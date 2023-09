Verbitsky, Corach y Fontevecchia analizaron la transición política de los 90 y el panorama electoral actual

Los periodistas Horacio Verbitsky y Jorge Fontevecchia junto al exministro del Interior Carlos Corach, debatieron la transición entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, al mismo tiempo que analizaron el panorama político y electoral actual, marcado por el triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO.

La actividad se realizó en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK) y contó con la lectura introductoria del filósofo Eduardo Rinesi y la moderación del politólogo Diego Sztulwark. Con Sztulwark, Daniel Tognetti y Camila Perochena, la charla se dio de cara a pensar los dilemas en el 40º aniversario del regreso de la democracia y en la disertación sobre el libro “La educación presidencial”, escrito por Verbitsky.

"La Educación Presidencial" apareció antes de que la administración de Menem cumpliera su primer año y relata esos meses de frenesí con inicio en el declive del alfonsinismo. "Se trata de pensar cómo los grandes intereses económicos, internos y externos, consolidaron sus posiciones de poder y establecieron los límites de los dos grandes líderes de la UCR y el PJ”, comenzó diciendo Rinesi.

Verbitsky explicó que en esa época había una amenaza de un nuevo golpe de Estado y existía el "miedo al retorno militar", sumado a programas que se aplicaron y provenían "desde afuera". En ese sentido, contó que se formaron Uniones Transitorias de Empresas (UTE), donde un banco acreedor local se asociaba con un operador internacional del servicio a privatizar, sumado a un grupo económico.

Horacio Verbitsky.

Por su parte, Corach fue consultado por los indultos realizados por Menem, los cuales defendió, y manifestó que fueron hechos "para generar la unidad nacional", ya que al país “le costó mucho las intervenciones militares”.

Además, dio su punto de vista la política de privatizaciones del menemismo, el cual relacionó a "un emergente natural de la situación económica del país y de las acontecimientos mundiales". Sobre la gestión del fallecido ex presidente, el ex ministro señaló: “Hay gente que me cruzaba en la calle y me decía por qué no vuelve Carlitos".

La victoria de Milei en las PASO

En otro tramo de la charla, el CEO de Perfil Network sostuvo que el fundador de La Libertad Avanza "plantea el minarquismo”, una participación mínima del Estado en la sociedad, pero que tendrá problemas para llevar adelante sus ideas de Gobierno debido a los límites jurídicos. "Hay cuestiones sensibles como la coparticipación y la dolarización", agregó.

"La Corte Suprema no va a aprobar eso", dijo Fontevecchia, al mismo tiempo que expresó sobre la performance de Milei de cara a las elecciones de octubre: "El establishment se va a llevar una gran sorpresa".

Carlos Corach.

Sin embargo, el director de El Cohete a la Luna expuso que no cree que el economista libertario logre llevar sus planes a la práctica. "No creo demasiado en el discurso de Milei, pero es importante ver los equipos que está formando, quienes son los que lo acompañan".

Por último se refirió al homenaje a las víctimas de los ataques de grupos guerrilleros como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que realizó Victorial Villarruel, compañera de fórmula de Milei. "No tiene futuro lo que plantea, pero es significativo que lo haga alguien que tiene chances de ser vicepresidenta”, cerró.

El debate fue organizado en el marco del ciclo "Proyecto Ballena" laboratorio de ideas del Centro Cultural Kirchner, y la actividad puede ser visualizada en el canal de Youtube oficial del organismo.

