Fabiola Yañez, viaje a Chile y un rumor que cruzó los andes

Un viaje presidencial con carácter de visita de Estado a otro país, con varios funcionarios en la comitiva y primera dama resulta casi un novedad en tiempos de pandemia. Y eso sucedió la semana que termina con la visita a Chile de Alberto Fernández. De las reuniones bilaterales, de la que hubo con la Cepal y de los acuerdos firmados, hubieron varios comunicados. Pero quizá la anécdota de color del viaje que se destacó fue el rumor que provocó la primera foto oficial de ambos mandatarios con las respectivas primeras damas. Como al parecer, todavía hoy, a ninguna mujer se le estaría habilitada otra alternativa al embarazo si no exhibe chatura abdominal de modelo o de personaje fit, una sutil redondez en el vestido de Fabiola Yañéz alentó esa posibilidad en las redes sociales. Ese rumor cruzó la Cordillera de los Andes más veloz que los mensajes a través de la fibra óptica. Y en Santiago de Chile, algunos integrantes de la comitiva dudaban de consultar, felicitar, preguntar… O, como suele suceder con temas tan personales, dejar que sea aquel de más confianza quien tire la cuestión a los principales involucrados. De las fotos oficiales que circularon de la visita de estado a Chile, quienes intuyeron embarazo en redes, posteaban en particular una foto. En la misma, en el rojo-coral del vestido de Yañez, parecía dibujarse un contorno que alentó la idea de un título al estilo “el Presidente agranda la familia”. Hay cuestiones técnicas de luz y de ángulos, en el caso de las fotos, y de las texturas en el caso de la vestimenta que pueden “confabularse” para dar idea de embarazo. Terminadas las respectivas agendas de trabajo de esa primera jornada trasandina, alguien con estrecha confianza en la pareja le mostró la cuestión del “rumor de embarazo” entre las noticias que en redes –sobre todo– había del viaje. Sonrisas y la frase “es pancita de cuarentena” fue la respuesta al rumor. Cuestión cerrada. En Santiago, la agenda de Fabiola Yañez se centraba en una reunión con Cecilia Morel, su par chilena. Como primeras damas, ambas forman partes de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA), que Yañez preside desde el 29 de septiembre del 2020. Allí Morel le presentó el Programa “Adulto Mejor” que lleva adelante en su país y permite a las personas mayores seguir integradas socialmente. La Primera Dama de Chile se comprometió a compartirlo con sus pares latinoamericanas, tal como lo expresó en la última donde ese organismo planteó los temas de la agenda 2021. Y Yañez le presentó distintos programas que ella vehiculiza desde la Fundación Banco Nación Argentina y con las agencias del sistema de la Organización las Naciones Unidas, liderado por Unicef.

Unidos en la nube

Así como en el macrismo las redes sociales fueron y son de vital importancia para el marketing y difusión de todo tipo de comunicaciones , lo mismo sucede con el larretismo quien también destina un buen presupuesto a su difusión en redes. Por eso, si bien es un detalle menor dado que casi nadie lee las minibio de Twitter, Instagram e incluso Tik Tok, llama la atención que en estas tres plataformas quienes manejan las respectivas cuentas de Horacio Rodríguez Larreta no hayan modificado una cuestión personal aunque no menor. En todas ellas, el jefe de gobierno porteño se presenta como “esposo de una gran mujer”. Lo mismo sucede con su ahora ex Bárbara Diez, quien en su perfil de Instagram conserva el estatus de “esposa”. En la nube digital el “distanciamiento” parece no existir.