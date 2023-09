La pérdida de poder adquisitivo de las familias argentinas medida en dólares, arroja datos alarmantes, según estimaciones privadas.

En concreto, según surge del último relevamiento de la consultora Focus Market analizó los ingresos registrados para una familia tipo (cuatro integrantes) en el período comprendido entre 2013 y 2023.

De modo que, en el contexto económico de un país como Argentina, con muy elevados niveles inflacionarios, el impacto sobre el poder adquisitivo suele medirse en dólares. En ese sentido, el fuerte golpe al poder de compra muestra que en la actualidad el 57% de las familias argentinas vive con menos de US $210 mensuales.

Entre los resultados que arrojó el informe, esta cifra indica que los ingresos reales medidos en dólares registraron una drástica caída de hasta el 81% en los últimos diez años.

De hecho, la cifra alcanzaba los USD 1.096, según estimaciones del sector privado. También se registró una caída del 23% en el último año.

Cómo se hizo el informe

En este modelo de grupo familiar estudiado, dos de los integrantes perciben ingresos promedio iguales tomando los tres principales deciles (estamentos) de distribución del ingreso en el país, que son representativos de las características de la población.

Para hacer el informe se analizaron las variaciones entre 2013 y 2023. Al sumar dos ingresos de adultos de clase alta correspondientes al año 2013, estos percibían US $2.932, y ahora pasaron a ganar USD 744, registrando una caída del 75%. Por otra parte el decil siguiente (sector medio), pasó de registrar un ingreso de US $1.743 a ganar actualmente ingresos por US $358, lo que representa una caída del 79%, lo que equivale a ese porcentaje menos de ingresos.

En 2013, la clase económicamente más baja tenía ingresos por US $1.096, mientras que en la actualidad es de US $209, marcando una caída del 81%. Este sector representa aproximadamente el 57% de la población argentina. La consultora, tomó la cotización del dólar paralelo ($735), para realizar los cálculos.

En el mismo período 2013/2023, el decil más alto (clase alta) pasó de representar el 19% al 16% de la sociedad, el decil del medio (sector medio) pasó del 30 al 27% mientras que el decil más bajo pasó del 51 al 57%, según el reporte elaborado por Focus Market.

Un esfuerzo más a la sociedad

El informe señala que “La caída de los ingresos reales en estos 10 años se corresponden con el deterioro de las condiciones de vida de las familias argentinas en el mismo período”.

En este sentido y en el marco del relevamiento, el titular de la Consultora Focus Market, Damián Di Pace, destacó: “Estamos en un momento histórico en nuestro país. La política le ha pedido año tras año en forma sostenida un esfuerzo más a la sociedad requiriendo más impuestos para cerrar las cuentas de un Estado deficitario que gasta más de lo que le ingresa, con aumento ineficiente de su gasto público”.

A su vez agregó: “Sin embargo, no sólo no han cerrado las cuentas públicas sino que han deteriorado las cuentas de los privados ya sea empresas y hogares, sumándole el impuesto inflacionario y el deterioro de nuestra moneda”.

Derrumbe del poder adquisitivo en 1 año

En el relevamiento la consultora comparó el año 2023 con 2022, señaló que el decil más alto tenía el año pasado un ingreso promedio de US $863. Sin embargo, en 2023 registró una caída del 14% con un valor de US $744.

Respecto del decil siguiente registrado en 2022, que representa al 27% de la población, registró un ingreso promedio de US $439, mientras que en 2023 mide un ingreso de US $358, lo que representa una caída del 18%. En promedio, el 57% de la población argentina registraba en 2022 un ingreso promedio de US $272. Sin embargo, registró una caída del 23%, hasta llegar a US $209 en 2023.

La ilógica de una economía “estacionaria”

Lo cierto es que el reporte, muestra que las familias argentinas destinan cada vez mayor cantidad de sus ingresos para la compra de alimentos. No obstante, Di Pace señala que “Las políticas de las últimas décadas han tomado el concepto de economía estacionaria donde se supone que no varían los ingresos ni la riqueza de la gente, como si el sistema social y económico no estuviera en pleno funcionamiento y en dinámica de cambio permanente”.

También destaca el analista que “en el caso argentino, este cambio ha sido negativo, se ha deteriorado el ingreso de la gente paralizando el progreso de la población en base a la generación de la riqueza. Se ha detenido el proceso de la función empresarial por el de una economía estacionaria, donde la función estatal aseguraría a la población la incertidumbre del futuro, con ingresos otorgados de antemano e incluso ajustados por la evolución de la inflación”, concluyó.

