Alejandro Catterberg: "Es posible que Milei no entre al balotaje, pero también que gane en primera vuelta"

Alejandro Catterberg explicó como ocurre que, a pesar de la crisis económica, Sergio Massa sigue siendo un aspirante competitivo: "Juntos cometió muchísimos errores, pasó de su mejor a su peor elección en 20 meses". Por otra parte, conjeturó sobre los potenciales escenarios en una segunda vuelta. "Bullrich es más competitiva en un balotaje tanto contra Massa como con Milei", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Tiene algún fundamento lo que indican los estudios de opinión pública, acerca de esta idea de que Sergio Massa ya está en el balotaje con Javier Milei?

No, no se puede llegar a esa conclusión tan rotunda de ninguna manera. Primero, por la paridad de los resultados de las PASO. Entre el primero y el tercero hubo una diferencia de 800 mil votos, y estamos esperando que se incorporen 3 millones de votos a la elección general, incluyendo el crecimiento histórico que se viene dando entre unos comicios y otros.

Entonces, habrá casi 2 millones de votantes nuevos y está el 4% que votó a partidos más chicos que no pasaron el límite que exige la ley de 1,5%. Esa gente tendrá que reacomodar su elección. Además de personas que antes votaron a algún candidato y ahora lo modifiquen.

Liliana Franco duda de las encuestas que bajan a Milei: "Les es muy difícil recabar información real"

Por otro lado, hubo una caída de la confiabilidad en lo que hacemos los encuestadores. No es que nos olvidamos de cómo hacer nuestro trabajo, pero mundialmente hay cada vez menos colaboración con las encuestas. Consecuentemente, hay mayores márgenes de error.

No hay un candidato que esté a 10 puntos del otro y pueden pasar muchas cosas, incluyendo un debate presidencial, en este mes, que modifique las estimaciones. Todavía no hay nada cerrado, cualquiera de los tres puede terminar en balotaje, aunque el favorito es Milei, obviamente. Por ejemplo, todavía Bullrich debe adecuar su mensaje y convencer al votante de Larreta.

Las probabilidades de Milei en segunda vuelta

¿Aunque no sea probable, es posible que Milei no entre al balotaje?

Es posible que Milei no entre al balotaje, pero también que gane en primera vuelta, aunque no se visualiza ese último escenario en las encuestas recientes. Él es un líder carismático que surgió muy rápidamente, carente de una estructura y experiencia política.

De hecho, tampoco tiene un recorrido por fuera de la política, como varios periodistas o empresarios. Es de los fenómenos que tan rápido como aparecen, también se pueden ir. No están arraigados a ninguna ideología o corporación.

A su vez, hay otros interrogantes: el peso de las estructuras partidarias, sobre todo el peronismo. En las PASO hubo 5 provincias que además de presidente elegían gobernador y allí Milei sacó 23%. Mientras que en las otras 19 provincias cosechó 36% de los votos. La pregunta es si eso es una casualidad o una causalidad.

Habrá que ver si el peronismo y JxC tienen esa capacidad de movilización político-partidario hacia sus votantes y esto se moviliza en la general para variar los resultados. Si hubiera una distancia muy grande, la maquinaria no cambiaría mucho, pero ahora sí puede afectar. Milei obtuvo muchos votos de sectores populares que históricamente elegían al peronismo pero querían expresar cierta bronca por la situación económica.

Es bien conocido el concepto del carro del vencedor con el que la politóloga alemana Elisabeth Noelle Neumann explicaba el deseo de la gente de acomodar sus ideas a la que le parecía la dominante. Ahora bien, cuando se revisa la historia reciente de PASO a la elección general, se visualiza que el segundo crece y el primero se estanca. ¿Cuál creés que, de las dos alternativas, va a terminar siendo?

No lo sé. Porque en nuestras PASO recientes terminaban siendo entre dos candidatos, no de tres. En este caso, el que salió tercero fue el Gobierno y se busca, por parte de los propios actores, que haya un antagonismo entre el oficialismo y Milei. Por eso hay algunos números que muestran que quien salió segunda, hoy estaría en tercer lugar.

