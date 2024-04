Guillermo Durán: "Lo de Benegas Lynch atrasa 150 años"

Guillermo Durán afirma que Javier Milei no conoce el sistema de universidades nacionales: “Si hay un lugar donde se ven todas las corrientes y todas las líneas, en cuanto a lo que se estudia, lo que se enseña y a lo que se investiga, es la Universidad de Buenos Aires”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Durán es matemático, investigador del CONICET y decano de la Facultad de Cs. Exactas de la UBA.

Más allá de las cuestiones presupuestarias y de la reducción del déficit, ¿considera plausible la hipótesis de que este gobierno considere al aparato educativo cultural como un enemigo ideológico de las ideas libertarias?

No sé si lo tomaría como un enemigo ideológico, pero lo que sí está claro es que hay una decisión política de desfinanciar todo lo que tiene que ver con lo público y dentro de esa decisión quedan involucradas las universidades públicas, la educación en general, el sistema de ciencia y tecnología, etc. La verdad es que el daño que está provocando en estos pocos meses puede llevar mucho tiempo repararlo.

¿No hay una cuestión del orden epistémico cuando el Presidente asegura que en las universidades públicas se produce adoctrinamiento?

Probablemente sí, algo que es un verdadero absurdo. Si hay un lugar donde se ven todas las corrientes y todas las líneas, en cuanto a lo que se estudia, lo que se enseña y a lo que se investiga, es la Universidad de Buenos Aires y, en particular, las universidades públicas. Yo creería que adoctrinamiento es el discurso del presidente en el Cardenal Copello.

El Presidente viene de la Universidad Belgrano, no pasó por la universidad pública, no conoce el sistema de universidades nacionales, y termina diciendo esto que es realmente un absurdo. No es lo que pasa en la UBA, ni en el resto de las universidades nacionales.

¿Puede haber un interés de desfinanciar la educación pública, independientemente de la reducción de todas las partidas económicas a todas las áreas del Estado?

Es lo que se ve en la práctica. No solamente en las universidades, también en el sistema de Ciencia y Tecnología. Lo hemos visto con la desfinanciación del CONICET, lo hemos visto hace unos días cuando se dejaron cesantes a más de 100 empleados administrativos, gente que trabajaba fuertemente y día a día sosteniendo sus institutos. El daño que se está haciendo es muy fuerte y lo que se destruye en un par de meses lleva años reconstruirlo.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, planteó cierta contradicción existencial entre aquellos que votaron por Milei y estudian en la UBA. ¿Considera lo mismo?

De alguna forma es llamativo. Quienes tuvieron alguna posibilidad de hablar con los medios de comunicación o en diferentes actos adelantamos que esto podía pasar, no nos sorprende. De algún modo, el hecho de que aquellos que se ven beneficiados por ser parte de la universidad pública hayan acompañado esta propuesta, efectivamente llama la atención.

No me gusta echarle la culpa a la gente, y mucho menos a los chicos de 20 o 30 años. Si lo analizamos con un poco más de profundidad, es cierto que algunas cuestiones no fueron resueltas por los últimos gobiernos constitucionales y eso generó, sobre todo en los más jóvenes, la creencia de que había una alternativa diferente que podía modificar las cosas para bien. Lo que se está viendo es que el Gobierno las está modificando para mal y esto es lo que habíamos alertado.

Llama la atención que estudiantes de las universidades públicas hayan acompañado esta propuesta. No es mi área de estudio, pero entiendo que pueden haber algunas razones que justifican esto y será cuestión nuestra de seguir explicando por qué esto es un desastre para las universidades públicas, la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y la salud. Ojalá que en el corto y en el mediano plazo podamos convencerlos de que debemos ir por otro camino.

Por el contrario, me parece una demostración de la pluralidad de la educación pública el hecho de que los estudiantes voten por La Libertad Avanza. No creo que haya que producir un sectarismo y que ellos no vayan a la UBA.

Por supuesto que no, sólo decía que es algo que llama la atención. Es un voto que, en algún sentido, favoreció a la propuesta de una persona que terminó perjudicando a la persona que lo votó.

¿Cuál es tu reflexión acerca de la declaración del diputado Benegas Lynch que se manifestó en contra de la obligatoriedad de la educación a temprana edad?

¿Qué podemos decir? Es una barbaridad que atrasa 150 años. La escuela primaria es obligatoria desde 1884, la secundaria desde hace 20, hemos ido avanzando en ese sentido y, a veces, esta gente atrasa con debates que ya están saldados desde hace más de 100 años. Mucho más que eso no puedo decir, es una barbaridad, tenemos que estar en contra del trabajo infantil y a favor de la obligatoriedad de la educación tanto en el nivel primario, como en el nivel secundario.

