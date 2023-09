Ceferino Reato: “Los jóvenes tienen una mirada crítica del uso del kirchnerismo de los derechos humanos”

Ceferino Reato afirmó que Raúl Alfonsín impulsó juicios contra los militares, pero también contra los guerrilleros de Montoneros, mientras que el peronismo no estaba a favor de hacerlo. Además, analizó la presencia de Victoria Villarruel en la misa homenaje a Rucci y sostuvo que no se trata de una posición oportunista, si de "aprovechamiento electoral", ya que ella siempre pregonó lo mismo. “Hay mucho joven con una visión nueva de los '70. Y creo que por eso el discurso de Villarruel tiene éxito en su público”, aseguró el escritor en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué Montoneros decidió matar a José Ignacio Rucci?

En el '73, era otro país, muy distinto. La sociedad era mucho más integrada, prácticamente no había desempleo, la pobreza era mínima. Pero, al igual que en otros países, había un sueño revolucionario. Muchos jóvenes pensaban que la violencia, la lucha armada podía llevarlos a tomar el poder e impulsar desde ahí una revolución socialista o comunista, una patria de iguales.

En el caso de la Argentina, en 1970 aparece un grupo, Montoneros, había otros grupos guerrilleros, pero este tiene la particularidad de estar dentro del peronismo, y Perón que estaba exiliado desde hacía mucho años en Madrid, y no podía volver, los impulsó también dentro de su estrategia de combate, contra la dictadura militar de turno, para volver al poder. Y volvió al poder, volvió el peronismo que estaba proscripto. Hubo elecciones en el '76 y los Montoneros fueron los grandes bastoneros de esa campaña electoral. Pero después volvió Perón y se pelearon, porque Perón no era socialista y no quería la revolución socialista, y este se alineó con su ala derecha, los sindicatos.

Ahí hubo un enojo de Montoneros, que constituía el ala izquierda, y matan al Secretario General de la CGT, el Moyano de aquel tiempo pero más poderoso incluso, que era José Ignacio Rucci, un hombre muy leal a Perón, como una advertencia a Perón diciendo que sin ellos no iba a poder gobernar.

Fue un apriete, pero en un contexto donde se mataba y se moría por razones políticas, algo muy distinto de lo que sucede hoy, donde eso no existe afortunadamente.

Así fueron los tiempos de “Cámpora al gobierno, Perón al poder”

Alfonsín no sólo llevó adelante el juicio contra las juntas de comandantes, sino también ordenó por decreto el juicio a Firmenich, a Fernando Vaca Narvaja, a Obregón Cano, a Limberti, a Perdía y a varios dirigentes montoneros. Está poco expuesto que en realidad también se condenó en el mismo proceso de la recuperación de la democracia, los crímenes de la guerrilla, ¿no?

Claro sí. Alfonsín, en un acto que lo dignifica siempre como el padre de la nueva democracia, consideraba que había que impugnar, pero no solo eso, sino también juzgar a los responsables del terrorismo de estado y también a los jefes guerrilleros, y lo hizo. Lo hizo en soledad porque el peronismo no quería juzgar a ninguno, es más, estaba de acuerdo con una norma de auto amnistía que los salvaba de todos los crímenes, a los propios militares, y los peronistas habían aceptado esa ley, los radicales no, ganan la elección y por eso hay un juicio, por Alfonsín y el radicalismo.

Tanto es así que los peronistas ni siquiera quisieron integrar la Comisión Nacional de Personas Notables que investigó las desapariciones en la dictadura.

Este juicio a los Montoneros y a los otros guerrilleros de otro país, algunos no se hicieron, pero después todos ellos, los militares y guerrilleros, fueron indultados por el menemismo. Con Kirchner se anularon los indultos que abarcaban o beneficiaban a los militares, porque eran delitos de lesa humanidad. Son todas interpretaciones judiciales. Los indultos a los jefes guerrilleros quedaron firmes.

Ayer se celebró una misa por la memoria de Rucci, y fue la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel. ¿Crees que se trata de un acto oportunista por parte de alguien que niega los delitos de la dictadura? ¿Crees que es justo cuando ella reclama que no se juzgaron a las cúpulas guerrilleras cuando Alfonsín sí lo llevó adelante?

Creo que ella siempre ha dicho lo mismo, esta es su hora de gloria además y lo aprovecha convenientemente. Pero su postura y su mérito principal, yo creo que eso la hace llegar a la banca y después a la candidatura a vicepresidenta, es la defensa de las víctimas de la guerrilla, o del terrorismo como ella dice, y me parece que Rucci está dentro de estas víctimas que ella en sus libros siempre ha rescatado. Me parece algo lógico, oportunista porque estamos en campaña electoral, pero coherente.

