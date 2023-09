El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, sigue firme en su camino y busca avanzar en la que ya es una de sus propuestas de campaña: eliminar el impuesto a las ganancias para un amplio sector de trabajadores. Tal como lo dejó entrever en recientes declaraciones a un medio televisivo.

En ese contexto, el titular de la cartera económica, tiene programado en su agenda reunirse este lunes con su par de Trabajo, representantes del sector sindicalista, los principales dirigentes de la CGT, la CTA, también se sumarán a la reunión varias autoridades de la Cámara de Diputados.

Respaldo del sindicalismo a la iniciativa de modificar Ganancias

Participarán del encuentro la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, los dirigentes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Asistirán Héctor Daer, Hugo Moyano, Carlos Acuña, Sergio Palazzo, Guillermo Moser y Hugo Yasky, entre otros. El motivo de la reunión se enfocará en analizar las distintas opciones para avanzar en la implementación de medidas tendientes a que el mayor universo de trabajadores quede exceptuado de la obligación de pagar el tributo.

Según dejaron trascender fuentes del Ministerio de Economía, la reunión se llevará a cabo desde las 17 horas, dato que confirmó Olmos.

Promesa de campaña

Lo cierto es que tal vez en un intento por retomar la centralidad de la campaña electoral, opacada por la popularidad creciente de Milei y la irrupción en escena de Carlos Melconian como ministro de Economía de Patricia Bullrich, Massa vuelve a poner en agenda el tema del Impuesto a las Ganancias.

Carlos Castagneto: "Hoy no tenemos quórum para sacar Ganancias"

Cabe recordar, que las primeras declaraciones en tal sentido las hizo el Ministro en el marco de una entrevista televisiva el pasado miércoles, donde incluso habló sobre la eliminación: "un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias, y digo por ahora, porque si soy presidente, los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias, y yo no soy como Macri porque lo vengo bajando, arrancamos con 2,4 puntos y lo planteé en el Congreso, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de ganancias".

Pocas horas más tarde, el jueves anticipó una reunión con su equipo “para analizar las implicancias”, refiriéndose al gran impacto que la medida podría tener en la vida de las personas y desde el punto de vista fiscal. También declaró que “desde lo conceptual el salario no es ganancia es remuneración”.

En ese marco, el viernes último, previo a la convocatoria a las entidades gremiales y a las autoridades de la Cámara baja, Massa tuvo un encuentro con el titular de la Aduana, Guillermo Michel y con el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para avanzar en detalles de la iniciativa. Fuentes oficiales informaron que dicha reunión, el ministro Massa pidió a Michel que se trabaje orientado a que la medida "beneficie a la mayor cantidad de trabajadores posible".

Massa activa la discusión para eximir de Ganancias a los asalariados antes de octubre

El tributo

Respecto del impuesto cabe recordar que desde agosto, los contribuyentes deben pagar el tributo siempre que su remuneración sea superior a la suma de $700.875, en bruto. Tras la última modificación de las escalas y del mínimo no imponible, actualmente tributan Ganancias cerca de 1,9 millones de trabajadores.

Expectativas hasta la hora del té

La convocatoria y anuncio oficial de las nuevas medidas sería este lunes a las 17 horas. Lo cierto, es que tras la seguidilla de declaraciones de Massa, fue la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, quien se sumó este domingo a generar mayor expectativa sobre el tema con sus dichos en un medio radial.

Precisamente en el marco de una entrevista radial, Olmos anticipó que el titular del Palacio de Hacienda tiene preparado un nuevo anuncio con la confirmación de nuevas medidas sobre el impuesto a las ganancias. Según la funcionaria serán comunicadas esta semana. “Él se propone ahora otro salto adicional. Él nos convocó a las 5 de la tarde, como Ministerio convocamos a los gremios, para el anuncio que tiene preparado para mañana a las 5 de la tarde”, confirmó Olmos.

Economistas cuestionaron la promesa de Massa de eliminar Ganancias: "No es sustentable"

Eliminación del impuesto

A su vez, la ministra Kelly Olmos, se refirió a la posible puesta en marcha de la idea de eliminar definitivamente el impuesto. La medida es “una consigna” que predica desde hace ya muchos años el propio ministro de Economía.

“Cuando tiene la oportunidad, avanza en ese sentido. No solo hoy el mínimo no imponible se ha elevado sistemáticamente, sino que además Sergio como legislador ha ido incluyendo condiciones relativas a exenciones, que nosotros desde el Ministerio de Trabajo junto al de Economía, los gremios y las cámaras empresarias hemos ido revisando los convenios para ordenar los conceptos salariales, de manera de que sean compatibles con dichas exenciones establecidas legislativamente. Así ha mejorado la situación de casi 40 convenios”, puntualizó Olmos.

Los posibles cambios

Extraoficialmente, circulan los primeros lineamientos de un texto que anticipan el proyecto que será anunciado esta tarde.

Sergio Palazzo, sobre Ganancias: "Acá tienen una medida para bajar impuestos"

-Por un lado se buscaría elevar el monto mínimo no imponible, hasta una suma que supere la cifra actual. El nuevo mínimo no imponible sería de $1 millón o incluso superior, los trabajadores que ganen un monto inferior no pagarán el impuesto.

- La medida tendría efecto a partir del 1º de enero de 2024.

- Se busca que con el proyecto que presentará hoy Massa, dejen de pagar Ganancias cuarta categoría los trabajadores y jubilados. Que solo estén alcanzados los directores de las sociedades anónimas, los CEO, gerentes y subgerentes y pensiones de privilegio. Lo que representaría un porcentaje menor del total de empleados en relación de dependencia del país.

- Esta iniciativa necesita de una ley, por ser materia tributaria y también un impuesto de ejercicio “anual”, con efectos a partir de enero de 2024.

Esquema Puente: No obstante: se implementaría un esquema “puente” con similares beneficios para las remuneraciones de octubre próximo.

Massa-Bullrich: volver a empezar

-El esquema “puente” implicaría una mejora para un rango amplio de asalariados. Solo pagarían Ganancias los trabajadores con ingreso bruto mensual que supere $1 millón (o incluso más)

- A la vez, se busca una mecánica de actualización automática y no por el Salario Mínimo Vital y Móvil. También se evalúa si el proyecto incluirá una cláusula de compensación fiscal.

También debe destacarse que según lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en agosto la recaudación por Ganancias (personas y empresas) ascendió a $868.136 millones, lo que equivale a una suba del 106,7% respecto a igual mes de 2022.

JL