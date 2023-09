Las autoridades chilenas elevaron el nivel de alerta de amarillo a naranja para el volcán Villarrica, considerado el más riesgoso del país y ubicado en una zona turística, luego de un incremento de su actividad. Por el momento, hay cautela y vigilancia del lado argentino, especialmente en Junín de los Andes, ya que el volcán se encuentra a la altura de la ciudad neuquina.

A través de un comunicado, el Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) indicó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) "informó el cambio de la alerta técnica del volcán Villarrica, pasando de amarilla a naranja". Este nivel de emergencia, que es el más alto antes de pasar al rojo, contempla el reforzamiento del monitoreo del comportamiento del volcán y medidas para el resguardo de las localidades aledañas.

Un satélite captó la impactante erupción del volcán Kilauea, en Hawaii

"La decisión se sustenta en un incremento paulatino de la actividad volcánica", entre otros, un aumento "de la energía y ocurrencia en las señales tipo tremor (asociadas a movimientos de fluidos)", acotó el comunicado. En ese sentido, según el Sernageomin, la información recabada por las estaciones de monitoreo "muestra una actividad anormal del macizo, que justifica el cambio de alerta técnica a naranja".

"Se ha observado un incremento paulatino de la energía y ocurrencia en las señales tipo tremor (asociadas a movimientos de fluidos", detalló el Sernageomin, agregando que el sistema volcánico habría entrado a una fase de mayor inestabilidad. En una misiva por separado, el organismo señaló que "se considera una zona de potencial afectación por peligros volcánicos, en un radio de ocho kilómetros, desde el centro del cráter activo".

Según las autoridades chilenas, el volcán muestra "una actividad anormal".

El nevado volcán Villarrica, de 2.847 metros de altitud, se encuentra ubicado en una concurrida zona turística del sur de Chile, entre las regiones de La Araucanía y de Los Ríos. A sus pies hay exuberantes bosques, lagos y localidades turísticas. Se destaca Pucón, un balneario de 28.523 habitantes ubicado a unos 15 kilómetros del macizo. Unos diez mil turistas suben al volcán en el verano austral, según cifras oficiales.

El volcán comenzó su actividad hace unos 650 mil años. Actualmente, es uno de los volcanes más activos de Sudamérica, con un cráter abierto de 200 metros de ancho. Su última erupción ocurrió en 2015, provocando una masiva evacuación, sin que se reportaran lesionados.

Otro volcán bajo monitoreo y actividad es El Láscar, de 5.592 metros de altura, en la región de Antofagasta, a unos 1.600 kilómetros al norte de Santiago, y cerca a la frontera con Bolivia.

Vigilancia del volcán Villarrica y cautela del lado argentino

El alerta chileno fue replicado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV). Por su parte, el director de Defensa Civil de Junín de los Andes, Norberto Ocares, admitió que esa ciudad es la más cercana al volcán, aunque adelantó que no llegarían las cenizas de una eventual erupción.

"En el hipotético caso de una erupción fuerte nos podrían llegar cenizas a la frontera, no a la localidad”, expresó el funcionario en declaraciones replicadas por LMNeuquén. Estimó que, en el peor de los escenarios, sus efectos no llegarían a la localidad cordillerana. "Informé a todos los medios locales, es para información, no para alarmar", agregó.

En tanto, Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén, precisó que las localidades de la provincia más cercanas al volcán Villarrica son Junín, San Martín y Aluminé. Al respecto, según informó el medio local, el funcionario aclaró que no hay motivos para preocupar a la población de esos lugares.

Las explicaciones del funcionario neuquino surgieron luego de que el SEGEMAR, a través del OAVV, informara que a partir del domingo "se aumenta el nivel de alerta técnica para el volcán Villarrica a color naranja".

MB CP