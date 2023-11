El presidente de Juventud Radical en CABA, Agustín Rombolá, repudió las amenazas que están recibiendo tanto él como otros políticos por parte de los seguidores del candidato libertario. “El 19 de noviembre se resignifica una oportunidad para decirle 'nunca más' nuevamente a todos estos discursos violentos, antidemocráticos y con tintes fascistas”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustin Rombolá es el presidente de Juventud Radical en CABA. Fue amenazado por militantes de Javier Milei a raíz de una crítica a la propuesta de Victoria Villarruel sobre cerrar la ESMA. “El Falcon pasa la semana que viene”.

Amenazaron al presidente de la Juventud Radical porteña: culpó a Milei

¿Cuántos años tenés?

Tengo 32 años

¿Qué significa el Falcon verde para vos?

Algo que leí en libros de historia, que creí que estaba muy lejano en el tiempo.

Referentes de organismos de Derechos Humanos se manifestaron en contra de posiciones negacionistas

Cuando yo estuve detenido en el Olimpo me secuestraron varios Falcon verde, entiendo lo que significa como significante. Hay un video casero de un Falcon verde que sale despacio y se lo ve reluciente, con una marcha militar de fondo. Demuestra una amenaza directa.

En tu caso, te filmaron. ¿Qué te dijeron? ¿Por qué crees que te está pasando a vos?

Ayer por la noche, cuando salía de un canal después de dar una nota, recibí una respuesta a un tuit mío en donde me decían que el Falcon “salía y arrancaba por Almagro”, el barrio en el que vivo y milito. Ese tuit fue publicado en respuesta a una publicación de Victoria Villarruel sobre su propuesta de cerrar la ESMA, porque decía que había parte del pueblo argentino que no se sentía incluido.

Las primeras tres capturas son de mensajes a los que estoy tristemente acostumbrado.



Las fotos y videos amenazantes son un paso más en el camino de violencia y persecución.



No me van a amedrentar.



Responsabilizo a @JMilei y a @VickyVillarruel por mi seguridad y la de los míos.

A mí me gustaría preguntarle a Villarruel cuál es el pueblo argentino que no se siente incluido en un espacio que contiene el Museo de Malvinas, la Secretaría de Derechos Humanos y el espacio de Memoria Activa en donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada. Me pareció bastante triste y retrógrado su comentario, por eso di mi crítica en Twitter, que fue acompañada por la amenaza del Falcon en Almagro, junto a una foto mía.

Victoria Villarruel: "La ESMA son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo"

¿Asociás esta amenaza con la que sufrió la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau?

Sí, Cecilia se comunicó conmigo esa misma noche, se puso a disposición y 24 horas después lo sufrió ella, Cecilia Moreau, pero también Romina del Plá, Dolores Fonzi… hay una cuestión sistemática o metódica de enfrentar la discusión política y la dinámica democrática de estos últimos días de campaña, en la que seguimos corriendo el límite de lo tolerable. Primero era el insulto, después una amenaza de una cuenta fake, después el escrache y ahora estamos con amenazas casi con prespecialidad, con cercanía ante la inminencia de un daño.

Cecilia Moreau denunció penalmente amenazas de muerte y mensajes intimidatorios

El 19 de noviembre hasta se resignifica, más allá de la elección que va a llevar adelante a un presidente, una oportunidad para decirle “nunca más” nuevamente a todos estos discursos violentos, antidemocráticos y con tintes fascistas que lamentablemente estamos viviendo en estos días.

