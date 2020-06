Parte de su rutina de entrevistas en diferentes medios, el presidente Alberto Fernández estuvo en Basta de Todo, el programa de radio de la Metro que conduce Matías Martin. Pero la sorpresa, al menos a la hora de las series, llegó cuando decidió hablar de Casi feliz, el éxito de Netflix. Así es: el presidente decidió establecer cúal fue su serie en la pandemia y la respuesta fue una sorpresa.

El presidente siempre intenta dar siempre una cuota de intimidad y calidez en sus entrevistas públicas pero la sorpresa aquí llegó cuando, primero, declaró que vio su serie de la cuarentena en toda una tarde. La sorpresa es que esa serie se estrenó el primero de mayo, en plena cuarentena obligatoria.

Alberto Fernández: "Soy más hijo de la cultura hippie que de las veinte verdades peronistas"

La serie de Netflix que se llevo el pulgar arriba presidencial no es otra que Casi feliz, la ficción argentina de más éxito en lo que va del año y que logró permanecer más de un mes entre lo más visto de las novedades de Netflix. La serie comandada y escrita por Sebastián Wainraich recibe ahora a su fanático más poderoso en Alberto Fernández que dijo: "Me gusta mucho Wainraich. Tengo una gran admiración por él. Y lo vi, en una tarde me devoré toda la serie."

"Me gusta mucho Wainraich @sebawainraichok. Tengo una gran admiración por él. Y lo vi, en una tarde me devoré toda la serie ["Casi feliz"]", Alberto Fernández en BASTA — BASTA (@bastatodo) June 2, 2020

Casi feliz ha sido un suceso casi sin precedentes para una ficción de comedia local. En este caso, Sebastián Wainraich protagoniza un relato que posee algunas vetas de su día a día (o de su día a día pre-prandemia) y las exagera en post de crear una comedia moderna, tan sensible como absurda.

El show generó el salto a la fama de Santiago Korovsky, en el rol de Sombrilla, el productor, y es el mejor papel de Natalie Pérez, como la ex del protagonista. Entre los cameos se encuentran Leticia Siciliani, Hernán Guerschuny (director del show), Dalia Gutmann (la mujer de Wainraich), Adrián Suar, Julieta Díaz, Carla Peterson, Julieta Pink, Juan Minujín, Gustavo Garzón, José Luis Gioia, Pilar Gamboa, Mex Urtizbetea, Wos, Malena Guinzburg y Luca Martin.

Teniendo en cuenta el éxito de la serie, que aún no confirma su segunda temporada, y el "saludo" presidencial: ¿será esta la semana que Netflix aprovecha para contarle al mundo que habrá una segunda temporada de Casi feliz?