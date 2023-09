La situación económica de Argentina continúa en un proceso de aceleración inflacionaria que se presenta difícil de contener, pese a la numerosa batería de medidas económicas recientemente anunciadas por el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa. En ese difícil contexto, no son pocas las empresas que ya decidieron ofrecer por adelantado el cobro, tanto de aguinaldos como de un porcentaje de los salarios a sus empleados.

En ese marco, ante la disparada de precios y la espiral inflacionaria, varías entidades financieras y también compañías de diversos sectores buscar minimizar el impacto sobre el poder adquisitivo del bolsillo de los asalariados, que sigue en caída libre. De este modo, con el adelanto de parte del salario o el pago anticipado del aguinaldo de diciembre, intentan darles a los empleados la posibilidad de hacer rendir el salario.

Envalentonado, Massa cree que dejó a JXC en el camino y pelea por mantener la iniciativa

Lo cierto es que este ritmo acelerado en los niveles de inflación genera múltiples distorsiones en la economía argentina. En forma casi automática, los resultados inesperados de las elecciones primarias PASO del 13 de agosto pasado, tuvieron eco en una fuerte devaluación del 22% que se trasladó rápidamente a precios. Esto se vio reflejado al conocerse los datos oficiales de la inflación de agosto publicados por el INDEC, que para el octavo mes del año alcanzó una suba del 12,4%, lo que representó un nuevo máximo mensual en los registros del organismo estadístico para los últimos 32 años.

Una desaceleración que no llega

Ante este escenario y con base en estimaciones privadas que indican que la tendencia al alza no parece que vaya a modificarse en los meses siguientes, varias empresas tomaron como medida para combatir la aceleración, el adelanto de salarios.

Por el momento, dos de las principales y reconocidas entidades financieras que operan en el país tomaron la iniciativa ante el avance descontrolado de la inflación. Esta medida de carácter excepcional busca que los trabajadores puedan hacer valer sus ingresos, anticipándose a los aumentos de precios y adelantando consumos. Por otra parte, una tercera entidad bancaria estaría evaluando una modalidad de pago quincenal para los salarios de su personal.

Cobrar más de $280.000 mensuales es ser parte del 10% más rico

Concretamente, el Banco Galicia, ya hizo efectivo el pago adelantado de los salarios de diciembre a la totalidad de su plantilla de más de 5.500 empleados.

Desde la entidad señalaron: “Para mitigar el impacto significativo que tuvo la política monetaria en el último tiempo, con los haberes del mes de septiembre acreditaremos un anticipo de sueldo especial del 50% de la remuneración de nuestros colaboradores, que se descontará de su liquidación en diciembre 2023″. A su vez, precisaron que el adelanto “no tiene impacto alguno en ganancias, ya que no forma parte de la base imponible”.

Muchas de las entidades bancarias que siguen esta línea deciden resguardar la privacidad por tratarse de temas sensibles para los trabajadores.

Giordano: "Esto va a generar un fogonazo de inflación que lo altera todo"

En ese sentido, otro de los bancos más renombrados, también detalló que a mediados del mes de agosto último ofrecieron el pago adelantado, y opcional, de una parte del sueldo a todos sus empleados. Según explicaron, off the record, el adelanto fue una suerte de préstamo a tasa cero con el objetivo de ayudar a minimizar el impacto de la suba de precios tras la devaluación post PASO. Al ser una medida excepcional y optativa, los trabajadores fueron libres de decidir y no todos aceptaron el ofrecimiento.

También, una tercera entidad financiera, hizo el mismo ofrecimiento a sus trabajadores, un adelanto en concepto de préstamo a tasa cero. Sin embargo, aclararon que la medida no fue tomada ante el impacto del aumento de precios, sino que fue una decisión por política interna de la empresa que busca darles a sus dependientes un beneficio extra. A la vez, que revelaron que algunas compañías aseguradoras también les manifestaron estar brindando estos “beneficios”.

La ruleta de la híper: la inflación desbocada

Más sectores se suman al adelanto de salarios

Esta medida que intenta poner freno, o al menos lograr una merma en el impacto de la inflación sobre los bolsillos, también avanza por fuera del sector financiero. Varias son las compañías que están siguiendo la tendencia en la misma línea. Desde petroleras, compañías de productos de higiene, locales y multinacionales, cada día se suman más.

En ese marco, una de las principales multinacionales que opera en el país con marcada presencia, comunicó a sus empleados que en octubre próximo recibirán el pago adelantado de la suma por aguinaldo correspondiente a diciembre. Por su parte, una de las empresas líderes a nivel global en fabricación de productos de higiene, Kimberly-Clark, se sumó a la iniciativa de adelanto de haberes. “En virtud del contexto por el que está atravesando el país, y con el objetivo de acompañar a todos nuestro colaboradores en Argentina hemos decidido adelantar el pago del aguinaldo de diciembre”, remarcaron.

Según Economía, la inflación se desacelera en la segunda semana

También en el sector de las petroleras, se pagó a mitad de año un adelanto del aguinaldo de diciembre, sumado a un anticipo de bono previo a las elecciones PASO.

SMATA y los mecánicos en igual sentido

A su vez, según trascendió en las últimas horas, el fuerte Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) también acordó con la automotriz Toyota cerrar el adelanto del pago del aguinaldo de diciembre en los primeros días de octubre. Además, según el portal de noticias Mendoza Online, el cobro anticipado será opcional para los trabajadores. La medida ya fue comunicada a todo el personal y quienes lo requieran cobraran el adelanto con los salarios de la segunda quincena de septiembre.

Arroz, lácteos, frutas y verduras jaquean la desaceleración de precios que ve Economía

Algunos prefieren esperar

Dentro de las entidades financieras, sin embargo algunas deciden esperar. En ese sentido señalan que por el momento no contemplan efectivizar un adelanto de salarios ni aguinaldos. El argumento es que ante las nuevas paritarias con el gremio, los empleados cobrarán retroactivos de dicho acuerdo. Además, remarcan que también cobrarán una suma extra por el día del empleado bancario, y en caso de aprobarse la ley de ganancias también serán beneficiados.

BL JL