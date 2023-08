“Argentina vive por encima de sus posibilidades”, según el economista internacional Robin Brooks

La frase fue lapidaria: “El peso está en caída libre porque Argentina vive por encima de sus posibilidades”. Con un hilo de posteos el sábado y luego con un crudo y directo mensaje a última hora del domingo, Robin Brooks, amplió sus críticas sobre el proyecto de dolarización anunciado por Javier Milei. Los resultados post elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del pasado domingo 13 de agosto, con la contundente victoria del candidato libertario, no dejan de generar repercusiones.

Lo cierto es que los vaivenes en un contexto económico como el argentino, con devaluaciones monetarias y niveles inflacionarios en constante suba, tuvieron el broche de oro con el aspecto más polémico de la propuesta electoral presentada por el candidato presidencial de La Libertad Avanza: dolarizar la economía. De modo tal que los economistas más calificados del mundo miran con asombro el devenir de Argentina y hasta se animan a analizar, opinar y criticar ciertos aspectos.

En ese marco, Robin Brooks, el destacado economista y Jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, reconocido centro de estudios y referencia de la banca internacional, que agrupa a bancos, aseguradoras y fondos de inversión globales, se sumó al debate. Como otros especialistas de peso que analizaron el caso argentino, Brooks no solo criticó el proyecto de “dolarización” de Milei, sino además, remarcó el mal desempeño de la dolarizada economía ecuatoriana.

¿Qué pasa si gana Javier Milei?: las siete reformas que prometió en su plan de gobierno

Opinión calificada de un Premio Nobel

El premio Nobel de Economía y referente económico global, Paul Krugman, a pocas horas de finalizadas las PASO, se refirió a los debates sobre la política monetaria en el país y señaló que si Argentina quiere atarse a una moneda fuerte, debe hacerlo al euro y no al dólar. El principal argumento que dio para dar basamento a su declaración hace referencia a que “La Argentina comercia casi el doble con la Unión Europea que con Estados Unidos. En todo caso, deberían adoptar el euro”. Así lo afirmó Krugman en un posteo publicado en la red social X (antes Twitter), de Elon Musk.

El posteo de Krugman fue con cita del mensaje publicado por Brad Setser, experto economista ex integrante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien había destacado que “si Estados Unidos y Canadá no son un área monetaria óptima, entonces no hay forma de que América del Norte y del Sur sean un área monetaria óptima”.

A la vez, remarcó Setser, que “las exportaciones sudamericanas no están ligadas al ciclo de Estados Unidos, sino al ciclo de productos básicos chino/global (Chile: cobre, Perú similar pero más oro, Brasil: hierro y soja; Colombia, Ecuador y Venezuela: petróleo); el dólar no es una divisa de materias primas”.

¿Se puede eliminar el Banco Central? Expertos analizan la polémica idea de Javier Milei

Sobel, representante ante el FMI

Por su parte, Mark Sobel, sumó su análisis. Con palabra calificada por ser uno de los economistas que se desempeñó por cuatro décadas en la Secretaría del Tesoro, como subsecretario adjunto de política monetaria y financiera internacional desde 2000 hasta principios de 2015 y desde 2015 hasta inicios del 2018, durante la presidencia de Barack Obama, fue representante de EE.UU. en el FMI.

Sobel advirtió, tras la victoria de Milei en las PASO, que "no importa quién gane la presidencia, Milei tiene razón al pedir una consolidación fiscal masiva para detener el exceso de endeudamiento y liberalizar la economía para impulsar la productividad”. No obstante agregó contundente que “la dolarización sería una apuesta demasiado arriesgada. No hay fórmula mágica para los problemas del país, sólo trabajo duro”.

El histórico funcionario del Tesoro también señaló que Argentina estuvo signada por ciclos de gasto excesivo en un contexto de ingresos escasos. "Este ciclo es evidente en las desastrosas condiciones económicas actuales. El exceso de endeudamiento interno es financiado por el banco central, lo que provoca una alta inflación o hiperinflación. El endeudamiento externo a gran escala se vuelve insostenible, lo que genera incumplimientos en serie. Los controles de capital y las prácticas de tipo de cambio múltiple socavan aún más la competitividad", afirmó Sobel.

Profundizó su opinión advirtiendo que se trata de “una estrategia de 'no salida' potencialmente peligrosa. Podría sembrar las semillas de una gran contracción y colapso, mientras desvía la atención del arduo trabajo de arreglar la economía".

MVB FM