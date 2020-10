Tres muertos y varios heridos por un atentado contra una iglesia en Niza

Tres personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con cuchillo cerca de una iglesia en la ciudad francesa de Niza este jueves 29 de octubre. El autor del atentado fue arrestado, según informaron fuentes gubernamentales y policiales, y la fiscalía antiterrorista francesa abrió una investigación sobre lo ocurrido.

El ataque yihadista se produjo cerca de las puertas de la basílica Notre-Dame, en pleno corazón de esta ciudad de la Riviera Francesa, durante esta mañana, alrededor de las 9 horas. Una de las víctimas fatales fue degollada, mientras que varios de los heridos se encuentran en estado crítico por lo que el balance de decesos podría incrementarse con el correr de las horas.

Un gran número de policías y socorristas estaban presentes cerca de la iglesia, indicó un corresponsal de la agencia AFP. "La situación está bajo control", aseveró un agente del operativo.

El alcalde de la ciudad francesa, Christian Estrosi, que se dirigió de inmediato al lugar del ataque, dijo que Francia debe actuar para "eliminar el islamofascismo". Tras hablar con policías presentes en la zona, los medios europeos reprodujeron declaraciones del funcionario en las que sostuvo: "Confirmo que todo parece sugerir que se trata de un atentado terrorista, a las puertas de la basílica de Notre-Dame. Todo parece sugerir que se trata de un crimen obra de un criminal fascista yihadista. No paró de gritar Alá es grande mientras los servicios de seguridad lo intentaba neutralizar".

Esto parece indicar que se trataría del tercero de los ataques yihadistas que comenzaron en Francia antes del toque de queda y se agravaron en vísperas del segundo confinamiento por el coronavirus. Este atentado se produce menos de dos semanas después de que un checheno perpetrara el asesinato por decapitación a un profesor en Conflans-Sainte-Honorine, una pequeña localidad de 35.000 habitantes ubicada a 50 km de París, por haber mostrado en clase caricaturas del profeta Mahoma.

Asimismo, el 25 de septiembre pasado, un pakistaní refugiado en París atacó con cuchillos e intentó asesinar a varias personas a las puertas de la antigua redacción del semanario Charlie Hebdo y dos de ellas resultaron heridas. El autor de ese ataque islamista había dicho a los investigadores que quiso vengar la redifusión de las caricaturas de Mahoma por parte de la publicación.

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció a través de Twitter que el Gobierno va a llevar a cabo una "reunión de crisis" en la que participará el presidente Emmanuel Macron antes de partir para Niza.

Los diputados franceses, que debatían el nuevo confinamiento nacional que entrará en vigor este jueves a la medianoche, realizaron un minuto de silencio tras enterarse de lo sucedido. El primer ministro, Jean Castex, que estaba presente en la Asamblea Nacional, abandonó el hemiciclo inmediatamente después.

Niza es una ciudad de poco más de medio millón de habitantes que ya sufrió un ataque el 14 de julio de 2016. En ese momento, murieron 86 personas cuando una camioneta arremetió contra la multitud en plenas festividades por la Fiesta Nacional francesa.

I am deeply shocked and saddened by the news of the horrific attack in #Nice. This pain is felt by all of us in Europe. We have a duty to stand together against violence and those that seek to incite and spread hatred.