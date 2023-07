El ex músico de Almendra, Emilio Del Guercio, aseveró que "el kirchnerismo es una mutación maligna de la política". Su participación anterior en el peronismo, su parecer sobre Javier Milei y sus ideas para el Parlasur, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué lo motivó para dedicarse a la política? No sé si es un prejuicio, una simplificación o un cliché imaginar que el rock nacional y su aspecto, podríamos decir, "discutidor del sistema", no se emparentaba mucho con la idea más de derecha que representa Patricia Bullrich. ¿Por qué decidió hacerlo con su lista?

En este momento del mundo esas categorizaciones son endebles, es decir, lo de derecha e izquierda. Hace mucho tiempo que estoy interesado en la política y en las cuestiones sociales. No participé activamente, salvo en el 2000 que fui director de Música de la Ciudad, pero siempre estuve muy interesado. En ese momento, llegué al cargo a través de una lista del peronismo que apoyaba Aníbal Ibarra, pero luego no tuve otra participación.

Fue una experiencia muy interesante, pero también muy dura, donde comprobé muchas de las cosas que posteriormente mencionó Mauricio Macri respecto a la administración del Estado. Por eso tuve muy en cuenta su voz y, a partir de ese momento, comencé a mirar hacia otro lugar, porque desde los 17 años estaba, antes de ser parte de la banda Almendra, militando en el peronismo.

Pero desde el 2003, nunca voté al kirchnerismo ni lo haría, hace 20 años que percibí ese estado del peronismo en una decadencia cada vez mayor, que alcanzó su cenit con el kirchnerismo. El kirchnerismo es una mutación maligna de la política. Por eso decía que esas categorías de izquierda y derecha no las tengo muy en cuenta. Lo que sí tengo en cuenta son las personas con las que me comprometo sobre su honestidad, nobleza y mirada sobre el mundo, porque buena y mala gente hay en todos los espacios políticos.

A ella la conozco hace mucho, y si bien no soy amigo personal, percibo a Patricia Bullrich como una rockera de la política porque, justamente, emparentado con esto que estábamos hablando del rock en relación a las instituciones, la veo como una mujer con convicciones, que es valiente, audaz, trabajadora, no negocia sus ideales, siempre busca la excelencia y mejorar lo que hace. Todas características que tienen que ver con el nacimiento del rock en Argentina y, por otra parte, amor por la Patria.

Eso me hizo acercarme a ella y decirle que quería participar dentro de su espacio aportando cosas desde el mundo de la comunicación, que es la experiencia mayor que tuve a través de la participación en los grupos como Almendra, Aquelarre y las diferentes agrupaciones que tuve luego. Más allá de lo que es el trabajo sobre la materia artística, que era nuestro trabajo específico, advertí unos años después y lo analicé que toda mi vida, respecto a ese tipo de trabajo, había sido un gran ejercicio de comunicación. En base a ellos, profundicé en ese sentido y en algunos casos lo implementé.

No muchas veces tenemos la oportunidad de hablar de política con un artista, así que me gustaría ir a las consideraciones más generales. Hay tres esferas con las que se puede cambiar la realidad: el arte, la ciencia y la política, y usted nos permite cruzar dos de ellas, lo que es bastante inhabitual.

Usted decía que las categorías de izquierda y derecha son arcaicas, luego planteaba que Patricia es la rockera de la política, pero aunque sean categorías antiguas siguen siendo las que mejor expresan de manera simplificada cierto posicionamiento frente al mundo. Verá que en Europa se sigue utilizando izquierda y derecha, como así también en Estados Unidos.

¿Es correcto, le resuena en algo, le toca en el corazón aquella frase de que si de joven no se es socialista no se tiene corazón y si de grande no se es conservador no se tiene cerebro? ¿Encuentra tanto en usted como en Bullrich un recorrido en ese sentido, de que ella de montonera pasó a representar el ala más de derecha del partido que integra, y en su caso haber participado vida paralela de alguna manera ideológicamente con su recorrido?

No exactamente así. Ninguna ideología puede arrogarse la potestad o el patrimonio sobre el bien, es decir, "nosotros somos los buenos y ellos son los malos". Por otra parte, creo que si uno sigue conservando sus principios y valores, no estoy casado ni hipotecado con un escudo como si fuera un equipo de fútbol. La decadencia del peronismo, para mí, fue evidente y no iba a seguir participando y dando mi voto a gente que promete que va a defender ese ideario, después se dedica a hacer negocios, en el mejor de los casos, y en el peor a robar el dinero público.

