Ezequiel Martínez: "Algunos políticos vienen a la Feria del Libro anónimamente"

Ezequiel Martínez, gestor cultural y editor, afirmó que el mundo se sorprenden por la estrecha relación de Argentina con la literatura. “Tenemos una tradición enorme de escritores y editoriales”, aseguró el director de la Feria del Libro en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Por qué creés que se produce esa extraña relación de los porteños con el libro y con la Feria, que tiene una magnitud mucho mayor a otras?

Es uno de los misterios que nos preguntamos cada año. Te ampliaría el espectro de Buenos Aires y el AMBA, porque hay una presencia federal muy grande. Tenemos mil bibliotecarios que vienen de todas partes del país, invitados por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, además de toda la programación, dónde se incluye presencia de todas las provincias.

Uno se pregunta qué es lo que sucede con jóvenes y familias que quizás no va a librerías durante el año y esperan con ansias cada edición de la Feria del Libro para volverse con una bolsa llena de libros que seguramente sea su lectura anual.

Labriola presentará “La memoria sin límites” en la Feria del Libro de Buenos Aires

La oferta cultural de la Feria también es enorme, hay 1500 actos culturales a lo largo de los 21 días. Creo que es una mezcla de todos estos factores y de la posibilidad de poder estar en frente del autor, verlo, escucharlo y pedirle que firme un ejemplar. Todo eso hace que la Feria tenga una masividad que otras ferias del mundo no pueden tener.

Quería ampliar esta mirada sobre la relación de Buenos Aires con la cultura porque sucede algo similar con el teatro. Buenos Aires con mayor concurrencia al teatro después de Londres y Nueva York, con el agregado que estas ciudades tienen la mayoría de la concurrencia en base a turistas.

Eso es así y la gente que viene de afuera se asombra. Estuve con Irene Vallejos, la autora española de El infinito en un junco, un libro que fue best seller mundial a pesar de narrar la historia de la literatura, de las bibliotecas, los lectores, la escritura y los autores.

Creo que el éxito se debe a que cuenta esta historia como si fuese una novela. Ella llegó en medio de una gira por países norteamericanos y me decía: "No he visto en Canadá y Estados Unidos la cantidad de librerías que tienen ustedes. Uno gira la esquina y tiene una librería".

Hernán Díaz: entre el Pulitzer y una serie con Kate Winslet

Este fenómeno de tener una librería al paso se magnifica en la Feria, con un predio enorme de 45.000 metros cuadrados. Además, en Argentina tenemos una tradición enorme de escritores y editoriales. Eso también forma parte de esta cita cultural anual que es una tradición y tiene una continuidad.

Sólo se interrumpió por la pandemia durante dos años, pero nunca antes se había interrumpido. Creo que ayuda la tradición y el hecho de saber que, durante tres semanas, la Feria del Libro va a estar presente y que está instalada en la agenda cultural de Argentina, de la región y en el mapa de ferias del libro del mundo. Esa continuidad es muy importante en un país dónde las continuidades no se dan tanto.

Se estima que más de medio millón de personas visitarán la Feria del Libro 2023

Nuria Am (NA): Me llamó la atención ver poca presencia de políticos. ¿Considerás que le sirve a la Feria que vayan?

La Feria es un reflejo de lo que nos pasa como sociedad y como país. Hay políticos, hubo políticos y habrá políticos. Algunos políticos vienen a la Feria del Libro anónimamente. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta vino el segundo fin de semana, pero avisó 10 minutos antes. Ingresó, paseó por los stands, pero no hizo ningún acto, simplemente recorrió la Feria.

Esta tarde viene Kicillof, algunos vienen a actos. También pasaron muchos ministros como Rossi, Filmus, Bauer, que viene día por medio, Milei va a venir el fin de semana. No sé por qué no lo hacen con tanto ruido, no soy analista político.

Imagino que tiene que ver con lo que genera la presencia de ellos. ¿A ustedes les genera alguna complicación?

Para nada, somos una Feria plural. Salvo excepciones, como la organización uruguaya que intentó hacer un acto negacionista del terrorismo de Estado, ese es el límite y está en el reglamento de la Feria.

¿Cómo es “Fortuna”, la novela que ganó el Premio Pulitzer?

Después hay total libertad de cualquier color político. Lo que nos gusta es que todo se hace con respeto y que la gente se escucha. Nunca tuvimos ningún tipo de altercado. De hecho, el año pasado tuvimos simultáneamente a Víctor Hugo Morales en un piso y a Milei en otro, y no tuvimos ningún inconveniente, cada quien iba a escuchar lo que quería. Después, cada uno podrá debatir, lo importante es poder escucharse.

Guillermo Piro (GP): El año pasado la Feria rompió el récord de asistencia, ¿podés arriesgar que este año se volverá a superar ese récord?

Superar el récord del año pasado va a ser difícil. La Feria nos superó en todos los sentidos. Recién salíamos de la pandemia y no se sabía qué tipo de aforos íbamos a tener que cumplir. Llegó abril y, por suerte, la gente pudo circular, no necesitamos límite de ingreso como hicieron otras ciudades del mundo.

Fue el reencuentro y había como una especie de síndrome de abstinencia de la Feria. Creo que fue un año muy particular, aunque este año también estamos muy bien y mejor que las del 2018 y 2019, tanto en público, como en ventas.

Hernán Ronsino recibió en la Feria del Libro el Premio de la Crítica

Teníamos dudas por el precio de los libros que no están baratos, el precio del papel aumentó más de un 300% en los últimos años y temíamos lo que podía pasar, pero vemos que la gente sale con sus libros.

Este sábado tendremos una explosión de jóvenes por la exposición que llamamos. "Bookfluencers" protagonizado por tik tokers, instagramers y youtubers que se autoconvocan. Ahí nos complican las filas y la cantidad de cientos de chicos que están durante horas.

ADP JL