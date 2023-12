Carlos Corach: "Me pareció magnífico que designen a Rodolfo Barra"

El ex funcionario de Carlos Menem, Carlos Corach, considera que Milei es un fenómeno “esencialmente nacional” y lo destaca como expresión de una renovación generacional en la dirigencia. “Está asumiendo la conducción del país otra generación que no es la nuestra, que fuimos tradicionalmente parte del escenario político”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Corach es profesor de Oxford, catedrático e intelectual. Fue funcionario de Carlos Menem, ejerciendo como Ministro del Interior en su segunda presidencia (1995-99); Secretario de Legal y Técnica entre 1992 y 1995; senador nacional entre 1995 y 2001, Convencional Constituyente de la Constitución de 1994. Subsecretario del Ministerio Salud y Acción Social, y Subsecretario de Asuntos Internacionales en el ‘89.

Javier Milei es presidente electo y dentro de muy poco entra en funciones. ¿Qué le significa un presidente libertario que hace dos años no tenía partido político y termina ganando con más de 11 puntos de diferencia en el balotaje?

Creo que estamos en un punto de inflexión de la historia contemporánea política argentina y en el escenario político argentino. Pensando con generosidad en el país y apartándose de cualquier interés partidario o ideológico, yo lo considero positivo por muchas razones. Entre ellas está el hecho de que hay un salto generacional que va a beneficiar al país. Tengo la impresión de que este cambio, con el ingreso de gente más joven y con menos compromisos históricos y lazos con el escenario político tradicional del país, trae un viento fresco de renovación en el escenario nacional. Estos nuevos dirigentes que aparecen son la expresión de lo que señalo.

La comparación Menem-Milei

Usted comparó en algún momento a Carlos Menem con Javier Milei, fue una especie de 'pitoniso', porque cuando hizo la comparación nadie imaginó que luego funcionarios del gobierno de Menem iban a integrar el gobierno de Milei e inclusive su sobrino presidiría la Cámara de Diputados. Hoy se habla más de una menemización que de una macrización del próximo gobierno. ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre ambos gobiernos?

La gran diferencia que se puede encontrar a simple vista es que el futuro presidente de la Argentina no tiene detrás de sí una historia política de lucha como la tuvo Carlos Menem. Él llega a la presidencia después de 40 años de ciega lucha política, en la cual incluso sufrió prisión y persecución. Afortunadamente, esta historia negra del país quedó atrás. Ahora las nuevas generaciones se están manifestando con claridad en el nuevo escenario político para asumir la conducción del país y traen un viento fresco que, de alguna manera, no digo que barren, pero colocan al escenario anterior casi que en la historia.

La comparación Menem-Milei, algo recurrente en los análisis.

Es interesante la diferencia que planteás acerca del peso político y la experiencia que tenía Menem después de casi 4 décadas de acumulacion. Fue un presidente que tuvo mayoría en las dos cámaras del Congreso, la mayoría de los gobernadores del país, los sindicatos lo apoyaban y una sociedad que pudo resistir un año y medio hasta que le encontró solución a la economía. También usted recordará que hubo una hiperinflación en enero del ‘90. ¿Contará con la misma paciencia de la sociedad y fortaleza política el gobierno de Javier Milei para llevar adelante medidas que inicialmente pueden ser antipopulares y que, por lo tanto, pueden generar resistencia?

Acá hay dos protagonistas, por un lado la sociedad y por otro el presidente electo. Considero que depende mucho de la sabiduría, la prudencia y el tacto que pueda tener Milei para tratar de empalmar la sociedad argentina actual con lo que el país necesita.

La sociedad argentina adolece de algo muy importante que otras sociedades tienen, el sentimiento de que cada una de los argentinos no sentimos que nuestro destino está ligado al resto de los argentinos. Es una capitis deminutio para nuestra sociedad, que nos muestra aislados y un poco desentendidos del destino común. El futuro presidente tiene la oportunidad de crear en el espíritu de los argentinos la convicción de ese destino común y de que no somos individualistas ni orgullosos.

Es curioso que en el idioma político argentino hay palabras y conductas que si se trasladan al extranjero nadie las entiende. Por ejemplo, habrá escuchado “Fulanito se salvó”. Si se traslada esa expresión a países limítrofes nadie la entiende. ¿De que se salvó? ¿de un terremoto, de una inundación? Acá, la expresión “Fulanito se salvó”, expresa la idea de que alguien superó la media de la sociedad, se enriqueció o fue favorito de la fortuna. Pienso que tenemos que recrear la sensación, la conciencia y convicción de que tenemos un destino común, para que esa expresión quedé definitivamente desterrada del léxico político argentino.

