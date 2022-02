La irónica respuesta de un argentino que vive en Ucrania: "Soy de Lanús, no le tengo miedo a un misil"

Luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara este jueves una "operación militar" en el este de Ucrania, algunos civiles decidieron escapar de la zona de conflicto. Un argentino que vive en la ciudad de Dnipró brindó su testimonio y, a pesar de que busca escapar con su esposa, respondió que "no tiene miedo" de salir de la calle. "Yo soy de Lanús", lanzó.

"Mirá, yo soy de Lanús. Volvía todas las noches a mi casa, así que tanto miedo no le tengo al misil", aseguró Alejandro Harlan, un bailarín y profesor de tango argentino que reside hace tres años en la cuarta ciudad más grande Ucrania, en una entrevista que brindó a Telenueve.

Es argentina y está tratando de irse de Ucrania

"Lo que acabás de decir es tremendo, Alejandro. Vos decís que estás preparado para todo", le respondió el conductor del noticiero, Esteban Mirol. "Sí, si sos de Lanús. Yo volvía a la noche, 3 de la mañana a mi casa, tenía que caminar cuatro cuadras todos los días. Eso sí da miedo", subrayó sobre la situación que experimentó cuando vivía en esa ciudad del Gran Buenos Aires.

Durante la entrevista, Alejandro manifestó que pensó "que no iba a pasar nada" y que la tensión se debía a "provocaciones" del presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Rusia ya tomó Jarkov y la próxima ciudad es la nuestra, así que estamos preocupados. Para mí fue una sorpresa, no se lo esperaban. La gente acá siguió trabajando como si nada".

Soldados ucranianos.

Por otro lado, reveló que intentaron escapar con su auto pero por el momento “no hay nafta para salir del país” debido al avance militar ruso. "Estamos atrapados, estoy rogando que no ataquen civiles. Yo me río porque la verdad no sé cómo vamos a salir de acá".

También se refirió de manera irónica comunicado emitido por Cancillería argentina. "Leí un tweet que dice 'les sugerimos a los argentinos que dejen Ucrania' y la verdad que me tengo que reír, no necesito un tweet de Cancillería para saber que me tengo que ir. Hablé con la Embajada para que nos ayuden, no saben qué hacer, están desbordados".