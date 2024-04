Antonio Aracre: "Vamos hacia una neoconvertibilidad"

El economista Antonio Aracre considera que la Ley Bases es el “puente de oro” del Gobierno para atraer inversiones. “Puedo ser liberal, pero no soy anarquista y creo que el Estado tiene un rol importante”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Antonio Aracre es economista, consultor empresarial y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Fue Jefe de Asesores durante el gobierno de Alberto Fernández y SEO de Syngenta.

Formaste parte del Gobierno de Alberto Fernández pero te reconoces como una figura liberal. ¿Siempre tuviste una perspectiva liberal?

Siempre fui bastante claro con el ex presidente Alberto Fernández sobre que yo no tengo extracción partidaria. Siempre fui un tipo guiado por la academia y por ideas más pragmáticas, por eso no regaño respecto de cierta necesidad heterodoxia, un poco como hacen los médicos cuando ven a los pacientes, no aplican una receta básica y un protocolo, ven lo que le hace falta en todo momento y actúan en función a eso.

Venimos de muchos años de excesivo intervencionismo, y me parece que le hace bien a esta Argentina, en términos de atraer inversiones, liberar fuerzas del mercado y volvernos más competitivos, cierta dosis de liberalismo. Puedo ser liberal, pero no soy anarquista y creo que el Estado tiene un rol importante. Por suerte veo cierta reacción respecto al aumento de las prepagas, por ejemplo, para que las ideas liberales tengan un curso legítimo y sean buenas para todos, hay que garantizar que la competencia exista, y eso es lo que va a regular el exceso de cartelización y de concentración que tienen varios sectores de la economía argentina.

Ayer compartiste en Twitter una publicación que decía que en un país que hace 30 años es “payasesco” no podíamos tener otra cosa que mercados concentrados y una comisión de defensa de la competencia que nunca cumplió su rol. ¿Creés que ahora podrá cumplirlo?

Tengo la esperanza de que lo haga, porque si estamos en un cambio de época y parte del desafío del Gobierno es protagonizar un cambio cultural, necesitamos que eso se lleve a cabo en todos los órdenes.

A veces vemos cosas que a quienes estamos ilusionados nos afecta, como la pelea con los periodistas, que me afecta y me desilusiona anímicamente, no solamente por el aprecio que le tengo a los periodistas, sino porque esa no es la casta y esa no es la pelea que hay que dar. La pelea que hay que dar tiene que ver con otros privilegios de la casta que ahora aparecen bastantes difusos, como lo que pasa con algunas tabacaleras, jubilaciones de privilegio o algunas industrias en Tierra de Fuego, parece que eso no se quiere revisar, parece más redituable pelearse con algunos periodistas que tienen la misión, el derecho y la libertad lógica de expresar su opinión como quieren, ahí me parece que la pifia el Gobierno, pero no puedo negar que el rumbo y algunas de las medidas que se toman coinciden bastante con lo que yo pienso que necesita la Argentina ahora.

¿Cuál es tu balance de estos 120 días de la economía de Milei y Caputo?

El balance es positivo, veníamos con una distorsión en los precios relativos, el dólar, la tasa de interés, los salarios, la inflación, algunos precios básicos y las importaciones, que eran imposibles de seguir adelante. En ese devenir de arreglar esa distorsión de los precios relativos, estamos viviendo la peor parte y para mitad de año se necesita acomodar lo más rápido en el aspecto salarial y algunos precios que se fueron muy arriba deberían acomodarse a la baja, con eso habremos llegado a un punto en el cual los precios relativos queden bastante más acomodados, pero no necesariamente alcancemos un punto en el que la inflación se desplome a un dígito anual. En ese momento, hay que ver cómo reacciona el Gobierno en una estocada final a la inflación y a la inestabilidad económica aplicando algún ajuste final al tipo de cambio y así vamos hacia una neoconvertibilidad, ya no contra el dólar sino contra una canasta de monedas que le permita al Gobierno una estabilidad mucho más profunda que la que tenemos hoy.

