciones de asumir su cargo, desde el 23 de octubre hasta el 10 de diciembre, puede ser en cualquier momento. En los primeros 90 días va a ser la situación de la primavera que todo presidente tiene, el tema es que va a empezar a acontecer con los sectores medios cuando le lleguen las facturas de los servicios, y con su salario viejo tenga que ir a comprar la mercadería con los precios nuevos.

Hablo de sectores medios porque los sectores populares son más duros en el sentido de que están más acostumbrados a la mishiadura, pero los sectores medios no, y ahí es donde viene la reacción, que de ninguna manera tiene que ser ni de los movimientos sociales, ni los sindicatos, cada uno tiene que esperar. Nadie de la política tiene que poner piedras en el camino, palos en la rueda, hay que dejar que el hombre con su legalidad y legitimidad conseguida en las elecciones aplique su modelo teórico. Cuando la realidad no se ajuste a su modelo teórico, la política tiene que empezar a tomar decisiones en el marco institucional.

Pese a la baja de la primera semana, la inflación de septiembre ya tendría dos dígitos

¿No asigna la posibilidad de balotaje con Sergio Massa ni con Patricia Bullrich?

Creo que Milei está orillando el 40%, y los otros dos el 25%. La distancia al 30% de cada uno es lo que se van a llevar la izquierda, Schiaretti y los blancos, entonces, si usted los ve cerca de 25% a los dos, hay 10% que se llevan los otros tres, si los ves más cerca de 22% es porque se llevan más, pero el otro va a estar orillando el 40% pase lo que pase. Si no llega al 40% y termina en 39% va a haber balotaje obligatoriamente, pero me da la sensación, por cómo viene la situación, y lo que pasó en el debate de ayer de los vicepresidentes, un debate muy particular.

A algunos muchacho yo los conozco, he conversado, no al de Patricia Bullrich, pero a los otros dos los conozco intensamente, y no sé lo que les está pasando.

¿Por qué?

Porque fue un debate muy menor. Una situación increíble lo que uno estaba escuchando ahí, y parecería ser que el debate presidencial va a ser muy parecido.

¿Usted dice que todos contra Milei como fue todos contra Villarruel?

No, es que parecía que estaban a favor.

Bueno, el "en contra" pueden convertirlo en "a favor".

Claro, porque el nivel que alcanzaban las preguntas y respuestas era una cosa pasmosa. No es lo que uno está pensado, y uno participó en esos debates donde se resuelven los destinos de la Nación.

Me imagino el debate entre Milei, Massa y Bullrich, y la verdad que estamos en presencia de posibles presidentes que, uno diría a priori que no están en condiciones de resolver y encauzar los destinos nacionales.

Bueno, si esto se va a haciendo y se va tomando conciencia, casi que la obligación es prepararse para el día después de mañana, considerando que mañana va a ser alguno de esos tres. Yo creo que la suerte ya está echada, pero que va a haber un día después muy rápido.

Encuesta nacional: Javier Milei crece y sigue primero, Massa sube tres puntos y Bullrich cae fuerte

Nuria Am (NA): ¿Cree que existe un acuerdo real entre Massa y Milei? ¿Cree que Milei en el caso de llegar a ser presidente lo van a dejar gobernar?

Son dos preguntas distintas. Si hay acuerdo Massa-Milei, ¿quién impediría que gobierne?

¿Usted está suponiendo Milei al gobierno, Massa al poder, o Massa al gobierno, Milei al poder?

NA: Usted dice que Milei ya ganó la elección y que prácticamente está jugado. No me haga preguntas usted a mí, yo le pregunto a usted como le ve, que es el que sabe.

Yo decía para la consistencia lógica de la pregunta. Porque si es Milei al gobierno, Massa al poder, ¿quién no lo dejaría gobernar a Milei?

NA: ¿Cree que ese acuerdo existe?

La verdad que creo, como todo en política, que hay situaciones donde te vas ordenando. Milei es un revolucionario, por lo tanto no hay acuerdos con los revolucionarios, salvo que coincidas en la revolución. Ahora, Massa no tiene idea de cual es la revolución de Milei, no está en condiciones intelectuales de entenderla, no la ha estudiado, no ha visto, no sabe, o sea que un acuerdo con un revolucionario de la envergadura de Milei, es muy difícil, ¿en que se podrían poner de acuerdo?

Ahora, si hay situaciones específicas que se van dando, como las que usted señala, que Massa puede pedirle que le devuelva los favores de la boleta y le mande una nota, el otro se la puede mandar, pero ese no es el acuerdo que usted piensa para la gobernanza de la Argentina, son hechos puntuales.

Entonces, acuerdo de para donde tiene que ir la Argentina, entre Milei y Massa no puede haber, porque Massa no tiene formación para entender a dónde quiere ir Milei. Hace diez días decían que Milei era fascista o la extrema derecha.

