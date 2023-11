El alcalde de Nueva York fue acusado por presunta agresión sexual: le exigen USD 5 millones

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado y demandado por presunta agresión sexual por una mujer que trabajó con él en la alcaldía de esa ciudad de Estados Unidos, en 1993. Adams fue demandado por US$5 millones por daños y perjuicios.

El funcionario negó los hechos, presuntamente ocurridos hace tres décadas y que fueron denunciados al amparo de Adult Survivors Act (”Ley de Sobrevivientes Adultos”), que expira este jueves 23 de noviembre y permitía a las víctimas de violencia sexual denunciar a sus agresores aunque los hechos hayan prescrito.

La acusación contra el alcalde es por "agresión sexual, lesiones y discriminación laboral por razón de género y sexo de la demandante, represalias, entorno laboral hostil e imposición intencionada de angustia emocional", según el documento presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Nueva York.

Estas alegaciones "no son en absoluto ciertas", aseguró el alcalde y expolicía de origen afroestadounidense. "Nunca haría nada para herir a nadie", declaró Adams, que fue elegido para el cargo en 2022.

“No ocurrió en absoluto. No recuerdo haber conocido a esta persona. Nunca voy a herir a nadie de esta manera. Esta causa va a tomar su curso, va a tomar su proceso, pero no ocurrió. No soy así ni es quien yo he sido en mi vida profesional. He estado en la vida pública durante casi 40 años. La gente conoce mi carácter, ven cómo soy y cómo actúo. Sostengo enfáticamente, en primer lugar, que esto nunca ocurrió, y en segundo lugar, que no recuerdo haber conocido a la acusadora”, sostuvo ante la prensa.

Anteriormente, su portavoz había aclarado que el jefe comunal "no sabe quién es esta persona". "Si alguna vez se conocieron, no lo recuerda", dijo.

La denunciante, Lorna Beach-Mathura –que acusa también a otras instituciones públicas de la ciudad en la misma querella civil– pide una compensación financiera mínima de 5 millones de dólares, que debería fijar un jurado.

Eric Leroy Adams, de 63 años, realizó su carrera en la policía neoyorquina, de la que fue capitán antes de entrar en la política local con el Partido Demócrata.

El alcalde está involucrado además en otra investigación sobre el origen de los fondos para su campaña a la alcaldía de Nueva York, que busca determinar si recibió dinero del gobierno de Turquía.

En los últimos días, el Tribunal Supremo de Nueva York ha recibido varias denuncias de agresión sexual amparadas en la Adult Survivor Act, que permite presentar casos ya prescritos. Además de Adams, también fueron denunciados el vocalista del grupo de hard rock Guns N' Roses, Axl Rose, el actor Jamie Foxx, y el rapero Sean Combs.

