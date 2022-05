Los Martín Fierro volvieron a brillar tras dos años: Masterchef de Oro, homenajes a Maradona, Susana, Mirtha y la emoción por Rozín

Tras dos años de pandemia, volvieron con todo los Martín Fierro con una emocionante gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) que tuvo lugar en el Hotel Hilton Buenos Aires de Puerto Madero, con la transmisión de Telefé y la conducción de Marley. En la apertura se conmemoraron los 70 años de la televisión argentina.

A las 19:45 las famosas y famosos caminaron por la lujosa alfombra roja y comenzó una fiesta donde los invitados fueron protagonistas de la alegría, el suspenso y la emoción del evento. A la gala, acudieron alrededor de 700 invitados que fueron llegando desde temprano y que se lucieron en la alfombra roja.

MasterChef Celebrity ganó el Martín Fierro de Oro. FOTO: Télam

El Martín Fierro de Oro fue para Masterchef Celebrity

El reality Masterchef Celebrity, emitido por Telefe, ganó el premio Martín Fierro de Oro. Encabezados por el conductor Santiago del Moro, los integrantes del programa celebraron el logro y ensalzaron que se trata de "una gran familia". El programa en el que distintas figuras compiten en un certamen de cocina se había impuesto en los rubros reality y en el de producción.

La obtención del Martín Fierro de Oro se encontraba en suspenso y se podía sentir que no estaba claro su destino, ya que las distintas estatuillas estuvieron muy repartidas con producciones destacadas como La 1-5/18, que obtuvo cuatro galardones: entre ellas en los importantes rubros de mejor actor y mejor actriz (Luciano Cáceres y Agustina Cherri), mejor ficción y mejor guion.

Santiago del Moro: FOTO: Ernesto Pages

El homenaje a Maradona

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona cruzaron la alfombra roja cerca de las 20:20 hs en representación de Diego Armando Maradona, quien recibió un homenaje póstumo por el programa con conducía en Canal Trece, La noche del diez.

También fue homenajeado de la mano de Valeria Lynch quien cantó ​su clásico "Me das cada día más" mientras pasaban imágenes del Diez en la pantalla gigante. Todo terminó con los invitados de pie coreando el nombre del ídolo del fútbol argentino.

Valeria Lynch homenajeó a Maradona. FOTO: Télam

Claudia Maradona. FOTO: Ernesto Pages

Susana y Mirtha, las reinas de la noche

Susana Giménez se presentó a las 20:55 y fue el centro de atención gracias a su vestido dorado que le dio un look elegante y sexy al mismo tiempo. En el marco de la ceremonia recibió el Martín Fierro de Brillantes, un reconocimiento a su extensa trayectoria de 35 años en la pantalla chica. “Se disfruta mucho esto después de dos años, estuve 35 años en el aire y de repente no estás, pero después te acostumbrás a estar en paz”, comentó.

Susana Giménez recibe el Martín Fierro de Brillantes (FOTO Ernesto Pages)

Luego de recibir la estatuilla de brillantes, la diva se bajó del escenario y fue directamente a abrazar a Mirtha Legrand, quien estaba muy emocionado por el gesto de Susana.

Susana Giménez y Mirtha Legrad. FOTO: Télam

Mirtha Legrand. FOTO: Télam

Susana Giménez. FOTO: Télam

El homenaje a Gerardo Rozín

La Peña de Morfi ganó en su rubro y todos ya esperaban que sea uno de los momentos más emotivos de la noche, y lo fue. Luego de que Mau y Ricky anunciaran al ganador: "Te extrañamos. El Martín Fierro es para Gerardo Rozín y La Peña de Morfi".

Claudio Belocopitt, íntimo amigo de Rozín, fue el primero en hablar y dedicarle el premio a Gerardo: "A Gerardo le importaba un montón este premio. Me decía que era un mimo, que era un mimo para la televisión. Se ponía muy contento cuando lo ganaba y triste cuando lo perdía. Este premio es para el programa del 2021, año en el que Gerardo transitó un momento durísimo. Sin embargo, cada vez que le tocaba trabajar, se le iluminaban los ojos y se le borraban los problemas, porque Gerardo transpiraba televisión. Así que, querido amigo, donde estés: acá tenés el mimo”.

Luego, también las conductoras del programa Jésica Cirio y Soledad Pastorutti, también agradecieron el premio y a su excompañero Rozín.