¿Cómo sería esa neo-convertibilidad? El REM, que salió ayer, arrojaba una inflación para septiembre del 6% mensual, menos que la que tuvo Massa pero mayor que la de Guzmán. Para llevarla a un dígito anual, la inflación debería ser de 0,5% mensual, ¿entonces vos imaginas una estocada final de la inflación con un plan de neo-convertibilidad en algún momento del segundo semestre?

Creo que lo va a tener que hacer porque lo que vamos a ver de acá a 3 o 4 meses es una inflación a la baja, pero no al 1%, sino al 5%, al 6% o al 7%, y ahí si cada vez vamos a tener una situación donde las distorsiones con respecto a los salarios y al tipo de cambio van a ser lo suficientemente profundas como para no poder llegar a ese 1% mensual que necesita el Gobierno para erradicar la inflación. Creo que esa inercia solo se corta con un plan de estabilización muy profundo como fue el Plan Austral o la convertibilidad. En este caso, como el Gobierno no se quiere atar a una sola moneda, porque vamos perdiendo productividad, no funciona la competencia de otras monedas, nos ataríamos a una canasta de moneda que parece mucho más atractivo con mira a las exportaciones, y eso sí nos daría una chance de hacer una última corrección hacia el final de este primer semestre, donde todas estas objeciones que se reciben se terminen de corregir e iniciemos un camino de profunda estabilidad y recuperación económica, que es lo que todo el mundo espera para que la economía arranque.

Esta semana se conoce la inflación de marzo

Para ir hacia una neoconvertibilidad hay que salir del cepo y contar con una reserva superior a los 15 mil millones de dólares que dice Milei que necesita para salir del cepo. ¿Cómo se combina una neoconvertibilidad con la política cambiaria para llegar a ella?

Creo que hay elementos que son claves, que son la liquidación de las exportaciones agropecuarias, que van a a ser muy altas porque la cosecha está siendo lo suficientemente buena y los precios internacionales bajaron, por lo cual creo que se podría esperar un ingreso de divisas de unos 20 mil millones de dólares en el segundo trimestre, de lo cual una buena parte va a ir al Banco Central; además creo que Caputo está negociando con el Fondo Monetario algo así como 5 mil millones de dólares y probablemente haya algunos fondos comunes de inversión internacionales, que viendo este renacer de Argentina con la cotización de los bonos, seguro quiera también participar de este evento, y ahí se podría llegar a juntar una cantidad de dólares lo suficientemente importante como para respaldar ese plan de neoconvertibilidad y encauzar a la Argentina en otro sendero que no es el de una inflación más baja, sino uno de no inflación, como el resto de la comunidad internacional.

¿Crees que para la primavera se podría llegar a juntar esa cantidad de dólares para producir lo que estás contando?

Creo que sí, pero si eso no se da, ahí entraría en una seria complejidad la política económica del Gobierno.

Fernando Meaños: Siguiendo con ese escenario y dado por sentado que el Gobierno consiga juntar esa cantidad de dólares, ¿qué pasaría con la actividad? Sobre todo en el plano fiscal, si se unifica el tipo de cambio se perdería la recaudación por el Impuesto País, que es casi el 9% de los ingresos fiscales. ¿Qué pasaría con ese plan monetario si la actividad económica todavía está lejos de levantarse?

Es una muy buena pregunta y es clave en el resultado que pueda tener este plan económico. El puente de oro que puede tener el Gobierno para acompañar el equilibrio fiscal con una actividad que todavía no se termina de recuperar, es la aprobación de la Ley Bases que tiene incluido un blanqueo que le puede dar como única vez una cantidad de recaudación importante hasta que en el 2025 la actividad económica empiece a devolver, en materia de IVA, ganancias y bienes personales, la recaudación que se pueda perder con el Impuesto País.

