Bruno Bimbi resaltó su preocupación sobre cómo el apoyo de Javier Milei a Israel pueda generar una imagen distorsionada del país de Oriente Medio y afectar a su comunidad. Además, destacó la tendencia de la extrema derecha de identificar chivos expiatorios para culparlos por los problemas sociales. “Milei es un economista chiflado que tiene una visión mesiánica, que habla con sus perros muertos y que piensa que su hermana es Moisés”, sostuvo el escritor en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bruno Bimbi es periodista, escritor y activista internacional por los derechos LGBTQ+. Dejó la Argentina para vivir en Brasil donde trabajó como asesor del ex diputado Jean Wyllys, allí al igual que en la Argentina colaboró para que se sancionara la ley de matrimonio igualitario. Con la llegada de Bolsonaro al poder, tanto él como el ex diputado Wyllys y otros activistas de los derechos humanos se exiliaron. Actualmente vive en España y este fin de semana, en una entrevista al DiarioAR analizó la vigencia del antisemitismo y las diferentes corrientes políticas.

Sostuviste que la izquierda antisemita y la ultraderecha pro-israelí en la Argentina tienen la misma idea sobre Israel.

Si uno analiza los discursos tanto de los sectores de extrema derecha que defienden a Israel, como es el caso de Bolsonaro y el propio Milei, y los discursos de sectores de extrema izquierda que detestan a Israel, uno encuentra una serie de puntos en común que poco tienen que ver con Israel. Yo viví esto en Brasil: Bolsonaro adoptó un discurso fanáticamente pro-Israel, llevaba la bandera de Israel a sus actos de campaña, etc. Lo cual hizo un daño muy grande a la comunidad judía en Brasil y a la imagen de Israel en Brasil, por lo que fue el gobierno de Bolsonaro.

Esto de cierta manera tenía más que ver con el electorado evangélico brasileño, no era un gesto de Bolsonaro hacia la comunidad judía, sino más bien hacia la comunidad evangélica, porque hay sectores muy fundamentalistas del cristianismo evangélico que consideran que el Mesías solo va a volver después de que los judíos hayan retornado a la tierra de Israel. Para ellos, la existencia de Israel tiene un significado teológico que no tiene que ver con el Estado moderno, sino con la idea del reino. Imaginan a Israel, entonces, en esos términos, bíblicos.

Imaginan, por lo tanto, un Israel que tiene más que ver con el discurso de Bolsonaro, en contra de los derechos de las mujeres, de la población LGBT, militarizado, neoliberal. Y si uno escucha lo que dice buena parte de la izquierda, parece compartir esa misma visión, que poco tiene que ver con la realidad. Si vos mirás, Israel tiene aborto legal desde los años setenta, es el único país de Medio Oriente donde las personas LGBT tienen derechos civiles reconocidos, es un país que tiene una regulación bastante rigurosa con relación a las armas, inclusive por los problemas graves de seguridad que enfrenta. Durante la pandemia, Bolsonaro hacía marchas y actos contra la cuarentena y contra la vacuna, llevando la bandera de Israel, mientras en Israel estaban vacunando a todo el mundo y haciendo una cuarentena estricta. Entonces, yo lo que percibo es que hay una imagen totalmente distorsionada, que hay un historiador brasileño que habla del Israel imaginario y del judío imaginario que comparten, lo que pasa es que esa imagen para la extrema derecha es positiva y para la extrema izquierda es negativa. Pero de cierto modo es la misma.

Marcabas la izquierda argentina. ¿La colocás en la misma situación? ¿Crees que es tan extrema? ¿Concretamente a quién te referís?

Jamás generalizaría porque todas las generalizaciones son malas. Pero lo que sí, uno puede escuchar las declaraciones, por ejemplo, de la diputada Vanina Biasi, que prácticamente negó la existencia de los rehenes que Hamas secuestró en Israel y llevó para Gaza, y dijo que era una narrativa sionista. De hecho, vos fíjate que si uno analiza lo que se dice en círculos de izquierda, y esto lo he visto en Argentina, lo he visto en Brasil, lo veo acá en España, la palabra sionista se utiliza como una especie de insulto, o sea, decir que alguien es sionista es como decir que alguien es una mala persona. Y a mí me ha pasado, como siempre he militado en la izquierda y he sido parte inclusive de la dirección de partidos de izquierda, de sentarme a discutir tanto con militantes de base como con dirigentes y preguntarle qué significa para vos la palabra sionista. Y el problema es que cuando hacés una pregunta no tienen la más remota idea de lo que significa la palabra sionista, la utilizan prácticamente como un insulto.

Si vos pensás que la inmensa mayoría de los judíos del mundo se consideran a sí mismos sionistas, utilizar la palabra sionista como un insulto es prácticamente insultar a la mayoría de los judíos. Pero además muchas veces te das cuenta que se utiliza como un eufemismo para decir judío, cuando dicen "fulano tiene apellido sionista" o "fulano viene de una familia sionista". ¿Qué significa sionista en esa frase?

