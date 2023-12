Liberaron a un hombre tras 48 años en la cárcel: la condena equivocada más larga en EE.UU

En el estado de Oklahoma, Estados Unidos, un hombre de 71 años fue absuelto de todos los cargos después de pasar casi cinco décadas en prisión por un delito que no cometió.

Glynn Simmons, de ascendencia afroamericana, es la persona que pasó más tiempo en prisión antes de ser liberada de cargos en la historia de Estados Unidos, según el Registro Nacional de Exoneraciones. Simmons quedó en libertad en julio luego de pasar en prisión un total de 48 años, un mes y 18 días.

En 1975, Glynn Simmons y otro hombre, Don Roberts, fueron condenados a muerte por el asesinato, ocurrido el año anterior, de un empleado de una licorería durante un robo en Edmond, Oklahoma. Posteriormente, sus penas de muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas.

Simmons y Roberts fueron declarados culpables basándose en el testimonio de una joven clienta de la tienda, quien recibió un disparo en la cabeza y logró sobrevivir.

Ella identificó a los hombres de una fila de sospechosos organizada por la policía, pero una investigación posterior planteó serias dudas sobre la fiabilidad de la identificación realizada por la mujer. Durante el juicio, los dos hombres afirmaron que no se encontraban siquiera en Oklahoma en el momento del asesinato.

La jueza federal Amy Palumbo anuló la condena de Simmons en julio y lo absolvió el martes durante una audiencia en un tribunal de distrito del estado de Oklahoma.

"El delito no fue cometido por el señor Simmons"

"Este tribunal determina, mediante pruebas claras y convincentes, que el delito por el que el señor Simmons fue condenado, sentenciado y encarcelado... no fue cometido por el señor Simmons", dijo la jueza de distrito del condado de Oklahoma, Palumbo, en su fallo.

"Este es un día por el que he esperado mucho, mucho tiempo", dijo Simmons a los periodistas. "Podemos decir que finalmente hoy se hizo justicia", sumó.

"Es una lección de resiliencia y tenacidad", señaló después de la decisión, según Associated Press. "No dejes que nadie te diga que esto no puede suceder, porque realmente puede suceder", subrayó.

Por su parte, Roberts, quien fue acusado junto a Simmons, fue liberado de prisión en 2008.

Simmons tiene ahora la posibilidad de reclamar una compensación. "Lo que se ha hecho no puede deshacerse, pero podría haber responsabilidades", dijo. "En eso es en lo que estoy ahora. Responsabilidades", agregó.

Las personas condenadas injustamente que cumplen condena en Oklahoma tienen derecho a recibir hasta 175.000 dólares en compensación.

Simmons actualmente está luchando contra el cáncer de hígado, según su GoFundMe, que recaudó miles de dólares para ayudar a cubrir sus costos de vida y quimioterapia.