Empezamos a desarrollar lo de anarco capitalista con Jorge y tratar de que se entendiera cuál es el posicionamiento de Milei, que da la vida por la propiedad privada pero quiere destruir el Estado, él es un globalizador extremo, no cree en las patrias, en los pueblos, en las fronteras, en los ejércitos.

¿Usted cree que puede llevar adelante un gobierno aunque los primeros 90 días sean así?

De ninguna manera. 90 días es una primavera y todos lo van a mirar, las decisiones de fondo empezarán después de esos 90.

Primero se la va a agarrar con el INCAA y el Conicet, no porque sean temas menores, sino porque son los temas más fáciles para él, después van a venir los de fondo, sobre todo la obra pública, y cuando empiece el esquema conceptual profundo, la realidad no se va a ajustar a su pretendida revolución, y ahí viene el colapso intelectual y eso va a estar acompañado por una depresión. Si esto se da así, el sistema político tiene que estar preparado, porque en general, cuando uno está enamorado de sus teorías, y su teoría no aplica a la realidad, lo que acompaña el día después es una profunda depresión, que fue lo que le puede pasó a Alberto Fernández, y le puede pasar a cualquier persona normal. Entonces, la patria tiene que seguir.

A la segunda pregunta de Nuria, nadie tiene que poner piedras en el camino ni palos en la tued,ni los movimientos sociales, ni el movimiento obrero, y mucho menos el peronista, que tiene que iniciar un proceso rápido de reorganización movimientista para estar preparado para el día después de mañana.

¿Sería el día 91?

Yo pienso en seis meses.

17 meses duró Castillo, y seis duraría Milei. Después vendría Villarruel.

Esa tendría que haber sido una de las preguntas de ayer. ¿Usted ve que está en condiciones de administrar? ¿El país podría permitir? Hay que resolver ese tema, porque después el colapso es del conjunto de La Libertad Avanza, la explicitación y objetivación es la posición psicológica de Milei, pero después como proyecto político se termina. Y una vez que se termina como proyecto político no importa si hay un vicepresidente, porque se supone que puede ejercer en tanto y en cuanto sea el mismo proyecto político, si sacas ese proyecto político fracasan todos, incluso Marra.

Apartada de "la casta": todo lo que no se vio de la noche de Victoria Villarruel en TN ¿A qué candidatos no saludó?

Claudio Mardones (CM): Usted define a Milei como un revolucionario, ¿y a Victoria Villarruel cómo la define?

No la conozco, solo fue el debate. No veo que tenga el marco teórico de Milei, no sé si sabe cuál es. Yo creo que hay un gran desconocimiento sobre la secta anarco capitalista, que como toda secta hay que ir a buscar los libros para entenderla. La de fondo es la escuela austríaca de economía, no vas a discutir la escuela austríaca de economía con Villarruel.

CM: Pero Villarrruel le podría discutir otras cosas. Si hubiera estado en el debate quizá se encontraba con una Villarruel que le hacía una defensa cerrada de la dictadura, quizá por su perfil político habría arremetido contra usted.

Pero no es esa la revolución que planteamos de Milei.

CM: Le pregunto, en el contexto de esa revolución anarco capitalista que usted caracteriza, qué lugar ocupa Villarruel ahí.

Ninguno. ¿Usted piensa que ella reflexionó sobre la escuela austriaca de economía y una secta que tiene como base la escuela austríaca pero que quiere la destrucción de los estados siendo defensora de los ejércitos que no tienen otra alternativa que ubicarse en el nacionalismo? En la globalización no son necesarios los ejércitos, por eso, es tan embrionario el debate y tan menor como se construyó ese espacio político que hoy tiene todas las posibilidades de gobernar. Menor porque no comparten las conceptualizaciones de Milei.

CM: ¿No le parece una oportunidad para los sectores negacionistas subirse a esa agenda que lleva adelante Milei?

De ninguna manera. Milei es un globalizador extremo, tiende a la extinción de los ejércitos y los Estados. Cuando yo le pregunté, debatimos desde 2016, “Milei, si no hay Estado, ¿quién define el derecho de propiedad? Y se quedó pensando, porque está claro que desde el Imperio Romano hasta acá, el derecho de propiedad lo define el imperio, sea un emperador, un rey o un espacio republicano: el Estado.

Sin Estado no hay derecho de propiedad, una cosa tan sencilla como esta no la pudieron resolver. Es muy simple, desaparece el Estado porque sos un anarcocapitalista, sos capitalista porque defendes la propiedad privada, pero sos anarquista porque no querés ningún tipo de gobierno ni ningún tipo de impuesto, porque todo Estado es delictual, según dice Milei, incluso la pequeña agencia que tendría que registrar las escrituras que hace un propietario no debería existir.