Por otro lado, pienso que si uno cree que ser fiel a sus ideales es seguir pensando lo que pensaba cuando tenía 18 o 20 años, no sólo es un "pavote" 60 años después, sino que además, sí se convirtió en un conservador porque no fue plástico y capaz de percibir el mundo, su organicidad y la de la historia. En ese sentido, siempre hice ejercicios de acercamiento con todas las nuevas tendencias en el mundo para tener la información lo más completa posible.

Realmente me parece una actitud conservador, al revés de lo que se percibe de manera en dirección a lo que se llama sentido común, decir que "cuando te ponés más grande, te ponés más conservador". Eso es posible, pero también lo es lo que acabo de explicar. No creo, de ningún modo, que haya perdido mis principios y mis valores relativos a los años con los que empecé a tener una formación y visión del mundo. Lo que sí incorporé fueron otras visiones y otros elementos que, por suerte, me llevan a estar en un estado de mi vida en el que estoy activo, lúcido y creando arte.

Su parecer sobre el referente libertario

Me parece muy interesante su visión, totalmente plausible. O sea, que el conservador es otro, es algo que me parece muy opinable y lúcido. ¿Qué opina de Javier Milei?

Milei es un muchacho hiperemocional, coactado por esa emocionalidad, lo transmite de esa manera y llega a ocupar un lugar de disgusto en la gente. En este momento, la gente está sufriendo mucho, a pesar de que el discurso oficial dice que no, y él es como un catalizador de eso. No creo que pueda sostener, más allá de las ideas que plantea, un trabajo dentro de lo que es la gestión pública, pero no considero que sea un loco. Sé que salió un libro hace poco al respecto, pero no creo que el peligro sea Milei.

No lo veo con una corporización, una profundidad ni un armado de ese ideario que él difunde como para llegar a la gestión y hacer algo productivo para el país. Si bien, por otra parte, los conceptos de la libertad son muy interesantes, pero no es él el creador de eso, sino que lo difunde de forma singular, a través de los medios porque su personalidad es muy explosiva, entonces, eso llama a que los medios lo convoquen.

Por ejemplo, si perdiese la interna Bullrich, algo que las encuestas hoy no estarían demostrando, pero en ese hipotético caso, y fuera Horacio Rodríguez Larreta el candidato de JxC, ¿votaría en la primera vuelta por Milei o Larreta?

Es algo que no tengo decidido en este momento.

Alejandro Gomel (AG): Es interesante lo que decía de Bullrich. ¿Sería la "Papo" de la política?

No le llevemos al mundo de la historieta. Digo que ciertos rasgos de ella, que conozco desde hace mucho, coinciden con esos ideales, construir y ver el mundo desde el arte que tenemos en el mundo del rock, sobre todo en el rock de los inicios. De eso sí estoy seguro porque los conozco a todos, sé de las convicciones y la capacidad de lucha de todos mis compañeros, y de la búsqueda de la excelencia.

El rock argentino, en su aspecto fundacional, es raro porque, en ese momento, luchábamos contra situaciones muy pobres en relación a lo que existe hoy. Sin embargo, siempre buscamos la excelencia con muy pocos elementos que teníamos a mano. Ahora hay muchos más, incluso hablando de los instrumentos que poseíamos. Por eso la percibo a Patricia en ese lugar y me identifico con ella.

AG: Porque el que se autopercibe rockero es Alberto Fernández...

Cada uno puede autopercibirse como quiera, eso no se le puede negar a nadie.

AG: ¿No lo ubica dentro del rock?

Lo conozco a Alberto. Fue a conciertos nuestros, pero no sé si está siendo coherente en esa postura con lo que está sucediendo en el país desde hace un rato largo. Es más, cuando Cristina Kirchner le propuso para la presidencia, yo, que habitualmente me comunicaba con él, le dije "no te voy acompañar en ese plan, porque sucederá esto, esto y esto", que fue casi milimétricamente lo que le mencioné que terminó pasando durante estos cuatro años.

Quisiera agregar que sobre lo que haré en el Parlausr, de ser elegido, y es que a que mí me interesan muchos más temas que los que son específicos del ámbito de la música, pero una de las cuestiones que quiero proponer sí es algo artístico y musical, que es crear una orquesta sinfónica del Mercosur con integrantes de los Estados parte del Tratado y los Estados asociados.

La idea, primero, estimular la integración efectiva de los asociados y, a la vez, darle forma e imagen a un cuerpo identitario de toda América del Sur a través de la música, que es bien cargado de espiritualidad. Sería que la orquesta pueda recorrer el mundo y sea la puerta de entrada a los países donde nuestros bienes de producción industrial y agropecuaria tuvieran potencial.

