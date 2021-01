Willy Crook: “Nuestros gobernantes dan vergüenza”

Eduardo Guillermo Pantano Crook, más conocido como Willy Crook, es una leyenda dentro de lo que es la música funk en Argentina. Su paso en la música es variado: pasó por dos de los álbumes más importantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, allá por los ochentas, con Gulp y Oktubre; luego anduvo con el Riff de Pappo, Los Abuelos de la Nada y hasta fue invitado por Charly García en Ferro. Pero para 1995 decidió lanzarse como solista con Big Bombo Mamma y de allí no paró hasta volverse un gran referente en esa especialidad.

Crook brindó una entrevista antes de su primer concierto en la ciudad, ya que estuvo de gira por Córdoba y San Luis en lo que va de enero, donde habló de sus discos que cumplen años y los que considera importantes; su banda Funky Torinos que lo acompaña; cómo fue conocer a James Brown y David Bowie, la pandemia y las conspiraciones del Covid-19.

–Tu segundo álbum como solista, Pirata, cumple 25 años, y el décimo, X, cinco. Con una gran diferencia entre uno y otro, ¿cómo fueron esos discos para vos?

Pirata fue un experimento absurdo. Un primer símbolo de enojo de querer hacer un álbum nuevo sin ayuda de nadie. Lástima que lo publiqué con ayuda de todos y lo vendió el mismo con el que yo quería pelearme. Fue la rebeldía del artista contra la máquina. X es de mi etapa nula, rústica, estaba muy aficionado al alcohol y a todos sus padecimientos y consecuencias. No obstante, compuse algunos temas que sucedieron, pero fue como para largar algo al respetable público, un caramelo de algo que sucedió y lo terminé como pude. Eran épocas muy estúpidas de mi cerebro.

–Desde 1997 grabás discos con los Funky Torinos y salís de gira con ellos, ¿cuál es la fórmula de trabajar tanto tiempo juntos y sostenerlo?

La relación con los Funky Torinos fue por atracción y casualidad. Nos conocimos y nos llevamos muy bien desde el principio, somos muy compatibles como personas, muy solidarios, todos tienen un sentido del humor a prueba de balas, sin eso…estaría muerto. Hay una buena onda repugnante y estamos muy contentos de trabajar juntos.

–¿Qué álbumes son los que más recordás haberla pasado bien?

Eco (1998), que lo hice con muchísimo dinero que sacaba de los recitales. Alquilé el mejor estudio que pude y llevé a todos mis mejores amigos músicos desde Diego Arnedo hasta Skay Beilinson, también artistas insospechables como Divina Gloria y Graciela Mescalina. Ese fue un disco muy afortunado, pero ya forma parte del pasado, no tiendo a escuchar lo que ya hice. Compongo para que la gente lo escuche. Después de eso sucedieron épocas turbulentas, momentos en donde no sucedía nada y felizmente no grabé porque no tenía nada que decir. Para 2019 tuvimos una excelente unión con los Funky Torinos y de allí salió Lotophagy.

–Fuiste telonero de James Brown y de David Bowie, ¿podrías contarme esas experiencias? Este año justamente se cumplen 15 años del fallecimiento de Brown y 5 del de Bowie.

De telonero de James Brown hice un repertorio corto, quería hacerlo así porque sabía que era un plomo para la gente que lo iba a ver escucharme a mí. Cuando salí del escenario vi una luz blanca y eran sus dientes, me pidió que tocara otra canción y yo me quedé perplejo, más que halagado. Hablé con él una media hora, cuarenta minutos, fue una gran experiencia y hasta me dijo que quería que cuando vuelva sea su telonero de nuevo.

Con David Bowie no fue tan agradable…le iba a pedir que me firme unos álbumes y me miró a lo lejos con cara de asco, pegué la vuelta y entendí que son artistas, seguramente están hartos de que la gente les pida un autógrafo. Seguro fui la única persona que renunció a pedirle algo en Buenos Aires.

–¿Cómo estás viviendo los shows en pandemia?

Con total rencor. El 2020 fue un año nefasto en el cual los gobiernos han demostrado nuestra capacidad de obediencia ciega, mientras fabrican armas biológicas y químicas. Resulta que no pueden solucionar una gripe complicada, nuestros gobernantes argentinos dan vergüenza. Se dieron cuenta que el ser humano consume naturaleza y va a morirse de lo que quiera y desde luego no es por un virus: puede morir de pobreza porque no puede trabajar, por la soledad que genera angustia o estar con su familia que no la conocía, de estar todos los días con ellos…eso es grave. Hay venenos que nos ponen en los alimentos que consumimos, ¿y no hay un antídoto para esta porquería? Se morirá quien se tenga que morir. De todas formas yo me voy a vacunar, he tomado tantas cosas…que una vacuna más o una menos, ¿qué me va a hacer? Dudo mucho que pueda contagiarme de algo igual, respaldo las conspiraciones. En cualquier momento nos van a poner un código de barras en el cuello y vamos a mover todos la cola porque somos estúpidos. Si en el siglo XXI todavía estamos tratando de conseguir un antídoto para esto es que estamos en el horno…

"En 2020 los gobiernos han demostrado nuestra capacidad de obediencia ciega!

–A pesar de todo esto que decís, el año pasado lanzaste un disco, Reworked.

Eso fue un día que me levanté, salí de la cama y debo reconocer que a mi naturaleza haragana le vino muy bien la pandemia. El álbum ya estaba prediseñado antes del encierro y lo grabé en un estudio, no tenía nada que decir la verdad. Esta vez no le hice caso a mis malas decisiones.

–¿Cómo viene tu concierto con los Funky Torinos en el Konex?

Estaremos disfrutando con ellos como chanchos entre los choclos. Es el cuarto show que logramos hacer en 1 año y no es por la pandemia, es por las decisiones gubernamentales que como no saben qué hacer, prohíben. A mí me parece muy imprudente mi opinión, pero también me parece antinatural que no suceda lo que tiene que suceder. Hay un montón de conciertos que se han cancelado porque el Gobierno toma medidas, que como de costumbre, no tienen ni idea. Antes tocábamos 3 veces por mes mínimo.

–¿Este año tienen pensado lanzar un disco?

En este momento me parece impetuoso tener proyectos. Obvio que si se van acumulando temas haremos un álbum…veremos qué pasa. Ahora que estoy escuchándome me deseo lo mejor.