Jésica Cirio (FOTO: Ernesto Pages)

Soledad Pastorutti. FOTO: Ernesto Pages

Luis Ventura: "Estamos vivos"

Luis Ventura dio un breve discurso inaugural hacia las 21:20 hs, como preámbulo de la entrega formal de los premios. El conductor comenzó la exposición con especial énfasis en que "estamos vivos", luego de dos años de pandemia que afectaron profundamente a la TV, el espectáculo y la industria del entretenimiento en general.

“Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y de quienes no pudieron venir pero se expresaron, agradezco a los animadores, conductores, que tuvieron que ceder su lugar a médicos, enfermeros, a quienes estaban en la primera línea”, recalcó Ventura y agregó: “Me siento más vivo que nunca, lleno de oxígeno e inquietudes, APTRA termina de cerrar el trato de hacer el Martín Fierro de campo y el latino”.

Rápidamente dio por terminada la presentación para comenzar con la entrega tan esperada de los premios: “No quiero hacer esto muy largo, quiero dejarles la fiesta para que la disfruten… la fiesta está servida”, declaró en el cierre de su discurso.

Luis Ventura.

Pocas declaraciones políticas

A lo largo de la noche, prácticamente no se registraron declaraciones de tinte político, salvo por el conductor de Telenueve, Esteban Mirol, quien no apuntó a nadie en particular pero reclamó: "Quiero pedir un gran favor, a los políticos, empresarios, terminen con la pelea, por favor, dejen de pelear porque la gente la está pasando mal, ponganse a trabajar por favor, basta de peleas, a todos los políticos".

Mientras que el que ahondó un poco más fue el siempre polémico Diego Brancatelli, quien primero reclamó a Aptra por no haber nominado a su pareja: "Cecilia Insinga, es la mejor cronista de calle, es de Canal 13, no hay grietas, es la mejor de todas aunque Aptra no la haya tenido en cuesta a una mujer cronista".

Y luego apuntó al periodismo: "Al periodismo, que se saque las caretas y que hable de frente, diciendo desde donde opina, simplemente siendo honestamente intelectuales. Vamos a volver, con este programa pusimos una senadora, economistas de diputados, pusimos políticos".

Alejandro Fantino (FOTO: Ernesto Pages)

Vero Lozano (FOTO: Ernesto Pages)

La previa

La transmisión arrancó de la mano de Iván de Pineda y Paula Chaves, quienes mostraron los detalles de la alfombra roja por donde caminarían minutos más tarde los invitados. También se sumaron Agustina Casanova y Robertito Funes Ugarte, que analizaron los looks de las celebridades, mientras Lizy Tagliani, pasadas las 20 hs recorrió el hotel junto con el conductor Marley, con quien intercambió palabras de humor sobre el backstage de la entrega de premios.

Antes de la pasarela propiamente dicha, Lizy y Marley tocaron la puerta de la suntuosa habitación de Lali Espósito, nominada como parte del jurado de La Voz Argentina, quien los recibió en pijama rosa. Más tarde, la cantante sería sorprendida por las cámaras al besar en la boca a Mariana Genesio Peña durante la gala.

Hacia las 20:50 hs Iván de Pineda y Paula Chaves le dieron la bienvenida a Mirtha Legrand, quien exhibió su vestido rojo de Claudio Cosano y declaró: “Esta es la gran fiesta de la televisión argentina, se realiza hace 50 años, es todo un acontecimiento, y la verdad que se la extrañó, vivo esto como un reencuentro”.

Apenas unos minutos más tarde llegó su hija Marcela Tinayre, quien se refirió a "las cuatro generaciones" de su familia presentes en el evento: “Estamos las cuatro generaciones reunidas, porque viene Ámbar”, dijo en alusión a la hija de Juana que según Marcela estaba en camino junto a su tío, Nacho Viale.

Las mejores imágenes de los famosos

Galanes de la alfombra roja

Guido Kaczka (FOTO: Ernesto Pages)

Germán Paoloski (FOTO: Ernesto Pages)

Jey Mammon (FOTO: Ernesto Pages)

Paulo Kablan FOTO: Ernesto Pages

El jurado de La Voz Argentina. FOTO: Ernesto Pages

El jurado de La Voz Argentina. FOTO: Ernesto Pages

Agustina Cherri. FOTO: Ernesto Pages

Ricky y Stefi Roitman FOTO: Ernesto Pages

Ricky y Mau FOTO: Ernesto Pages

Lali Espósito FOTO: Ernesto Pages

Campi FOTO: Ernesto Pages

Alejandra Maglietti FOTO: Ernesto Pages

Beto Casella. FOTO: Ernesto Pages

CA/ED