Alfonsín, Menem, Perón, Sarmiento, Rosas: los atentados a líderes políticos que marcaron la historia

Respecto a que no se juzgó a las cúpulas de la guerrilla, ¿te parece que omite que Alfonsín sí lo intentó y que luego lo que hizo fue indultar a unos y no a otros?

Claro, sí. Yo creo que hay que rescatar esto de Alfonsín, porque además lo hizo en soledad, no era que toda la gente estaba de acuerdo con eso. De hecho el principal partido opositor, los peronistas, que controlaban el Senado y tenían la mayoría de las gobernaciones, y una fuerza considerable en Diputados, estaban en contra.

Me parece que lo de Alfonsín hay que rescatarlo cada vez más. Victoria Villarruel debería hacerlo.

De todos modos, es cierto que el indulto quedó firme, Firmenich con el indulto de Menem recuperó la libertad, todos los otros juicios se frenaron, hay ahí una simetría, y en el reconocimiento de las víctimas de la guerrilla la simetría es total.

Que pueda ser electoralmente atractivo un discurso como el de Villarruel, al punto de que Milei la suma como vicepresidente, ¿te hace reflexionar sobre que lo que hay, a lo mejor, es que un abuso político de la utilización de los años 70 por parte del kirchnerismo haya hecho que una parte de la sociedad asocie a los derechos humanos con el kirchnerismo y finalmente lo que este es votando en contra del kirchnerismo?

Si, yo creo que hay una parte de eso. Creo que el abuso del kirchnerismo ahora se le convierte en un boomerang, pero me parece que por encima de todo, el gran problema y la gran causa de insatisfacción de tanta gente, especialmente jóvenes, es la situación económica y social. Creo que estamos en presencia de un cambio de época en eso, saludable si viene de la mano de más libertad y menos regulaciones y cepo.

El problema es que nosotros siempre vamos a un extremo y al otro, no podemos sentarnos a pensar cómo hacer para cambiar, pero no para saltar al vacío, es nuestra historia. Las crisis que tenemos periódicamente también, de alguna manera pueden ser leídas, pienso yo, por esa dificultad de solucionar los problemas cuando aparecen, dejamos que las crisis solucionen, a su modo, esos problemas.

En este caso, yo creo que estamos en un momento muy especial, y vamos a ver qué es lo que sucede, la irrupción de Milei provoca mucha incertidumbre, pero también creo que evidencia o refleja la falta de respuesta por parte de las formaciones políticas tradicionales.

Javier Milei acusó a la UCR de pactar con Sergio Massa y le respondió a Eurnekián

En los votantes jóvenes, Milei tiene una mayoría muy abrumadora. ¿Crees que hay algo en los jóvenes que creen que el tema de los 70 es una cosa de viejos y superada y que tus exitosos libros no producen hoy el efecto que producían 5 o 10 años atrás?

Creo que eso fue así hasta el 2019 o 2020, porque yo en 2020 publiqué “Los 70, la década que siempre vuelve”, un poco como un resumen para explicarle a mi hija y la verdad que vendí un montón. Y tuve muchos lectores jóvenes, del PRO y de los libertarios. Creo que los jóvenes tienen una mirada de los 70, muy crítica respecto del uso del kirchnerismo de los derechos humanos, todos saben más o menos los efectos que tienen las bombas, los atentados y demás, entonces, interpretan rápidamente que eso es también una violación importante de los derechos humanos y que las guerrillas hicieron eso y están de ese lado de la historia. Para ellos quizá es una cuestión muy simple, pero me parece que hay una recuperación.

De hecho en Tiktok se prueba que los temas referidos a los '70 le importan mucho a los jóvenes.

Escribí “Masacre en el comedor” el año pasado porque tenía lectores, y los tengo, y me parece que hay ahí algo que todavía no logro descifrar, pero que sí registro como lectores nuevos.

O sea que el rechazo no es a los 70 como tema superado, sino al uso del kirchnerismo de los 70 en una visión parcial.

Claro, sí. Yo por ejemplo ahora voy a Ciencias Sociales de la UBA, la primera vez que me invitan y no tenía muchas ganas de ir, pero me han insistido tanto estas agrupaciones, que deben ser liberales, libertarios o del PRO, o algo así, que me llama la atención, hay mucho joven con una visión nueva de los 70. Y creo que por eso el discurso de Villarruel tiene éxito en su público.

MVB FM