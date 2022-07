Diana Mondino: "La economía argentina tiene puesto un collar de melones"

La economista, Diana Mondino, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil FM 101.9, y afirmó que "si no se baja el gasto público, siempre vas a necesitar que te presten". Además, señaló que "si el Banco Central sigue emitiendo, es probable que el dólar siga subiendo" y puntualizó en que "la economía argentina tiene puesto un collar de melones".

Me gustaría entender tu definición filosófica de riesgo.

Es cuando más o menos, a ojo, podés predecir lo que va a ocurrir, por ejemplo, que va a llover, que podés llegar a ganar plata. Los riesgos no desaparecen, se le asignan a quienes mejor puedan soportarlos. Por ejemplo, los que tienen miedo de chocar, prefieren pagar un seguro y manejar con cuidado. Es probable que no ocurra, pero si llegase a pasar, hay alguien con mayor respaldo financiero para compensar ese siniestro.

En la Argentina nos salteamos etapas, hay mucha incertidumbre actualmente. La medición del riesgo se da en porcentaje o probabilidad de que algo ocurra, puede ser que algo bueno o malo.

Esto explicaría que los bonos argentinos estén cotizando a niveles ridículos que exceden. Es un tema de incertidumbre. Lo que se le agrega al descuento de su valor es que nadie sabe qué puede pasar y por eso se lo penaliza.

Hay muy pocas probabilidades de que Argentina pueda o quiera pagar las deudas que tiene. Los valores que mantiene nuestro país es menor al de Sri Lanka o Ucrania.

¿Existen menos posibilidades que sean pagados que los de Ucrania o Sri Lanka los bonos que vencen más allá de diciembre del 2023 y que podrían ser afrontados por otro Gobierno?

El endeudamiento solamente se puede pagar con dinero. Argentina tiene déficit y necesita que alguien más le preste. No solamente necesitás pagarla, sino que acrecentarla. Va por dos vías, una es por no haber pagado, y que los intereses crezcan, y la nueva va a ser más cara porque solamente van a animarse a prestarte los más valientes. El mercado internacional no le quiere prestar al país.

¿Si vuelve a gobernar Juntos por el Cambio, no se le generaría otra oportunidad de poder endeudarse nuevamente y comprar su deuda emitiendo una nueva?

Si baja el gasto, sí, si no se reduce el gasto público, siempre vas a necesitar que te presten. No importa el gobierno que sea.

¿Creés que podría bajarlo un nuevo Gobierno?

El actual lo tiene que bajar ya, creo yo. O sea, cualquiera tendría que bajarlo. Hasta con De la Rúa, el gasto público de Nación, provincia y municipio era de 20% o 23%, y hasta de 25%. Actualmente está en un 45%, es decir, el doble y no se ve más salud, seguridad, educación, nada. Para pagar el doble tenés muchos impuestos que asfixian a las personas y a las empresas, por lo que no hay reinversión y el Gobierno sigue emitiendo.

La economía argentina tiene puesto un collar de melones. Uno nuevo tiene que continuar reduciendo el gasto y eliminar regulaciones para que se pueda producir más.

El riesgo se lo traslada a aquel que tiene más capacidad de aportarlo ¿Se podría decir que las personas van y compran el blue, que aumentó un 50% en las últimas semanas, está comprando un seguro de riesgo?

Están comprando un seguro ante el riesgo de inflación, no contra un riesgo de recesión o default. Los empresarios son un buffer, está dispuestos a asumir esa contingenciasi de vez en cuando los dejás ganar. Tienen que poder hacerlo para recuperar lo que alguna vez tuvo, además de estar con la misma predisposición para soportar la pérdidas de los demás.

En Argentina no permitimos la ganancia. Si a un empresario no le va bien, igual tiene que pagar alquileres, sueldos e impuestos. Cuando le va ben se supone que el alquiler no le cambia y puede haber un bono de fin de año.

¿Te parece el dólar que aumentó un 50% en las últimas semanas puede seguir aumentando puntualizando en el dólar libre?

Es probable que el dólar, así cómo está, es difícil que suba más porque tiene que haber alguien que tenga pesos para poder comprar. Si el Banco Central sigue emitiendo, es probable que el dólar siga subiendo.

O no, Diana. Las personas podrían decir que es mejor comprar ladrillos o gomas de auto. Quizá el negocio para quien tenga dólares es mejor invertirlos en estos bienes que aumentaron, aunque menos que el dólar.

Cualquiera que sea un bien durable.

Explicaría lo de las silo bolsas. Estaríamos hablando de personas que ahorran en dólares y que buscan reducir el riesgo de la pérdida de valor del dinero que uno tiene.

Es un tema interesante. Las silo bolsas no son solamente para la soja, sirve para conservar muchas cosas. Vos tenés la cosecha una vez al año y gastos 12 meses al año, por lo tanto, alguna va a tener que ser guardada para poder vender a lo largo del tiempo.

Nuria Am (NA): ¿Sirvió para algo el recambio de ministros de Economía?

Hay que darle tres semanas de tregua. Ya lleva casi un mes y ha tomado algunas medidas contraproducentes. El recambio va por el lado de reducir gastos. Silvina Batakis habló del equilibrio fiscal, vamos a ver cómo lo lleva a cabo. Hablando de Guzmán y la renegociación, una que es exitosa, es aquella que te permite volver a tomar deuda, no aquella en la que cerraste los mercados para vos mismo por mucho tiempo.

Si tuviéramos un acceso a la financiación razonable, hoy estaríamos pagando en 3000 puntos de riesgo país que es muchísimo menos y tendríamos acceso al mercado en dólares en vez de en pesos. Tenés un Banco Central que paga 40% o 50% Es un proceso que va a llevar años, sea quién sea que esté en el Gobierno.

Si vos pagás una tasa de interés del 50% y devaluás otro 50%.

Ahí la tasa es cero.

¿Por que tendrías un 20% de tasa de dólares?

Porque hoy no están devaluando al 50%, lo hacen al 20%.

En el pasadom, con el acuerdo con el Fondo, ¿no están devaluando lo mismo?

El punto es, ¿por qué necesitás tener este endeudamiento? Es el huevo y la gallina, El sector privado no crece, entonces tenés una mayor dificultad para generar recaudación. No tenés muchas formas de crecimiento.

