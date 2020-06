Nada por fuera del sentido común

Pablo Ferrara (*)

No hace falta ser el ‘padre de la economía’ Adam Smith o tener un MBA de MIT para comprender que cuando se sostienen en el tiempo los negocios de una empresa en un territorio mientras sus balances son negativos, el verdadero negocio de la empresa probablemente pase por otro lado. En este sentido, el anuncio por parte de Latam Argentina de abandonar su operatoria en y hacia la República Argentina no debe sorprender: estamos a las puertas de otra recesión global, del recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos de América y China, y de una de las mayores pandemias reconocidas a nivel institucional en la historia de la humanidad…

Ahora bien, lo interesante es que los tres elementos están entrelazados como una brochette. En efecto, hace tiempo que China y Estados Unidos se agreden en los tribunales locales -principalmente del segundo- y paneles de la Organización Mundial de Comercio. En medio, un mal endémico muta en el Covid-19, explotando del espacio local, al regional y global… Ahora bien, ¡¿Cómo es posible que eso haya pasado tan velozmente?! Pues, a diferencia de la epidemia de Gripe de 1919, hoy en día contamos con aviones. ¿Consecuencias?

Vamos a las consecuencias de la pandemia, por etapas y concatenación: necesarias medidas sanitarias; previsible declive del consumo y consecuentemente de la producción, PBI, % de la aceleración de la economía… Hasta arribar al nunca bien ponderado estancamiento y estado de recesión global.

La mayoría de los períodos de recesión económica tienden a ser como un 6 de junio de 1944, donde las primeras barcazas se convierten en inevitables contenedores de tintura costera. Y así, la que tal vez pase a la historia como La Recisión del Covid-19 probablemente se caracterice por fulminar o reorganizar el mercado mundial de transporte aéreo.

Hace rato que suenan las baterías en Normandía. Irónicamente, Lufthansa parece haber alcanzado un lugar seguro, después de sufrir el sangrado de 800 millones de euros mensuales y la vulneración de su liquidez, con el salvataje de 9.000 millones de euros que significó la Estatización del 20% de su capital accionario, manteniendo la tranquilidad los ciudadanos alemanes que tributan, los titulares del remanente 80% del capital accionario, y los miembros del Gobierno Alemán -cuyo objeto no parece ser administrar líneas aéreas, sino asegurar la continuidad mínima de un servicio estratégico para la nación.

En la línea antes mencionada, el primer disparo de batería gruesa en América Latina lo recibió Avianca Holdings de Colombia. Como señaló a BBC Mundo su presidente, Anko van der Werff: “Entendemos que las primeras noticias sobre nuestra presentación voluntaria al capítulo 11 [de la Ley de Concursos y Quibras de Estados Unidos de América] pudieron generar cierta confusión, pero quiero ser claro en que lo único que pretendemos es proteger la continuidad de nuestro negocio”.

El mismo camino parece haber tomado la decisión de Latam: el infame y nunca bien ponderado Capítulo 11 [Chapter 11], y la baja de las operaciones en/con la República Argentina. Ni más, ni menos. No parecen cuadrar las teorías conspirativas. Es poco probable que el Sr. Presidente Argentino haya sostenido un ZOOM con sus pares alemanes y colombianos con el objeto de analizar las oportunidades coyunturales en el ámbito aeronáutico de la pandemia Covid-19. Los tres mandatarios parecen tener agendas nacionales e internacionales muy distintas, salvo en lo relativo a dos temas: la seguridad sanitaria que asegure la subsistencia de la salud pública de la Nación y el sostenimiento de los servicios estratégicos para la misma.

(*) El autor es profesor del Instituto de Investigaciones de la USAL – Cs. Económicas y Empresariales.