El economista, Javier Timerman, aseveró que "el problema que hay con Villarruel y Milei es que creen que la negociación es mala". Además, anticipó cómo afectaría al mercado un posible triunfo del candidato libertario, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Sigue habiendo el mismo temor del mercado con una eventual presidencia de Javier Milei? ¿Eso sigue afectando la valorización de los activos y los bonos argentinos?

Sí, totalmente. Estas últimas semanas vinieron muchos inversores, organizados por bancos americanos principalmente, de todo el mundo. En este momento, en Buenos Aires está JP Morgan, también estuvo Bank of America, hay otros inversores que viene por su cuenta, muchos inversores de Brasil también que tienen activos argentinos, otros de Europa.

La preocupación, casi exclusiva, es el fenómeno Milei y la disrupción que podría eso llevar, la falta de interlocutores a nivel programas económicos, toda la inexperiencia política. Hoy, para ponerlo en forma simple, el mercado subiría bastante si gana Patricia Bullrich, especialmente después del sacudón de las primarias.

Se quedaría estabilizado, esperando cómo sería un gobierno de Sergio Massa, en caso de que le vaya bien en las elecciones ahora. Los bonos caerían un 30% si gana Milei y subirían 30% si gana Bullrich.

Carlos Melconian estará en Estados Unidos para un encuentro con tenedores de bonos. ¿Tenés alguna información sobre esa reunión?

Será una reunión similar a la que estuvieron Darío Epstein y el otro enviado de Milei en la casa de la misma persona. Este tipo de reuniones son con argentinos o latinoamericanos que están, de alguna manera, involucrados en el mercado, algunos como traders, otros como vendedores, operadores, inversores. Es como una gran coalición de un grupo de argentinos.

Cuando era más joven, era una especie de referente de esas reuniones, las armaba yo. Hice varias con funcionarios de Fernando de la Rúa, con funcionarios de todos los gobiernos. Son reuniones informativas, pero que tienen importancia porque distribuyen mucha información.

Como hay mucha gente, alrededor de 80 personas, todos argentinos y que está relacionados con inversores, de alguna manera, porque están trabajando en algo relacionados con inversores, luego eso se distribuye.

Entonces, es muy importante caer bien ahí. Siempre insistía para que los gobiernos que no lo hacían, vengan a Nueva York recurrentemente, porque son reuniones que realmente impactan en el mercado en la forma que tienen de ver lo que está pasando en Argentina, con reuniones casuales, duran mucho, no son formales. Es un formato que a Melconian le vendrá bien.

Contamos un poco, para la gente que no conoce, quién esta persona y su casa, que tengo entendido que está en Connecticut.

Gerry Matos es una banquero retirado de HSBC, argentino, que tiene una casa grande y hace ese tipo de reuniones cuando vienen políticos. Es muy común que esto ocurra. En una época también lo hacía cada vez que venían inversores, políticos, economistas, y armábamos un grupo.

En ese entonces, teníamos uno que curiosamente se llamaba "Grupo Varenikes", porque lo arrancamos en la época de De la Rúa y como estaba el "Grupo Sushi", una periodista de Clarín nos apodó el "Grupo Varenikes" porque la mayoría de nosotros éramos de origen judío.

Hacíamos ese tipo de reuniones constantemente y teníamos cierta influencia entre los inversores. En este caso, es parte de la campaña electoral de que los mercados muestren que te acompañan, entre otras cosas.

Es un gesto también.

¿Podríamos sintetizar el resultado de las elecciones en la primera vuelta en que, si Massa pasa a la segunda vuelta, el mercado queda expectante y no cambia; si gana Milei, pierde 30%; y si triunfa Bullrich, gana 30%?

Creo que sí.

Esa sería la síntesis...

Es lo que yo creo, es totalmente simplificado. Es la dinámica que estamos viendo. Incluso, lo curioso hoy en día es que cuando vienen los fondos se juntan principalmente con referentes de Milei y de Patricia porque lo demás es más status quo.

Fernando Meaños (FM): Más allá de lo que pueda pasar con las elecciones y estas reuniones tan claves en Wall Street, hoy el inversor extranjero da por sentado que Argentina caerá en default.

Es decir, con estos precios, aún con el escenario político más favorable que, en tu visión sería el de un triunfo de Bullrich, ¿siguen dando por descontado que el año que viene el nuevo gobierno tendrá que reestructurar la deuda?

Se está dando un fenómeno curioso en los precios de la deuda. En mi trayectoria, vi bonos operar en 10 centavos que nunca defaultearon, como lo eran los bonos soberanos rusos. Nunca defaultearon en la crisis del '98 y, sin embargo, traideaban a 10 centavos por más de un año.

En el escenario actual en el que están los bonos argentinos, creo que el mercado asume que no habrá default porque cree que sería intolerable otro para Argentina, porque nuestro país no necesita acceder al mercado de créditos hasta 2025.

Esperan que para ese entonces se ordene, junto con las reformas que piensa hacer y las nuevas iniciativas respecto a Vaca Muerta, la mejora en las exportaciones, y así poder llegar a un número que tampoco es tan alto, que son 20 o 25 mil millones que necesita para hacer frente asumiendo que restructurará la deuda con el Fondo.

