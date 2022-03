Xi Jinping: “China y Estados Unidos deben asumir su parte de las responsabilidades internacionales"

El presidente de China, Xi Jinping y el presidente estadounidense, Joe Biden, mantuvieron una comunicación mediante una videoconferencia para dialogar sobre la invasión rusa a Ucrania. “Las relaciones entre Estados no pueden llegar al escenario de la confrontación militar. El conflicto y la confrontación no interesan a nadie”, subrayó el líder chino. “La paz y la seguridad son los tesoros más valiosos de la comunidad internacional”, insistió.

La llamada comenzó a las 9 de la mañana de Estados Unidos y concluyó a las 11. El mandatario estadounidense buscaba conocer las intenciones de Xinping en relación a Rusia, sobre todo por el vínculo cercano de ambos países.

"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y siendo las dos economías más grandes del mundo, China y Estados Unidos no sólo deben guiar sus relaciones por el camino correcto, sino también asumir su parte de las responsabilidades internacionales y trabajar por la paz y la tranquilidad mundial", aclaró el líder chino quien pidió que tanto Estados Unidos como la OTAN entablen "un diálogo con Rusia y resuelvan las preocupaciones de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania".

En relación a las sanciones que se le impusieron a Moscú, Jinping señaló que eran "integrales e indiscriminadas” y que desencadenarán una "grave crisis en la economía mundial" cuando es necesario mantener la calma y la racionalidad. "La máxima prioridad ahora es continuar el diálogo y la negociación, evitar víctimas civiles, prevenir crisis humanitarias y cesar el fuego y la guerra en una fecha próxima. China ha estado haciendo todo lo posible por la paz y seguirá desempeñando un papel constructivo", subrayó.

Los detalles de la conversación fueron difundidos por la agencia estatal china Xinhua y en ella señalaron que la administración de Biden pretendía sostener un diálogo con China para evitar que la situación en Ucrania se intensifique. Xinhua apunta que Biden dijo que las relaciones entre EEUU y China se encuentran "en un momento crítico", pero no quiere "una nueva Guerra Fría", ni tampoco "un conflicto con China", por lo que no apoya la "independencia de Taiwan".

La anterior cumbre virtual había sido cuatro meses atrás y esta constituye la primera desde que Rusia invadió Ucrania. "Estados Unidos está dispuesto a tener un diálogo sincero, fortalecer la cooperación, gestionar eficazmente la competencia y adherirse a la política de una sola China. Estoy dispuesto a mantener una estrecha comunicación con el presidente Xi Jinping para dirigir la relación entre ambos países", sostuvo Biden.

“La clave es gestionar nuestras diferencias. Una relación chino-estadounidense estable y en desarrollo es beneficiosa para ambas partes", instó el presidente chino.

El encuentro virtual buscaba sobre todo saldar algunos dardos emitidos desde uno y otro lado del mapa. El jueves el secretario de Estado Antony Blinken manifestó su preocupación de que China esté considerando ayudar directamente a Rusia con equipo militar para usar en Ucrania y advirtió: "Parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar la guerra de Rusia contra Ucrania, mientras busca presentarse como un árbitro neutral. Será responsable de cualquier acción que tome para apoyar la agresión de Rusia, y no dudaremos en imponer costos".

“Estamos listos para imponer costos a China”, dijo la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman y sentenció: “China tiene que estar en el lado correcto de la historia”.

The claim that #China is on the wrong side of history is overbearing. It is the #US that is on the wrong side of history.