Israel atacó el hospital más grande de Gaza alegando que encubre el cuartel de Hamas

Crece la tensión en medio oriente por intensos ataques en el hospital Al-Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, rodeado por las fuerzas militares israelíes. Bajo este hospital Israel sostiene que Hamas enterró su cuartel general militar, acusación negada por el grupo paramilitar, hecho que sí se confirmó en otro centro de salud pediátrico. “La situación es muy mala, es inhumana", describió un cirujano de Médicos sin Fronteras, y denunció que el hospital no tiene electricidad ni agua, por lo que ya han muerto siete bebés y corren riesgo más de 30.

El último sábado 11 se terminó el combustible que abastece los generadores eléctricos de emergencia del centro y mantenía funcionando las incubadoras. Médicos sin Fronteras denunció "bombardeos incesantes" contra los hospitales gazatíes y confirmó que Al-Shifa había sido alcanzado varias veces, incluyendo las unidades de maternidad y consultas externas, dejando múltiples muertos y heridos. El viceministro de Sanidad de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, Youssef Abu Rish, declaró a la AFP que siete bebés prematuros y 27 pacientes habían muerto en los últimos días en el hospital Al-Shifa.

"Hay 600 pacientes ingresados, de los cuales 37 son bebés y personas que necesitan una unidad de cuidados intensivos", lamentó el cirujano, quien pidió "garantías de que se establecerá un corredor seguro" y denunció que algunos de los que trataban de salir de Al-Shifa murieron: "Los mataron, los bombardearon", dijo y añadió: “No tenemos electricidad. No hay agua en el hospital. No hay comida. La gente que depende de respiradores morirá en unas horas si siguen apagados”. “La situación es muy mala, es inhumana. Estamos aislados, nadie sabe de nosotros. No tenemos conexión a internet”, lamentó.

Al-Shifa sufrió ataques aéreos, tanques y con vehículos blindados e Israel acusa a los militantes de esconderse en túneles debajo de las instalaciones. Hamas niega la acusación, a pesar de que este lunes se confirmó que hallaron un centro de las milicias bajo el hospital Rantisi, un centro pediátrico. Las Fuerzas Armadas de Israel denunciaron que Hamas utiliza a enfermos y refugiados como "escudos humanos" y encontraron un centro subterráneo con “chalecos bomba suicidas, granadas, fusiles de asalto AK-47, artefactos explosivos, lanzagranadas y otras armas, computadoras, dinero” y también “indicios de que Hamas tenía rehenes allí”. Por ello, destacaron que “el uso de hospitales es un crimen de guerra”.

Un total de 11.240 personas han muerto como consecuencia de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, según el último balance publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas. El balance incluye además 41.120 viviendas destruidas y 94 edificios públicos, 71 mezquitas y 253 escuelas dañadas en los bombardeos. Además hay pérdidas directas en la agricultura por valor de 181 millones de dólares y el 25% de las explotaciones agrarias también quedaron destruidas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este lunes que "los hospitales deben ser protegidos” y agregó: “Tengo la esperanza y la expectativa de que habrá menos acciones intrusivas en relación al hospital Al Shifa”. Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a Israel de estar "lanzando bombas ahí donde hay niños, hospitales, bajo pretexto de que un terrorista se encuentra allí". “Después del acto de terrorismo provocado por Hamas, la solución de Israel ha sido tan grave como la de Hamas. Están matando inocentes sin ningún criterio", aseguró Lula.

La presión internacional evidenció la falta de legitimidad de la contraofensiva israelí

El jefe de la diplomacia israelí, Eli Cohen, admitió el lunes que su país debe esforzarse por extender la "legitimidad" de las operaciones militares, ante la creciente presión internacional. “Tenemos dos o tres semanas hasta que la presión internacional realmente aumente, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando para ampliar la ventana de legitimidad y los combates continuarán tanto tiempo como sea necesario”, admitió Cohen.

Israel acusa a Hamas de esconderse en túneles debajo de las instalaciones de Al-Shifa, como descubrieron en Rantisi

Mientras avanzaba la campaña terrestre de Israel, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que Hamas había "perdido el control" de Gaza. "Los terroristas están huyendo hacia el sur. Los civiles están saqueando las bases de Hamas", dijo en la televisión israelí, aunque sin aportar pruebas de su afirmación. El sábado, casi 200.000 palestinos, según el ejército israelí, habían huido en tres días para refugiarse en el sur de la Franja, donde cientos de miles de desplazados se encuentran apiñados en condiciones humanitarias extremas.

Desde hace semanas, la ONU pide que se entregue combustible al sitiado territorio palestino privado de electricidad, en particular para hacer funcionar generadores en hospitales. Debido a la falta de gasolina, los camiones de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos no podrán recibir ayuda internacional de Egipto. Israel se niega a permitir que el combustible ingrese a Gaza, asegurando que podría beneficiar las operaciones militares de Hamas.

La atención internacional centró en la difícil situación de los palestinos y se han llevado a cabo protestas en todo el mundo en solidaridad con los 2,4 millones de personas que están bajo bombardeos y un asedio casi total durante más de cinco semanas. Por su parte, el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, pidió a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que "lancen ayuda en paracaídas" hacia Gaza.

