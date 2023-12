Daniel Funes de Rioja: "Hay medidas, de las que trascendieron, que desalientan a las pymes"

El presidente de la Unión Industria, Daniel Funes de Rioja, no ve que estemos a las puertas de la estanflación y analiza problemas de fondo que arrastra la industria argentina, como la falta de mano de obra calificada. "Tenemos expectativas y esperemos que, tanto desde el punto de vista del Ejecutivo como en el Congreso, se tomen las medidas que hagan falta para que Argentina sea un país creíble y genere confianza", subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Funes de Rioja es el presidente de la Unión Industrial Argentina.

Alejandro Gomel: ¿Están esperando un impacto a partir del domingo? ¿Cómo ven la semana entrante?

Primero que nada, tenemos ansiedad y expectativas. Está claro que si hay algo que necesita Argentina, diría un pequeño decálogo, es estabilidad macroeconómica, previsibilidad, reglas de juego claras, políticas de Estado de carácter permanente y no cambiantes o interferidas entre normas nacionales, provinciales y municipales, sustentabilidades. Necesitamos integración desde un punto de vista de un federalismo activo con infraestructura física y social adecuada para que el Interior realmente se pueda desarrollar y que, además, la gente permanezca, se capacite y trabaje. Con lo cual, también hay un tema de conectividad muy serio, no solamente de logística. Productividad y competitividad, ambos elementos.

Evidentemente se perdieron mercados internacionales y la lucha por los mercados es cada vez más fuerte. Además, empleo registrado y socialmente protegido en una economía formal, tanto desde lo económico y el empleo. Para eso se necesita una modernización y simplificación del régimen tributario, reducción de impuestos y de burocracia, y un sistema laboral acorde con los tiempos que vivimos, inclusión de las pymes, las cadenas de valor y del empleo, porque queremos mucho más empleo formal en Argentina, valor agregado y exportaciones.

Todo esto choca contra una realidad de incertidumbre, una economía en la que, según encuestas de la UIA, en materia de producción octubre del 2023, solo creció el 15%, mientras que el 44,3% de las empresas cayeron; en materia de ventas internas, crecieron el 17,5%, mientras que el 50% cayó; en exportaciones el alza fue para el 11% y la caída para el 45,6%. El empleo formal se pierde por dos razones: una porque hay actividades con más mano de obra intensiva que retienen y, la segunda, porque las empresas de determinado nivel de calificación requieren retener mano de obra, porque no hay mano de obra calificada en Argentina.

Por lo tanto, esperamos un programa económico. Sabemos que hay meses difíciles por delante, no hay dólares porque lo estamos sufriendo con los insumos. Tenemos expectativas y esperemos que, tanto desde el punto de vista del Ejecutivo como en el Congreso, se tomen las medidas que hagan falta para que Argentina sea un país creíble y genere confianza.

Nuria Am: Más allá de la situación general del país, que hace probablemente la mayor parte de las empresas que componen la UIA vean este resultado o tengan esta expectativa negativa, ¿el hecho de que Javier Milei será el que gobernará por los próximos años, qué expectativa les genera?

Más allá de quién gana o pierda las elecciones, estos son fenómenos que hay que verlos en un contexto global, pero evidentemente hay una mayor puesta de la gente por buscar una Argentina en desarrollo, y esa argentina en desarrollo tiene determinados condicionantes.

Nosotros dijimos que "sin industria no hay nación", que es un lema que nos dio Carlos Pellegrini, pero también afirmamos enfáticamente que sin industria no hay empleo de calidad en cantidad suficiente para lo que necesita Argentina. Esta ecuación la ve todo el empresariado. Preocupación hay, porque el contexto es preocupante, no porque el presidente A o el presidente B piense de acuerdo a su ideología.

Nosotros escribimos un libro blanco con propuestas industriales, con visión industrialista, eso es lo que nos une, y en eso, por lo que vamos a bregar es por que los poderes políticos del Estado tomen decisiones acordes a ese modelo productivista, de integración, federal y que tenga resultados. El punto aquí es que Argentina tiene posibilidades, todo el mundo lo dice. Voy a volver a citar una frase del embajador de Italia en Argentina: "siempre escucho hablar de las potencialidades de Argentina y nos gustaría ver los resultados, las concreciones". Nosotros lo mismo, pero también queremos ser parte de esa realidad, por ende, no hay prejuicio político sino que lo que hay es un juicio de valor sobre calidad de las políticas que se apliquen para llegar a los fines propuestos.

