Gustavo Córdoba: "El 70% no sabe qué más ajustar para llegar a fin de mes"

El director de Zuban Córdoba, Gustavo Córdoba, señaló que el núcleo duro de votantes de Milei que aún lo apoyan son varones menores de 30 años, y afirmó que se viene una “nueva etapa en la política argentina”, cuyo eje será la disputa entre miliestas y antimiliestas. “Cuando someten a Milei o a los ministros a una discusión sobre las consecuencias micro de las políticas económicas, entran en un terreno de incomodidad absoluta”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Córdoba es consultor político y director de la consultora Zuban Córdoba y de la Maratón ComPol, un importante seminario de comunicación política. Además, es especialista en comunicación electoral y gubernamental, master en comunicación política y licenciado en ciencias políticas.

Me gustaría una síntesis sobre una nueva encuesta que ustedes tenían que marcaba números preocupantes para el Gobierno de Javier Milei.

El domingo presentamos un informe mensual, que solemos hacer cada mes, de la opinión pública a nivel país, que tiene que ver con el impacto brutal del ajuste en toda la sociedad argentina.

Como dato, te doy que hay un 88,5% de argentinos que respondieron esta encuesta que dice que el ajuste lo estamos pagando todos, lo cual significa prácticamente el absoluto, porque es lo que opinan 9 de cada 10. Estamos hablando de un nivel de impacto del ajuste realmente tremendo, brutal.

Ahora, como contraposición a este reconocimiento de un impacto absoluto de la política de ajuste, hay una creencia. Cuando nosotros preguntamos si el esfuerzo que se está haciendo vale la pena o no, ahí hay otro panorama, porque prácticamente hay un 42% de la población que dice que vale la pena el esfuerzo.

Hay que empezar a analizar otras variables, empezar a incorporar qué tanto de fe hay en ese 42%. Evidentemente, gran parte de la población que hoy la está pasando mal cree que en el corto plazo vamos a tener un bienestar económico y ahí radica, a mi criterio, el punto de este Gobierno, porque todo lo que hoy no le impacta en términos de opinión pública, si no se produce una consecuencia económica favorable en el bolsillo de cada uno de los argentinos, puede darse de manera repentina y brutal en su contra.

Es decir que 9 de cada 10 aseguran que el ajuste lo estamos pagando todos, pero 5 de cada 9 dicen que vale la pena pagar parte de ese costo. Ahora, respecto a una mejoría dentro de unos meses, ¿qué dice la gente?

No, hay un absoluto pesimismo, cerca de un 60% dicen que vamos a estar peor de acá a un año, con lo cual hay que empezar a equipararse a las expectativas. Creo que el Gobierno tiene un problema, porque su esquema de gobernabilidad es hablarle a su propio gobernante, por eso usan recursos de encuadres ideológicos, como el cierre de Télam y la prohibición del lenguaje inclusivo, en vez de hablar de las consecuencias de las medidas económicas.

El Gobierno se siente muy bien explicando la macro pero cuando someten a Milei o a los ministros a una discusión sobre las consecuencias micro de las políticas económicas, entran en un terreno de incomodidad absoluta.

El 42% que dice que vale la pena el ajuste y el 60% que dice que va a estar peor dentro de un año pareciera coincidir, porque 40% debe pensar que va a estar mejor y, al mismo tiempo, es la misma cantidad de personas que dice que vale la pena el ajuste…

La mitad de los que dicen que vale la pena el sacrificio son jóvenes, menores de 30 años. Con esto te defino que el núcleo duro de Milei está en un voto masculino menor de 30 años, que es uno de los diferenciales de esta época, se ha resignificado todo el espacio de la representación, los tercios del año pasado ya no existen más, estamos viendo dos grandes ejes: el mileismo y sus aliados y el antimilieismo, no tenemos idea qué va salir de ahí, pero no tengo dudas de que viene una etapa nueva en la política argentina.

¿Cómo imaginas ese horizonte futuro? La esperanza tiene que ver con la espera, ¿cuánta espera imaginas?

Creo que ahí está el talón de Aquiles de este gobierno, uno podría pensar que el equilibrio sería que cuanto más rápido haya una recomposición del salario real y de los ingresos de los argentinos en función del costo de vida, el Gobierno va a tener más chances de hacer pie, pero eso debe ocurrir en el corto plazo, ya que se ve que hay caída brutal del consumo y la realidad económica, en todos los segmentos de la economía argentina la están pasando mal.

Te voy a dar un dato, nosotros preguntamos, pensando en la economía personal cuál de las siguientes decisiones se tuvo que tomar desde que Milei es presidente, te voy a hacer un zoom sobre un 40% de argentinos que dijeron que dejaron de ir a comer afuera o que dejaron de pedir deliverys, imaginate el impacto en el segmento de restaurantes y servicios y toda la cadena productiva que está alrededor de esa actividad.

Hay una nota que difundió el director de Canal 26 en la que calculaban que cerrarían, en un periodo de 6 meses, una gran cantidad de cafés y restaurantes.

Bueno, imaginate cuál es el tiempo que aguanta ideológicamente que el Gobierno de un resultado favorable la persona que trabaja en servicios y restaurantes, es prácticamente igual a 0. Hay un dato que nosotros revelamos que es que el 70% no sabe que más ajustar para llegar a fin de mes.

Estamos viendo que hay situaciones que están al límite, por eso digo que hay expectativas racionales y expectativas más vinculadas a la fe, y ahí está el terreno del apoyo a Milei, porque tiene una especie de voto ideológico, clasista y anti peronista que todavía está esperando que este Gobierno de un buen resultado de tipo económico.

¿Hay un sesgo geográfico?

Creo que la zona del país en donde Mieli todavía despierta expectativas favorables es un corredor que va desde Mendoza hasta Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires ya es muy negativo el panorama, en La Pampa también. Mendoza, Córdoba y Santa Fe serían las provincias en las que Milei todavía tiene expectativas favorables.