Actualmente, tenés mucha oferta en el mercado de bonos argentinos y muy pocos compradores. Por eso cuando Milei habla de que tiene garantías de que vendrán fondos, no veo que eso esté ocurriendo el interés de ningún fondo oportunista o buitre, como se quiera llamar, de involucrarse en el mercado. Por lo tanto, los bonos reflejan la apatía más que otra cosa.

La demandada de bonos para los próximos años

FM: Siguiendo esa línea, podría darse el resultado más adverso, que sería el de Milei, y aún así que los bonos continúen teniendo demanda el año que viene, si es que el mercado cree que hasta 2025 la Argentina pueda recomponer.

Tengo mucha experiencia en mercados como para saber que la reacción inicial, el termómetro del mercado, entre otras cosas, no necesariamente es lo que termina pasando meses o un año después.

Generalmente, el mercado se deshace de activos ante la incertidumbre. Milei es sinónimo de incertidumbre pero no quiere decir que si es presidente comiencen a alinearse ciertas cosas, hacer políticas que el mercado diga "en una de esas" y empieza de precios más inferiores a subir.

A los argentinos nos preocupa mucho la economía, creemos que tenemos problemas insolucionables porque llevan muchos años de deterioro, pero para el que lo mira desde afuera el problema argentino no es económico, sino netamente de voluntad de acuerdos políticos. Entonces, eso es lo que están mirando más que el programa económico.

Hoy en día, asumen que los tres candidatos que no irán por opciones populistas de izquierda o de las cuales estamos acostumbrados, sino que buscarán alineamientos con el mercado, con Estados Unidos, el Fondo o con los organismos multilaterales de créditos, etc. Asumen eso basado en la historia de cada uno estos candidatos.

A lo que le temen los mercados es a la capacidad política que tenga de llevar a cabo, porque lo que se necesita, y Marina Dal Poggetto lo dijo muy claro, es que "necesitamos algo rápido y no gradual". Pero si eso terminará en algo disruptivo o solucionable dependerá de la capacidad política.

La influencia del negacionismo sobre los mercados

Te voy a sacar de tu posición de analista de mercado para tratar de unir la economía con algo más importante, ya que vos decís que el problema de Argentina no es económico sino político, que tiene que ver con cuánto del negacionismo es pariente del pensamiento mágico de que hay una sola solución económica, que sería la escuela austríaca.

¿Cuánto del temor de los mercados, independientemente de ser amistoso con el mercado, tiene que ver con que, por ejemplo, elegir una candidata a vicepresidenta que pueda negar los delitos de la dictadura es, de alguna manera, un síntoma de un pensamiento "mágico" y de "aquello que me molesta no existe" o que "las soluciones son fáciles"?

Es gravísimo el negaciosnismo de Villarruel. Estoy muy de acuerdo y me encantaría que tu propuesta de una ley contra el negacionismo, dada la situación que estamos atravesando, sea política de todos lo partidos mayoritarios.

No es un tema en el mercado porque los políticos no lo proponen de esa manera, entonces, deja de ser una cuestión y tal vez porque porque se instaló esto de que son problemas antiguos, que pasaron 40 años, y asumen la democracia como tal, por ahora.

A 40 años de la tragedia más grande que tuvo este país, sería iluso pensar que a la democracia no hay que cuidarla todos los días. Pero bueno, en el mercado no se ve eso. Al mercado, más que otra cosa, le preocupa es el carácter disruptivo de Milei y la incertidumbre de cómo podría ser un gobierno de él.

Te pregunto a vos y por la experiencia de tu papá, ¿creés que hay una correlación entre el pensamiento "mágico económico", que todo dogmatismo finalmente está conectado de la misma base estructural filosófica?

Sí, porque, además, Argentina tiene un problema político, y como tal necesitás no solamente de acuerdos, sino de buscar el consenso que te permita salir de esta trampa en la que estamos hace mucho tiempo, en donde no puedo hacer "tal cosa" porque necesito negociar y, de repente, la palabra "negociación" pasó a ser algo malo. Y no, al contrario, porque lo que necesita Argentina es más negociación.

Todos discuten, a la larga, "esto lo vamos a tener que resolver en el presupuesto", "esto se soluciona en la reforma impositiva o laboral", eso es negociación, no existe en ningún país de mundo.

Siempre lo digo, vi negociaciones extraordinarias en Estados Unidos en las que se lograron muchas cosas, como fue la reforma impositiva del '86, con un presidente como Ronald Reagan, que entró diciendo que había que cambiar un montón de cosas y terminó negociando con un político veterano, que era Richard J. O'Neill, que era el presidente de la Cámara de Diputados, y un demócrata de los viejos del New Deal, y negociaron un acuerdo extraordinario para reformar los impuestos en Estados Unidos.

Lo vi en muchos otros momentos, especialmente durante la presidencia de Clinton, en donde el Congreso estaba en manos de los republicanos y, sin embargo, eso no paralizó el Congreso. Al contrario, lo movilizó porque el Ejecutivo con el Legislativo negociaron.

El problema que hay con Villarruel y Milei es que creen que la negociación es mala y es muy buena, pero por alguna razón en Argentina se volvió un tema tabú.

