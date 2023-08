Volodimir Zelenski acusó este domingo a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de "coincidir con las narrativas" del presidente ruso, Vladimir Putin, y "esperó" que el jefe de Estado de Brasil "tenga una opinión propia". Sus dichos se dan luego de que el mandatario de Brasil afirmara que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz "mientras sigue muriendo gente".

"No sé por qué tiene que coincidir con las narrativas" de Putin, afirmó Zelenski durante una entrevista con la agencia EFE y con varios medios latinoamericanos en Kiev, Ucrania, al ser consultado por las afirmaciones hechas esta semana por el presidente brasileño.

Tensión en el Mar Negro: Ucrania atacó con drones al buque de guerra ruso Olenegorsk Gorniak

Sumado a esto, el presidente ucraniano sostuvo que el líder ruso "no es distinto de cualquier colonizador", a la par que afirmó que "miente y manipula constantemente" y que "está matando a nuestros hijos y violando a nuestras mujeres".

"Espero que (Lula) tenga una opinión propia. No me parece necesario que sus pensamientos coincidan con los pensamientos del presidente Putin", agregó Zelenski, quien afirmó que declaraciones como las del líder brasileño "no ayudan a traer ninguna paz".

Lula afirmó que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz "mientras sigue muriendo gente"

Además, insistió en invitar a Lula a reunirse con él para hablar en persona sobre lo que ocurre en Ucrania, algo a lo que el mandatario brasileño no ha accedido por el momento. "Para ser honesto, si el presidente Lula quisiera decirme algo, que se siente (conmigo) y me lo diga", manifestó Zelenski. Y agregó: "Pensaba que tenía una comprensión más amplia del mundo".

En diversas ocasiones, Lula se postuló como potencial mediador entre Ucrania y Rusia. En ese sentido, el presidente brasileño pidió que las conversaciones entre ambos países comiencen ya en las actuales circunstancias, mientras que Zelenski rechazó sentarse a dialogar hasta que Rusia no retire a sus tropas de los territorios que ocupa en Ucrania. Sumado a esto, en varias oportunidades Lula optó por no condenar la invasión rusa y hasta llegó a responsabilizar a su par ucraniano por la guerra.

El pasado mes de abril, durante su viaje por China y Emiratos Árabes Unidos, el mandatario brasileño afirmó que Estados Unidos debería dejar de "incentivar" la guerra y "comenzar a hablar de paz", así como la Unión Europea, e insistió en señalarles por estar "contribuyendo" a la continuidad del conflicto mediante el envío de armas a Ucrania. Si bien su gobierno condenó en la ONU la invasión de Ucrania, también se alineó con las posiciones de Rusia al votar a favor de una investigación del ataque al gasoducto Nordstream, ocurrido en septiembre pasado.

El pedido de ayuda a América Latina

Además de referirse a los dichos de su par brasileño, Zelenski pidió a los líderes y los pueblos de América Latina que ayuden a su país de manera humanitaria y política, para así poder seguir luchando contra el "colonialismo" de Rusia, el cual, según denunció, está extrayendo de la Ucrania ocupada ingentes recursos naturales y económicos.

En ese sentido, el mandatario señaló que Rusia está recolectando y exportando grano y otros productos agrícolas de los territorios de Ucrania y apeló a la experiencia de América Latina con el colonialismo para pedir solidaridad con la causa ucraniana. "Ustedes saben perfectamente qué significan las consecuencias del colonialismo", afirmó.

Cierre de la Cumbre UE-Celac: "profunda preocupación por la guerra en Ucrania", pero sin mención a Rusia ni consenso con Nicaragua

Además del grano, Zelenski mencionó la destrucción de la acería Azovstal, en la ciudad ocupada de Mariupol, y de buena parte de la industria siderúrgica, lo que obligó a Ucrania a dejar de exportar algunas de las materias primas que más vendía en el extranjero.

"¿Quién controla las minas del Donbas?", se preguntó de manera retórica, en referencia a la región del este de Ucrania rica en carbón parcialmente ocupada por Rusia desde 2014. "Eso es colonialismo", sentenció el mandatario.

Guerra en Ucrania: Rusia hizo ejercicios militares en el Mar Negro

Asimismo, llamó a estar alerta ante la acción de la propaganda rusa en América Latina y abogó por "más información" como antídoto a los discursos que responsabilizan a Ucrania de la guerra. Al respecto, el jefe del Estado ucraniano advirtió de la prevalencia de los mensajes promovidos por el Kremlin en redes sociales y a través de plataformas como RT, que está prohibida en Europa pero sigue funcionando en América Latina.

"Rusia gasta millones en esta actividad", declaró, y agregó que Ucrania no tiene "tantos medios financieros" para hacer llegar sus mensajes a las audiencias latinoamericanas y de otras partes del mundo. Por ese motivo, aseguró que es fundamental "comprender" que la guerra viene de "una agresión no provocada" para que los países de la región, donde muchos líderes se han mostrado reacios a apoyar a Ucrania y a romper sus relaciones con Moscú, incrementen su asistencia a Ucrania.