El fenómeno Milei como renovación en la política

Usted fue profesor de Oxford, así que voy a apelar a su mirada internacionalista para encontrar alguna comparación entre Milei con los fenómenos internacionales. Por un lado, hay líderes que emergen por fuera de la política como el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Por el otro, hay presidentes que representan a la ola de ultraderecha como Viktor Órban de Hungría. Ambos están viniendo a la asunción de Javier Milei este domingo. ¿Cuánto hay en Milei del fenómeno internacional y cuánto del absolutamente local de Argentina, por llevar 50 años de estancamiento y decadencia?

Yo pienso que es un fenómeno esencialmente nacional. Tiene muy poco que ver con las expresiones de países extranjeros que podrían ser similares.

Lo más importante es el recambio generacional. Está asumiendo la conducción del país otra generación que no es la nuestra, que fuimos tradicionalmente parte del escenario político. Son generaciones mucho más jóvenes que tienen una concepción distinta del mundo y del país. Esto, en definitiva, es un enorme beneficio para la cultura y el destino político del país.

Zelensky asistirá a la asunción de Javier Milei.

¿En el peronismo a quien ve? ¿Considera a Massa parte de la misma generación o es más una tema de actitud que de calendario y que Massa representa a la generación anterior aunque sea joven?

Yo creo que es más una cuestión de posicionamiento y de conducta ideológica que un tema meramente de calendario y generacional.

Alejandro Gomel: Justamente hablando de calendario, a alguien que llamaron al nuevo gobierno es a Rodolfo Barra ¿Que le parece esta designación?

Magnifico, porque, Barra es un hombre muy bien dotado, jurídicamente impecable y con una formación muy sólida. Me alegra mucho que hayan pensado en él.

A.G: ¿Es ésta designación una reivindicación del gobierno de Menem?

No. Yo creo que en la sociedad existe una enorme tendencia a valorar lo que fue el gobierno de Menem y va colocar su Gobierno en su justa posición, respecto del progreso en Argentina. Se lo va a reivindicar cada vez más, porque la sociedad comprende que muchos de los conceptos políticos e ideológicos que se expresaron durante la década en la que ejerció su presidencia eran adecuados para el momento y los están transformando en guías de conducta para el presente y el futuro.

La perspectiva de un ajuste económico

Fernando Meaños: Me gustaría consultarle por el tema del ajuste y los recortes presupuestarios. Algo que fue clave en la primera etapa de Carlos Menem fue cuando se hicieron las privatizaciones más fuertes, cuando hubo determinadas estructuras estatales, muy instaladas, que fueron eliminadas y recortadas. Estamos hablando de otra etapa, más allá de las incomparables diferencias de Menem y Milei y, desde luego, de los apoyos políticos con los que contaba. ¿Qué ve de eso hoy? ¿Ve un margen posible para aplicar esa clase de medidas?

Yo creo que sí, porque la sociedad está comprendiendo cada vez más la necesidad de equilibrar recursos e ingresos. Esto es algo que entiende cualquier padre de familia. Nadie puede vivir tranquilo con estabilidad más allá de sus propias posibilidades. Esto también se aplica al país que necesita encontrar un equilibrio fiscal y creo que se puede abrir un enorme crecimiento industrial, comercial, etc.

La última o anteúltima vez que lo entrevisté, usted había presentado un libro y me dijo que si el general Perón volviera a la vida se sorprendería mucho por la longevidad que tuvo su partido político. En retrospectiva y viendo en prospectiva lo que está pasando con el peronismo, ¿cree que va a tener larga vida en el futuro o corre el riesgo de que si Peron renaciera no se sorprenda, porque el peronismo no existe más?

Creo que el peronismo va a tener una larga e importante presencia en el escenario nacional. Es el único partido político que ha creado una ética, algo que no existe en las demás agrupaciones políticas.

Recuerdo una anécdota del general Perón cuando un periodista le preguntó “¿cómo está compuesto el escenario político argentino?”, y Perón le respondió: “hay unos cuantos radicales, otros tantos socialistas y comunistas”. El periodista le dice “¿y peronistas?”, y Perón sonríe y le dice: “no, peronistas somos todos”.

