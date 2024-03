El profesor Hugo Vezzetti se refirió a la personalidad de Javier Milei y señaló que también hay que tener en cuenta a aquellos que lo han elegido: “Hay ciertos rasgos que deben ser pensados en términos de aquellos que lo eligen y se identifican con esa figura transgresora”, especificó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hugo Vezzetti es psicólogo e historiador. Además, se desempeña como profesor titular de la UBA e investigador principal del CONICET. A su vez, fue decano de la Facultad de Psicología de la UBA e integró el Comité Dirección de la revista Punto de vista y es autor de libros como “La locura en la Argentina” “Freud en Buenos Aires” y “Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina”.

El Gobierno abrió una discusión sobre las víctimas de la guerrilla, ¿qué opina al respecto?

Esa discusión no es nueva, parecería que ahora se instala. Ha estado en la investigación, hay libro y testimonios. Ahora, si nos referimos al video que presentó el Gobierno, creo que hay que distinguir y es importante hacerlo para poner una dimensión de reflexión en lo que si no parece que es simplemente una guerra de trincheras.

Creo que el testimonio que hace en el video María Fernanda Viola es conmovedor y uno tiene que sentir humanamente comprensión y solidaridad para alguien que ha vivido esa tragedia, pero eso es distinto del modo en cómo se interviene o se presenta allí como intelectual el que se supone que investiga y quiere proporcionar una cierta dimensión de conocimiento sobre ese pasado y lo hace de un modo provocador, insensible y francamente irresponsable. Cuando se dice que las víctimas del terrorismo, de la guerrilla, no han sido suficientemente reconocidas, puede ser parcialmente cierto y, por lo tanto, está bien que aparezca esa demanda de colocar en la historia a esas víctimas, pero eso debe hacerse en el marco de conocimiento de lo que fue esa situación. Parece que volvemos a discutir cosas que ya estaban establecidas, hay una diferencia entre el terrorismo ejercido por el Estado y el terrorismo ejercido desde organizaciones de la sociedad.

El crimen de Estado es un crimen doble: por un lado está el asesinato, la tortura y la desaparición; y por el otro lado está el crimen que suprimía al Estado como Estado de garantías y derechos, al cual uno puede recurrir a buscar justicia, cosa que no sucedió. En el caso de Viola, se abrió una causa judicial y estuvo la posibilidad de tramitar el duelo de ese asesinato, ya que el cuerpo estuvo allí y la familia pudo recuperarlo y recibir algún tipo de solidaridad de la institución militar, algo que no sucedía con las víctimas del terrorismo de Estado que fueron tratadas como seres humanos inservibles, que fueron desaparecidos y arrojados como si no se trata de restos humanos. Esas diferencias hacen un fondo moral de construcción de un criterio civilizatorio que acompaña la propia Constitución y no puede borrarse de un plumazo diciendo simplemente que hubo excesos y violencia de un lado o de otro.

Hace unos días entrevistamos a un colega suyo, Sergio Zabalza, que decía que no podemos hacernos los distraídos y decir que hay un loco en el gobierno y que todos los demás estamos sanos, sino que si hay un loco en el gobierno es porque la sociedad estaba atravesada por alguna forma de locura. En unas de sus obras se habla de la locura en Argentina, ¿podría hacer alguna reflexión respecto de la repetición de la locura en la cual uno podría colocar a la guerrilla y a la represión en la forma en la que se realizó?

Hay que tener cierto cuidado en el traspaso directo de categorías psicopatológicas a pensar los temas de la historia, pero es cierto que hay desórdenes y desequilibrios que son del orden colectivo. Se ha señalado más de una vez, como característica colectiva que hace una suerte de personalidad, la tendencia a la desmesura, al exceso y a manejarse por fuera de la ley. Por ejemplo, uno no se imagina a Chile o Uruguay declarando la guerra a Inglaterra del modo desmesurado en el que lo hizo la dictadura argentina. Incluso, hay muchos chistes sobre el ego argentino. Ese tipo de cosas que quizás se pueden encontrar en alguna expresión política hacen a la identificación con medidas que van más allá de lo que parecería razonable y de sentido común.

Efectivamente, no es sólo la personalidad de Milei: dado que ha sido elegido, hay ciertos rasgos que deben ser pensados en términos de aquellos que lo eligen y se identifican con esa figura transgresora. Lo mismo pasaba con Carlos Menem, uno pensaba que ciertos rasgos de transgresión de Menem podían serle desfavorables desde el punto de vista de la construcción de su liderazgo y no sucedió así; o puede verse incluso en el caso de Cristina Kirchner un liderazgo excesivo en el punto de vista de su intervención. Quizás hay algo de ese estilo y me parece que está bueno cuestionarlo.

Pareciera que en nuestro país hay una mayor tendencia a que ese llamado de atención para lograr algún tipo de visibilidad se convierta en una desmesura constante. En Argentina, más allá de que se discuta la cifra de 30.000 o 10.000, la cantidad de víctimas de la lucha antisubversiva fue infinitamente mayor que la de nuestros vecinos, parece haber siempre desmesura…

Hubo más de 300 lugares de detención que estaban en todos lados, entonces pensar que eso podía hacerse y que simplemente después por un gesto de amnistía podía borrarse, es también algo del orden de una ceguera que se puede pensar como desmesura. Si queremos seguir con los símiles de la psicopatología, de la desmesura, se cae al abismo de la depresión profunda, de la manía a la depresión y, efectivamente, oscilamos entre pensar que somos la primera potencia del mundo en algún momento (como fabula Milei), a pensar que somos un fracaso. Hay un vaivén que va de ese lado. En este momento parecería que para una parte de la sociedad estamos en la fase maníaca, no se cuánto va a durar.

O podríamos decir que una parte de la sociedad es maníaca y otra parte está en depresión y van cambiando, en los distintos ciclos políticos, quienes están en la manía y quienes están en la depresión, no sé si es una desmesura de mi parte…

Efectivamente, lo que falta ahí es un sistema de estabilización normativo, porque si un líder no tiene alguna característica de cierta desmesura, descontrol o capacidad de romper con la norma, tiene pocas posibilidades de éxitos. Al mismo tiempo, los líderes exitosos son aquellos que han sido capaces de moderar, contener, negociar y tramitar ese rasgo que tiende a la transgresión en un marco de regulación compartido.

El líder no cumple en la Argentina su función paterna, en la desmesura termina siendo hijo…

Hay un libro que se llama “La ciudad Indiana” que decía eso, hablaba sobre que el rey estaba lejos. En la Argentina no había familias y en el origen vienen estos colonizadores que vienen sin sus familias y arman sustitutas. Decía que el rey, la ley y el padre estaban lejos, por lo tanto, todo se negocia de una manera que él asimilaba con el ganado cimarrón, que era el ganado que estaba libre en La Pampa, entonces la sociedad argentina era una sociedad cimarrona, que era el símil que se usaba en el libro para pensar la relación de la sociedad argentina con la ley. No quiero exagerar, no estoy buscando la explicación en cosas que se decían hace más de 100 años, pero son representaciones que han ido surgiendo para explicar las características excepcionales y frustrantes de esta sociedad, para pensar en los líderes como consecuencia de la sociedad.

