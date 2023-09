La economía argentina atraviesa una de sus mayores crisis y esto de seguro, si bien no a todos por igual y en diferentes niveles, impacta ciertamente a todos los sectores de una economía gravemente enferma. Lo cierto es que incluso aquellos sectores sociales más acomodados sufrieron la merma en sus ingresos con la consiguiente caída reflejada en bolsillos con menor poder de compra. De hecho, en los últimos años los vaivenes inflacionarios esfumaron gran porcentaje de su poder adquisitivo.

Esta realidad, abarcadora de todos los estamentos quedó evidenciada con el gráfico y los datos difundidos oficialmente por el Gobierno. Concretamente, hace pocos días se conocieron los datos del informe de la evolución y distribución del ingreso. Ello en base a la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Indec, correspondiente al segundo trimestre de 2023.

El 90% vive con menos de $ 280 mil por mes

Los datos son más que elocuentes. El relevamiento realizado y difundido por el instituto estadístico mostró entre sus resultados, que el 10% de la población del país que percibe los mayores ingresos, registró salarios con un ingreso mínimo de $280.000 por mes. Ello se traduce automáticamente en que el 90% de los argentinos actualmente vive con ingresos por debajo de esa cifra, que equivale a unos USD 800 al tipo de cambio oficial ($350), o bien a USD 375 al tipo de cambio paralelo, contado con liquidación (CCL $750).

Asimismo, el trabajo reflejó que el ingreso promedio del decil (estrato social) con mayores ingresos, estuvo ubicado entre los $424.244, lo que equivale a casi USD 570 (cambio paralelo).

El economista Salvador Vitelli, de Romano Group, tras analizar los resultados del informe, estimó que estos $280.000 representan una caída de 33% respecto de los $420.000 del tercer trimestre de 2017.

“Esa caída refleja el fuerte deterioro del poder adquisitivo y además cómo el sistema impositivo empuja a la informalidad. Si el ingreso del decil más rico arranca en $280.000, quiere decir que el 90% de la población vive con ingresos menores. O por lo menos ingresos menores declarados, porque sabemos que hay un 50% de la economía en la informalidad que no se ve reflejado”, señaló.

Ingresos según los estamentos

Por otra parte, el informe reveló que el ingreso promedio per cápita del total de la población, que representa a 29,4 millones de personas, alcanzó los $87.310.

Analizando la distribución de ingresos según los distintos estratos sociales, los datos oficiales reflejaron que “el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) equivale a $51.196; el del estrato medio (deciles 5 a 8), llegó a $132.455; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $325.695″.

El economista Nery Persichini, señaló tras conocerse los datos, que “En Argentina, si ganas menos de $80.000 (US$107, estás en el estrato bajo; más de $138.595 (US$186), estás por encima del ingreso promedio; más de $200.000 (US$268), estás en el 20% más rico y, más de $280.000 (US$376), estás en el decil más alto”.

Al desagregar los ingresos por género, el promedio de los varones asciende a $161.252, mientras que el de mujeres es $116.584.

Dos canastas y una misma crisis salarial

Cabe destacar también que los recientes datos difundidos respecto de indigencia y pobreza no hacen más que confirmar la crítica situación de los salarios. Por una parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que mide cuál es el ingreso mínimo que necesita una familia tipo para no caer en la indigencia, arrojó la cifra barrera de $130.590 para agosto. Por otro lado, la canasta básica total, reflejó que la suma necesaria para no caer por debajo de la línea de la pobreza fue de $284.687.

Pobreza un 40% más alta

Los especialistas y consultores privados ya estiman que los datos de la pobreza que se conocerán esta semana se elevarán considerablemente. En este sentido, Leopoldo Tornarolli, economista del Cedlas de la Universidad Nacional de La Plata, señaló que “con los datos de distribución del ingreso recién publicados por el Indec es casi seguro que la pobreza del primer semestre, que publican la semana próxima, va a ser mayor a 40%. Mi estimación es de 40,3%”.

Efectos negativos para el crecimiento

Por su parte, el economista Matías Rajnerman, destacó los efectos de los resultados que arrojó el informe, negativos para el desarrollo. “La distribución regresiva del ingreso desacelera el crecimiento porque baja la propensión marginal a consumir de la sociedad: más allá de cuánto se produzca, si los sectores de menores recursos tienen menores ingresos, dado que gastan una mayor proporción de estos respecto de las clases altas, donde la capacidad de ahorro es mayor, se desacelera la demanda en el corto plazo”, remarcó.

También precisó que “en materia de inversión, tiene resultados difusos: por un lado, reduce las ventas y la masa de ganancia esperada, afectando negativamente a los desembolsos; por el otro, un mayor ahorro podría traducirse en mayor crédito y tasas más bajas, alentando los gastos de capital. Lamentablemente, en Argentina de hoy pareciéramos estar más en la primera que en la segunda fase del ciclo, de modo que un empeoramiento de la distribución del ingreso no es malo solo por ‘razones morales’, sino también de crecimiento inmediato”, apuntó.

Desde Romano Group destacan que la caída es más fuerte en la evolución del ingreso mínimo del decil más rico, medida al tipo de cambio del dólar paralelo (contado con liquidación CCL). “En el tercer trimestre de 2017, el ingreso mínimo era de USD 1.700, mientras que ahora ronda los USD 600 dólares, lo que implica una caída del 65% medido en dólares”.

Una brecha que no para de crecer

Desde la consultora LCG, los analistas advierten que “el ingreso per cápita del 10% de los hogares con mayores recursos fue de $311.664 mensuales contra apenas $20.525 para el 10% de los hogares más pobres. Vale recordar que en los hogares con menos recursos viven 4,3 personas (absorben el 14,8% de la población total) y en los hogares de mayores recursos sólo 1,8 en promedio (6,1% de la población total), diferencia que acentúa aún más las implicancias de la brecha”.

“La aceleración de la inflación en conjunto, con un freno a la actividad, se encuentra afectando los ingresos de los deciles más bajos, especialmente los de aquellos que no se encuentran en condiciones de fijar precios ni cuentan con representatividad gremial. Así, las subas salariales parecen ajustarse de forma discrecional en el día a día, lo cual puede repercutir fundamentalmente en el sector informal”, agregaron.

La brecha de ingresos per cápita entre el 10% de los hogares de mayores recursos y el 10% de los hogares de menores recursos, llegó a 15,2 veces en el segundo trimestre del año. Esa creciente desigualdad en los niveles de ingresos parece no tener mejor panorama a futuro, según los expertos.

