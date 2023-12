Elecciones en Boca: no hubo arreglo en la audiencia de conciliación

En este momento crucial para la vida política de Boca, la noticia es la ausencia de noticias, ya que, lamentablemente, ayer no se llegó a un acuerdo durante la reunión de conciliación convocada por la jueza Abrevaya en los tribunales para resolver la cuestión de las elecciones del club, según informó Román Iutch en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Boca no llevará a cabo todavía su proceso electoral previsto para el próximo domingo. La reunión, que duró más de tres horas, hizo creer a quienes estaban allí cubriendo el evento periodístico que su extensión podría indicar algo positivo. Sin embargo, al salir de la reunión, los representantes del oficialismo, la lista que busca consagrar a Juan Román Riquelme como presidente y a Jorge Amor Ameal como vicepresidente, así como la lista opositora encabezada por Andrés Ibarra con el candidato a vicepresidente Mauricio Macri, no llegaron a un acuerdo.

Se continúa discutiendo sobre el mismo tema: la irregularidad en el padrón electoral que pone en peligro, de manera certera, la posibilidad de votación el domingo 3 de diciembre. Ya no se trata solo de la presentación de la oposición de socios adherentes que se convirtieron en socios activos, saltando lugares en la lista de espera. En esencia, algunos socios lograron convertirse en socios activos sin pasar por ninguna escala previa. Se habla de 3.900, algunos mencionan 5.000, también se mencionó el número de 10.000, y en el escenario más ambicioso, más de 13.300 socios que podrían no estar respetando la condición lógica y, por ende, su posibilidad de votar está en observación.

Lo concreto es que cualquier resolución para permitir la votación el domingo está a contrarreloj. Podría surgir como alternativa y con más tiempo la revisión del padrón electoral observado el 17 de diciembre. El problema es que dentro de un par de semanas, el 17 de diciembre, habrá elecciones en San Lorenzo y también en Nueva Chicago. En esa circunstancia, habría que revisar si la Ciudad de Buenos Aires puede garantizar la seguridad ante convocatorias tan importantes, con una cantidad significativa de socios movilizándose.

Si esto pudiera lograrse y, como todo indica, se confirma que no hay tiempo para votar el 3 de diciembre, Boca podría votar dos semanas después. El peor escenario, sin duda. Si no hay acuerdo, se contempla la posibilidad de no intervenir en el club, ya que la oposición ha dejado claro que no desean esa medida ni tampoco la opción de sociedades anónimas. La peor situación posible sería que Boca tenga que realizar la votación para elegir a sus nuevos dirigentes, a su nuevo presidente, recién en marzo del próximo año.

FM JL