Contabas la experiencia de Bolsonaro y como quedó, de alguna manera afectada, la comunidad judía por la mala imagen con la que terminó ese gobierno. ¿Crees que con el caso de Milei podría suceder algo similar en Argentina?

Seguro, sin dudas. A mí me parece muy preocupante. Esto lo ves en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, en Argentina con Milei. De hecho, fíjate que en paralelo Milei hace declaraciones muy pro-Israel, utiliza la bandera de Israel, lleva a su rabino de embajador, aunque él no es judío, él se dice católico.

Al mismo tiempo te nombra a una persona con un gravísimo pasado nazi como Rodolfo Barra, un tipo que fue investigado por atacar una sinagoga, que fue investigado en un caso de un asesinato de un judío, que pertenecía a un grupo de extrema derecha que hacía el saludo nazi levantando el brazo derecho. Lo nombra como Procurador del Tesoro, y todos sabemos los vínculos que tiene Victoria Villaruel con figuras como Pampillón, con la gente de Biondini y las relaciones que ha habido entre el partido de Biondini y la formación del partido de Milei, la cantidad de neonazis que hay ahí, y en Brasil pasaba lo mismo. O sea, Bolsonaro, mientras te levantaba por un lado la bandera de Israel, te recibía con honores de Estado a la principal dirigente de Alternativa por Alemania, que es un partido de extrema derecha de Alemania que es la nieta del ministro de Finanzas de Hitler.

Por tu propia experiencia en Brasil, que te da haber visto el futuro anticipadamente, ¿no tenés la sospecha de que en realidad es toda una puesta utilizar la bandera de Israel, atacar a las colectividades LGBT, y que es el manual de Trump que siguió Bolsonaro y que sigue Milei?

Absolutamente, sin ninguna duda. Yo creo que hay una diferencia en el caso de Milei con el caso de Bolsonaro, y es que Milei es un tipo que está totalmente loco. Yo creo que probablemente muchas de las cosas que él defiende realmente se las cree, lo cual para mí lo hace más peligroso inclusive que Bolsonaro, que en este sentido era un tipo mucho más chanta, digamos, un tipo que pasó de defender a Chávez a decir que Lula era chavismo. Milei me parece que es un tipo que está bastante loco y que está rodeado de una banda de locos y que se los cree.

Pero sí, esto que vos decís es así. De hecho hay varios académicos que lo están estudiando en todo el mundo. Si vos leés, por ejemplo, a Federico Finchelstein, Jason Stanley o Steven Levitsky, hay varios libros escritos sobre cómo la extrema derecha está utilizando esta especie de reacción contra los derechos LGBT, contra los derechos de las mujeres, contra los inmigrantes. Ahora, si uno mira la historia siempre ha sido así la extrema derecha. O sea, ¿qué es lo que tienen en común todas las extremas derechas del mundo?

Lo mismo se decía de Bolsonaro en Brasil, una mezcla de Mussolini con el "payaso plim plim".

Sí, de cierta forma. Son dos personajes que ideológicamente están ubicados en el mismo lugar y forman parte de esta nueva coalición internacional de grupos de extrema derecha: está Orban en Hungría, Meloni en Italia, Trump en Estados Unidos, Vox en España, Chega! en Portugal. Pero obviamente cada uno tiene sus particularidades. Bolsonaro era un ex militar que su ingreso a la política fue por el bajo fondo de la política, o sea, por los sectores más putrefactos del Estado de Río de Janeiro: las milicias, grupos que se dedican a matar gente, asesinos de alquiler. Y que venía de esa relación mafiosa con la política. Milei es un economista chiflado que tiene una visión mesiánica, que habla con sus perros muertos, que piensa que su hermana es Moisés.

Son dos personajes con algunas características distintas, pero ambos forman parte de ese movimiento que se está dando a nivel internacional y que reproduce esto que la extrema derecha ha sido siempre, que es utilizar el enojo, la indignación, el malestar de una parte importante de la sociedad, por todas las cosas que el sistema no ha resuelto, y cargar las tintas en determinados grupos. En Francia son los inmigrantes árabes y africanos, en la Alemania en los años 30 eran los judíos, en Brasil fueron los homosexuales, en Estados Unidos eran los inmigrantes mexicanos, en otros lugares son otros sectores.

O sea, identificar determinados grupos de la sociedad y cargar las tintas: "estos grupos son los culpables de todo lo que nos está pasando", "no llegamos a fin de mes por culpa de esta gente", "no tenemos problemas por culpa de esta gente". Milei habla de la casta, Bolsonaro hablaba de los gays. Siempre se crea una especie de fantasma, de enemigo imaginario y de cierta forma el fascismo surgió así, el fascismo original. Los judíos eran los culpables de todo, como dice esta ópera que vos pasabas recién.

A mí lo que me preocupa es que frente a toda esta gramática que es tan explícita haya sectores de la izquierda que mientras tienen que combatir a la extrema derecha, al mismo tiempo reproduzcan, por su propio prejuicio sobre los judíos, un discurso que en cierto sentido se asemeja al de la extrema derecha.