Estamos viviendo que no hay divisas, caída de ventas internas, problemas de exportaciones, mucho más empleo en negro en el Estado o de carácter precario que el formal. Todo eso se ve. No es cuestión de mirar hacia atrás, sino qué hacemos hacia delante para enderezar y poner al país en marcha.

AG: Hablaba del tema laboral. Hay ahí algún rumor dando vueltas de que estuvieron colaborando con la Ley Ómnibus desde su estudio, sobre todo en materia laboral. ¿Qué se viene con respecto a esto?

Hace años que mantengo la calidad de socio fundador, pero no trabajo en el estudio, sino en las funciones tanto internacionales que tuve, como en estos últimos largos años en Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y Unión Industrial Argentina.

La cuestión que le digo y en el libro blanco de la UIA el tema está definido muy claramente: nuevas realidades laborales. Hay nuevas realidades laborales, no podemos contestar las nuevas realidades con instrumentos que responden a la segunda o tercera Revolución Industrial cuando estamos frente a la cuarta Revolución Industrial.

No hay ninguna duda de que tenemos un problema muy serio en lo que hace a la litigiosidad laboral. Hay un índice de judicialización muy grande, se aplican tasas de interés desmesuradas, hay medidas, de las que trascendieron, que desalientan a las pymes a contratarte, algo que hay que revertir porque es fundamental.

Luego, en segundo lugar, tenemos que incentivar el empleo formal. ¿Cómo se hace desde el punto de vista fiscal y de otros instrumentos complementarios que promueven ese empleo, pero también desde el punto de vista de vincular educación y empleo? Estamos atrasados en materia de formación y empleo.

AG: Sabe que alguna parte de la CGT se le pondrá de punta.

Para ponerse de punta primero siéntense a hablar. Siéntense a hablar y díganme dónde está el empleo maravilloso.

La situación laboral en la industria

Industrialmente, vamos a hablar de números. En el 2011 teníamos más trabajadores en la industria que ahora y eso no es bueno. No es porque la tecnología nos superó y estamos lleno de robots. Los índices de robotización todavía son incipientes, en los niveles de productividad y las posibilidades competitividad tecnológica todavía distan mucho.

Hay sectores más de punta, pero si se hace el promedio en todas las pymes, porque todas son parte del entramado productivo que queremos, que se sienten a hablar. Hoy se pelean entre sindicatos por quién representa a los trabajadores formales, un sindicato contra otro en vez de salir a buscar todos juntos nuevo empleo.

Con los sindicatos industriales tenemos excelente relación y diálogo como así también diferencias, pero que las tengamos no significa que no podamos hablar de una negociación colectiva que se actualice. No en todos los casos, porque hay algunos que están muy modernos, como los petroleros, industria automotriz. Incluso me toca la paritaria de alimentación, haber tenido esa responsabilidad durante años, es una paritaria que funciona ahora y en muchos otras actividades que todavía tienen los convenios del '75. No dramaticemos, discutamos seriamente. Ahora, si me hablan de empleo público llame a otro porque al empleado público no represento.

NA: No puedo dejar de preguntarle si una palabra que parece haberse puesto de moda los últimos días le hace ruido: "estanflación".

Obviamente no me gusta.

Javier Milei aseguró que Argentina entraría en una estanflación en los próximos meses.

NA: ¿Coincide con Milei en que se viene una estanflación?

No digamos que estamos en una situación magnifica, ni que hoy corremos el riesgo de ir a estanflación. Estamos con una inflación muy alta y, evidentemente, esta variable que estoy mencionando de indicadores productivos no son buenos.

Tenemos sectores que tienen la posibilidad de crecer y rápido, reaccionar muy fuerte. Hay que prepararse para aminorar los efectos de la crisis que la tenemos encima, porque está encima, no porque está por venir sino porque ya está.

NA: ¿Pero no cree que está llegando a una estanflación?

Hay algo que se llama el teorema de Thomas de la profecía autocumplida, yo no quiero profecía autocumplida. Haré todo lo posible para que esas sombras no lleguen.