Es una elección muy atípica, tenemos los peores indicadores de humor social desde el 2001, la situación económica está en una fragilidad aterradora, hay un potencial para tener una hiperinflación, hay un sistema político en crisis al igual que las coaliciones.

Milei se lleva el 20% de los votos de Larreta y Bullrich retrocede al tercer lugar

De hecho, vemos al peronismo perdiendo elecciones como nunca lo vimos, perdiendo la mitad de las gobernaciones. El candidato nuevo que sale de las redes sociales y cambia el paradigma del voto argentino.

Hoy, la principal variable que explica el comportamiento electoral es la edad, si sos un joven menor de 30 años, la mitad vota a Milei. Si sos mayor a 60 años, sólo el 15% lo hace. Si a esto le sumamos el género, los jóvenes hombres votan a Milei aun muchísimo más proporcionalmente que las mujeres mayores.

Son muchas cosas nuevas, así que no sé si los antecedentes electorales pueden predecir algo. Pondría foco en quiénes son los que habitualmente no van a votar. Muchos estudios indican que los que no lo hicieron y vuelven en la general, son personas mayores. Y esto favorecía a JxC en detrimento de Milei.

La nueva identidad política surgida con Milei

¿Milei representa un sector político duradero? ¿Una identidad política libertaria que lo trasciende a él mismo? ¿Estamos en una sociedad que hoy tiene 3 identidades políticas, más allá de quién gane o pierda?

En líneas generales, lo que explica la emergencia del candidato de LLA es la bronca socioeconómica de la sociedad, que deriva en un malestar a las elites. Obviamente, frente al caos hay demanda de orden. Por eso se exigen límites y mayor mano dura, eso es algo histórico.

De todas maneras, no creo que la sociedad argentina se está derechizando. El kirchnerismo hizo que se debatiera y que se pusiera una agenda corrida hacia el populismo de izquierda, y la sociedad no estaba tan representada.

El trío improvisa: Milei en círculo cerrado, Bullrich entregó centralidad y Massa hace cristinismo

Si Milei no logra estabilizar la economía en un mediano plazo, esa insatisfacción se le va a volver a él mismo, como se ve en muchas situaciones semejantes en Latinoamérica.

La competitividad de Massa en medio de la crisis

Alejandro Gomel (AG): ¿Le encontrás explicación a que en medio de esta crisis el ministro de Economía de esta gestión sea competitivo electoralmente?

Massa es competitivo haciendo la peor elección en la historia del peronismo y porque, del otro lado, hubo desinteligencias y fraccionamiento de la oposición. En estos últimos años, Juntos cometió muchísimos errores, pasó de su mejor elección a la peor en 20 meses. Hubo una merma de 15% en menos de dos años.

Además, siempre hay un componente del voto que no es económico, por más que la inflación esté al doble. Tiene que ver con el componente familiar e ideológico.En ese sentido, no debería sorprender tanto el piso y el techo (entre el 25% y el 33%) de votos que viene sosteniendo el kirchnerismo.

Sergio Massa sigue siendo un postulante competitivo pese a la crisis econpomica

De todas maneras, el peronismo está sufriendo la pérdida de poder, ya que pasaría a tener potencialmente menos de 100 diputados nacionales y nunca tuvo tan poco. En esta coyuntura, no descartaría ningún escenario. Incluso, si me preguntás si Massa puede ganar en un balotaje, te diría que es difícil pero no imposible.

¿Entre Bullrich y Massa quién tiene más posibilidades de ganarle a Milei en una hipotética segunda vuelta?

Bullrich es más competitiva en un balotaje tanto contra Massa como con Milei. Contra el candidato del oficialismo podría recibir gran parte del votante del libertario. Ahora bien, falta, hay que ver cómo sigue la campaña. No hay que asumir que esta elección está definida.

