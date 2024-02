La muerte de un piloto ruso que desertó a Ucrania y fue asesinado por sicarios en España está rodeada de misterio. En ese sentido, las autoridades españolas no confirmaron aún que el cuerpo acribillado a balazos fuera el suyo, mientras que el Servicio de Inteligencia Exterior del Kremlin (SVR) celebró el hecho porque lo consideraban un "traidor y criminal". Sin embargo, más allá de dicha declaración, el gobierno de Vladimir Putin negó tener información sobre el hecho, lo que añade a las incógnitas en torno a la identidad de la víctima.

El pasado 13 de febrero, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años con varios impactos de bala en un garaje en la localidad alicantina de Villajoyosa, en el sur de España. Si bien todavía no se sabe de manera oficial su identidad, varios medios españoles reportaron el lunes que se trataba de Maxim Kuzmínov, crítico de la guerra en Ucrania que desertó en agosto pasado a bordo de un helicóptero Mi-8 del ejército ruso y aterrizó en territorio bajo control ucraniano.

Según una fuente judicial, el hombre asesinado portaba documentos que lo identificaban como un ucraniano de 33 años. El caso fue considerado inicialmente como un "ajuste de cuentas" por parte de sicarios que ya abandonaron España, en una zona donde la comunidad rusa es numerosa.

Después de dispararle hasta en media docena de veces, los asesinos lo atropellaron con su propio automóvil y huyeron, precisó El País. Al respecto, los investigadores localizaron en un pueblo vecino un automóvil carbonizado que fue usado por los asesinos, informaron los medios.



Maxim Kuzmínov planeó durante más seis meses su huida hacia Ucrania, según el servicio de inteligencia de dicho país.

Kuzmínov partió de una base en la región de Kursk (Rusia) y voló a una "altitud extremadamente baja" para evitar ser detectado, explicó la inteligencia militar ucraniana (GUR) en un video difundido en septiembre. Dos compañeros que iban con él, que no tenían conocimiento de los planes, fueron abatidos por fuerzas ucranianas cuando intentaron huir. Tras su deserción, el militar relató que la planeó en secreto durante meses con los servicios ucranianos e instó a otros soldados rusos a imitarlo.

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksei Danilov, indicó que el Gobierno le propuso al desertor quedarse en territorio ucraniano. "Aquí estaría protegido", señaló en declaraciones recogidas por los medios locales, al tiempo que apostó por esperar a que se esclarezcan las circunstancias de su asesinato para pronuciarse al respecto.

Versiones cruzadas en torno a la identidad de la víctima

Según un periodista ruso, las fuerzas especiales del país afirmaban estar persiguiendo al "traidor".

El cuerpo armado está verificando la verdadera identidad del fallecido, lo que podría llevar tiempo, indicó el Ministerio del Interior. "Hay que dejar que la Guardia Civil haga su trabajo y que la investigación avance", sostuvo en rueda de prensa la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, al ser preguntada sobre el caso. En ese sentido, la Guardia Civil, a cargo de la investigación, se limitó a señalar a AFP que "la identidad que figuraba de esta persona podría ser falsa y tratarse de otro individuo".

Por su parte, un portavoz de la GUR confirmó este martes a AFP la muerte de Kuzmínov, pero sin dar detalles sobre sus circunstancias. En tanto, el gobierno ruso no tardó en mostrar su satisfacción ante las noticias que lo dan por muerto. "Este traidor y criminal se había convertido en un cadáver moral desde el momento en que planeó su despreciable y terrible crimen", declaró el jefe del SVR, Serguéi Naryshkin, citado por la agencia oficial TASS, sin confirmar ni negar una implicación rusa en la muerte.

No obstante, Rusia aseguró que no tiene información respecto al hecho. "No tenemos ninguna información sobre este asunto", se limitó a señalar el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, al ser preguntado por el caso de Maxim Kuzminov, según informa la agencia Interfax. Tampoco la Embajada rusa en Madrid quiso pronunciarse al respecto.

Las acusaciones a Rusia: "La larga mano del Kremlin está detrás de un crimen sin precedentes en España"

El diario español El País aseguró que el gobierno ruso envió a sicarios para asesinar a Kuzmínov, citando fuentes de los servicios españoles de inteligencia. "Los servicios de inteligencia españoles no tienen duda de que la larga mano del Kremlin está detrás de un crimen sin precedentes en España: el asesinato en Alicante de Maxim Kuzmínov", escribió el periódico.

La única duda es si detrás de la operación está el Servicio ruso de Inteligencia Exterior (SVR), el servicio federal de seguridad (FSB), o el servicio militar de inteligencia (GRU), señalaron al diario las fuentes de inteligencia, quienes no obstante detallaron que será "muy difícil" conseguir pruebas incriminatorias. El País citó también "fuentes diplomáticas" que calificaron el asunto de "gravísimo" y según las cuales España dará una "respuesta contundente" si se confirma la implicación de las autoridades rusas.

En un reportaje en octubre del año pasado, la televisión estatal rusa afirmó que los servicios especiales habían recibido el encargo de encontrar y castigar al desertor. "Es sólo una cuestión de tiempo", afirmó un periodista ruso después de hablar con las fuerzas especiales del país, las cuales aseguraban estar persiguiendo al "traidor". En el pasado, Rusia rechazó en reiteradas ocasiones las acusaciones de asesinato o intentos de asesinato de desertores o adversarios del Kremlin, tanto dentro como fuera de sus frontera.