A la larga me contestó que lo estaban estudiando y que el blockchain les permitiría la tecnología para resolver el tema de la registración sin Estado. Es una discusión de café de la facultad cuando tenés 22 años, no es para administrar una nación.

¿Usted piensa que Villarruel llegó a este tipo de debate con Milei? Milei es esto, un anarcocapitalista y un globalizador extremo, por lo tanto no necesita ningún tipo de Fuerzas Armadas, tampoco es de derecha, porque la derecha es una categoría, como la izquierda, que presupone que está funcionando con un ordenador gubernamental, y la discusión entre las izquierdas y derechas se da para la toma de decisiones, en este caso la macroeconomía, pensando un Estado.

Milei no habla de macroeconomía, porque de macro solo pueden hablar aquellos que consideran que hay gobierno, el está formado en microeconomía, que es la economía de las personas físicas o jurídicas, una persona jurídica son las megaempresas pero no dejan de ser personas, y no piensa la macro porque para pensarla necesita un gobierno que él desprecia.

En esa secta de anarcocapitalistas no van a votar porque no creen en los gobiernos. Él es un anarcocapitalista que decidió irrumpir en el sistema como también lo hacía Lenin o los revolucionarios con otra doctrina, y que se separa de sus mentores, con los cuales debatía esto, precisamente porque le decían que la sociedad en general no está preparada para un gobierno anarcocapitalista.

¿Qué pasa si gana Javier Milei?: las siete reformas que prometió en su plan de gobierno

Él ya corrigió el anarcocapitalismo por minarquismo.

No es cierto, eso sería un Estado mínimo. Necesita encontrar la manera de ir resolviendo. Es un anarcocapitalista, después empieza, cuando hablaba conmigo decía que era católico.

El planteo actual de Milei es que, de la misma forma que para Lenin la dictadura del proletariado era un camino hacia el fin del Estado, para él el minarquismo es un camino hacia el fin del Estado.

Ahora, lo de Lenin tampoco es cierto porque era un socialdemócrata.

El otro fue la construcción de los partidos comunistas. Lo otro es la falsedad de la historia que empezaron a construir, y con esto hablamos de terminar con el Estado.

El objetivo final de Milei es que desaparezcan todos los Estados.

Cómo usted dice, está claro que no hay consistencia entre anarco y economía por parte de Milei y lo que representa Villarruel en defensa de la corporación militar de los años pretérito. ¿Usted cree que él la eligió como candidata a vicepresidente porque sabía que ella no podría continuar gobernando y que podría tener el acecho de que busquen sacarlo de la presidencia y continuar con una vicepresidente o simplemente por un caos existencial y falta de orden mental?

Es lo que tenía a mano. No hay ninguna relación de Milei en su concepción de nación con las Fuerzas Armadas, ni siquiera con la seguridad, por eso empezando por el final se clarifica la historia. El final es el del anarcocapitalismo, por eso uno siempre tuvo un amigo anarquista, y uno se acostumbró a debatir con ellos, la novedad es el anarcocapitalista.

El anarquista que sí tiene consistencia, porque es anarquista y no quiere el Estado, pero tampoco la propiedad privada. Lo que es un hallazgo es el anarquismo como propiedad privada y que den la vida por la propiedad privada.

Como Milei está enamorado de sus ideas, y viene a revolucionar la Argentina, todo lo demás le parece muy menor, incluso Villarruel, el Ejército y la Marina, el no cree en nada de eso, es lo que tenía a mano y es la estrategia para ir llegando, pensando que cuando tenés la lapicera podes tomar las decisiones. Ahí va a ser el gran hallazgo en su propia vida, de que intentar tomar las decisiones cuando la realidad no se ajusta a ellas, lo que te queda es que te deprimas. Lo dejamos para la próxima charla.

¿Qué sirve de esto? Ir diciéndoles a las personas físicas y jurídicas que se preparen para esa situación. Porque el patrimonio lo tienen que seguir teniendo y defendiendo, esto es lo importante.

¿Por qué el debate de ayer no sirvió? Porque todos los que vieron el debate hoy no pueden tomar una sola decisión en función de lo que escucharon, y esto es lo que tiene que aportar la política, que usted, yo, la familia y las empresas, después de escucharlos podamos tomar decisiones, para eso está la política, pero lamentablemente hemos entrado en esta situación producto de dos gobiernos muy malos, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández y Cristina, y el desencadenante de esto es Milei.

Va a haber que aguantarlo porque así es la vida, cuando te viene un cuñado o el novio de la nena que te complica, te la tenés que aguantar, así es la vida. Pero tenés que pensar también, como sigue. Entre la realidad, que te complica en el presente, y el futuro que tenés que construir si todavía pensas que la planificación, como pienso yo, sirve para algo.

