Ismael Bermudez: “Es mentira que no haya plata, para el mundo financiero si hay plata”

El analista económico Ismael Bermudez considera falso el argumento de Milei de que “no hay plata”, pero aún así no cree que haya una respuesta por parte de los principales sindicatos al plan de ajuste. “Hablé con un alto dirigente de la CGT y me comentó que ellos, por abajo, están teniendo buenas relaciones con el equipo económico de Milei”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cuál es tu evaluación acerca de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno?

Una pequeña reflexión. Yo creo que sí hay plata pero depende para qué. Los bonos de la deuda, en el día de hoy, están subiendo muy fuerte. Lo mismo ocurre con las acciones. Los bonos CER se ajustan por inflación, por lo tanto, van a tener una enorme ganancia con esta subida. Con las letras internas del BCRA, lo mismo. Los bonos duale se ajustan por el mayor valor entre dólar o inflación. Hay plata para todo esto. Si no alcanza, está la plata del Tesoro Nacional y lo del Presupuesto. Le darán a la “maquinita” y el Banco Central emitirá todos los pesos necesarios para hacer frente a esos vencimientos; algunos serán renegociados a tasas más altas que las actuales.

Me parece importante señalar esto, porque cuando se habla de “No, bueno, acá hay un ajuste, lo tenemos que pagar todos”, efectivamente no es así. Las familias hoy están preocupadas y el segmento financiero está de fiesta.

Emitiste un tuit diciendo que con este plan la pobreza va a aumentar 20 puntos.

Posiblemente me quede corto. Primero, porque tenemos 45% de pobreza con ayuda del Estado. Si la ayuda disminuye y tenemos una inflación proyectada para el próximo año del 300 o 400%, podríamos llegar a tener una pobreza superior al 65%. Pensemos que, a quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo, les congelan el beneficio. Si no hay aumentos, tenes un 1 millón de personas que van a pasar a ser directamente pobres.

Además está la AUH que sí tuvo un aumento, pero que con la inflación, a este ritmo se lo come en dos meses. Ya venían perdiendo, tanto con el gobierno de Alberto como con el de Macri. Esta porción de personas van a seguir estando en la pobreza, especialmente la pobreza infantil, porque sabemos que la AUH es para los menores de 18 años.

En las jubilaciones hay aumento por decreto. Ni siquiera aplicarán la mala fórmula de movilidad. Están replicando a Alberto Fernández, que en 2020 suspendió la fórmula de Macri y aplicó decretos; un sector de jubilados está perdiendo como en la guerra. Los aumentos por decreto, se hacen para que los aumentos sean menores que la inflación.

Así puedo enumerar un montón de cosas más que, me habilitan a pensar que la pobreza va a dar un salto muy fuerte. Lamentablemente, nos encontramos en este barco con medidas que no sabemos cómo van a impactar, como lo de ganancias; los trabajadores que quedaron exentos de ganancias, que son un millón, van a volver a pagar el impuesto. Esto significa que, en promedio, van a perder un 30% de lo que cobran actualmente. Es decir, el que gana 860 mil pesos va a cobrar 600 mil pesos. Esto es así, rigurosamente, y en cualquier planilla de excel que hagas con el impuesto a las ganancias... ¿Se devolverá el IVA en el 2024?

Vos pronosticás una inflación del 300% o 400%. El anuncio del dólar a $800, más la corrección del 2% mensual, nos resulta contradictorio. Cuando vos proyectas ese 2% mensual, anualmente, te da 10%. Al poner al dólar a $800 y no a $650 hicieron un colchón. Lo que podemos decir es que, quizá en marzo, si el dólar es de $800, más el 2% por mes, es como si lo hubieran puesto a $650 de hoy. ¿Te parece consistente este anuncio? ¿Crees que va a haber una nueva devaluación?

En primer lugar, lo van a poder corregir en cualquier momento. Esto no significa que lo que digan hoy, lo respeten mañana. Recuerden que Sergio Massa puso un dólar a $350 durante 90 días y la inflación se comió. Los que hoy están en el gobierno criticaron al ex superministro por haber devaluado un 20%, dejando dólar fijo en $350. Los que criticaban a Massa, ahora, lo dejan fijo. ¿Cuánto vamos a tener de inflación en diciembre?, ¿25%? y ¿En enero?, ¿40%? Bueno, lo van a tener que cambiar. En Argentina nadie resiste un archivo, porque lo que dijeron ayer lo cambian mañana sin ningún problema.

Los años, la experiencia o cierta intuición no epistémica (que muchas veces se puede equivocar), me indica que, un plan así va a tener mucha resistencia. Es decir no sé cuánto va a poder lograr o si será aprobado en el Congreso. A lo mejor consiga alguna batalla parcial, pero me da la sensación de que, aumentar la pobreza y pasar a ser un país con mayoría de pobres, no me parece que sea aplicable. Debería haber otros paliativos para equilibrar el plan. Si fuera así como describimos ¿Te parece que este plan es sustentable política y socialmente en la Argentina?

El gobierno de Milei tomó la precaución de hacer una suerte de gobierno de unidad nacional. Incorporó personas del menemismo, PRO y del peronismo. El otro día hablé con un alto dirigente de la CGT y me comentó que ellos, por abajo, están teniendo buenas relaciones con el equipo económico de Milei.

La reacción va a depender mucho de lo que ocurra en las fábricas, en las oficinas y los barrios. No espero nada ni del Congreso, ni de la CGT, que estuvo calladísima con Alberto Fernández. Pienso que la CGT actuará solamente si percibe que hay un “desborde” sindical. En ese caso, aplicarán la máxima de Eduardo Duhalde. En el 2001, cuando comenzaron las manifestaciones, en determinado momento le preguntaron: “Eduardo, la gente está en calle, ¿qué hacemos?”, y respondió: “si la gente está en la calle, nosotros tenemos que estar ahí”. Esto implica saber reubicarse frente al nuevo escenario social y político que marca la ciudadanía. Por este motivo, no veo iniciativa ni del parlamento, ni de la CGT, o de los principales sindicatos.

