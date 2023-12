Las incógnitas de la relación de Milei con el Congreso

El presidente provisional del Senado, Francisco Paoltroni, ha sugerido, en la misma dirección que el futuro ministro del Interior Guillermo Francos, que La Libertad Avanza ve la debilidad parlamentaria como una oportunidad de negociación, comentó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

A partir del 11 de diciembre, se inicia una etapa clave para el Poder Legislativo, con la posibilidad de extender las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre y convocar sesiones extraordinarias en enero y febrero mediante un decreto de Milei. Se espera la posibilidad de que se trate la ley ómnibus, ese gran paquete de leyes que implicaría aplicar el ajuste en distintas áreas del Estado, para evitar el uso de decretos en las primeras reformas.

El dilema de LLA: ¿Cómo afrontar un Parlamento con tan pocos legisladores propios?

El espacio del libertario enfrenta el desafío de contar con números ajustados en ambas cámaras del Congreso, lo que hace necesario negociar ley por ley y apostar a acuerdos. La ausencia de un presupuesto para 2024 preocupa a los gobernadores, ya que Milei podría gobernar con el presupuesto del último año de Alberto Fernández, otorgándole discrecionalidad en el manejo del presupuesto y afectando la relación con las provincias.

Redrado aconsejó a Milei: "La clave es un shock de leyes"

Por un lado, parece que no va a haber presupuesto 2024 y Milei solamente va a gobernar con partidas presupuestarias reasignadas. Eso abre una ventana de negociación, no solamente por la ley Ómnibus, sino también por otros proyectos. Esta mañana, Guillermo Franco ya confirmó que el paquete va a incluir también un plan para reformar la ley electoral para eliminar las PASO. Ahí hay puntos de vista coincidentes incluso con sectores del peronismo.

Hay otro proyecto también que genera atención y que podrían sumar una victoria numérica para LLA, aún con estos números tan exiguos. Algunos especulan que el futuro Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de poder buscar terminar con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Contábamos la semana pasada que el proceso que comenzó en enero ya tiene dictamen con unaa duración especial, es decir, que tiene un año más de vigencia.

En ese sentido, algunos especulan que podría haber alguna iniciativa para directamente anularlo, para poder sumar acuerdos y a partir de eso enterrar la posibilidad de que exista el dictamen en pie para abrir en algún momento la instancia. Otros dicen que buscarán hacerlo ahora con los aliados actuales.

Milei afirmó que convocará a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de reformas del Estado

También se plantea la posibilidad de una reforma electoral que el entonces presidente Mauricio Macri también intentó. Era una reforma mucho más ambiciosa que implicaba la federalización de la boleta única electrónica, cambios en el régimen de las PASO para quitarle obligatoriedad y también, lo único que quedó en pie, la obligatoriedad del debate presidencial.

Lo cierto es que todo lo otro no sumó los votos suficientes para avanzar en un tema que además no puede ser cambiado por decreto. Vale la pena recordarlo: el presidente no puede firmar decretos de necesidad y urgencia por temas tributarios, por temas electorales y por cuestiones penales. Precisamente ahí es donde se incrementa el rol del Congreso de la Nación.

El mensaje de Milei para el Congreso

Será fundamental el momento inaugural que va a protagonizar Javier Milei este domingo, no solamente cuando comparezca frente a la Asamblea Legislativa y reciba los atributos, sino también cuando hable en las escalinatas del Congreso de la Nación. Ahí posiblemente le hable a una multitud y hará valer, hacia los protagonistas de los dos recintos del Congreso de la Nación, su sumatoria de votos y su apoyo en la calle.

Congreso de la Nación

Será un mensaje para el Congreso que va a decir “apelamos al Congreso para avanzar con proyectos en donde el futuro oficialismo no tiene mayoría”. De esta manera, se abre una negociación compleja que, vale decir, también podría tener una fecha de vencimiento en la finalización del periodo de extraordinarias.

Es que la próxima vez que electo presidente va a volver al Congreso va a ser el primero de marzo, cuando le toque abrir el periodo de Sesiones Ordinarias. Algunos dicen que ahí es donde se va a vencer la línea de tiempo para ver si finalmente explora posibilidades de avanzar en el Parlamento o directamente pelearse con el Poder Legislativo, acusar a las fuerzas políticas que lo integran de no respaldar las iniciativas y, en ese contexto, echar mano al decreto.

Ahí hay otro plazo, y tiene que ver con la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en donde el panperonismo tiene mayoría, la misma primera minoría que tienen las dos cámaras del Congreso. Y también qué hacer con la Comisión de Acuerdos del Senado, donde también el peronismo tiene peso propio y podría frenar la nominación de militares y cubrir otros cargos muy importantes.

¿Se prolonga la vida de JxC en el Congreso?

Institucionalmente, los tiempos arrancan el lunes 11, donde se va a saber claramente cuál es el nivel de profundidad de las reformas que Milei quiere poner a prueba en el Congreso y conocer si cuenta con los votos o no.

Además, va a ponerse a prueba la eficacia del futuro ministro Francos para ver si puede torcer voluntades, y si tiene billetera para negociar con gobernadores que, indudablemente, están preocupados porque saben que el presupuesto del año que viene va a depender de la lapicera del mandatario, de Nicolás Posse y del propio Francos.

Por lo tanto, el diálogo democrático va a ser de verano y cuando comience el otoño, algunos esperan que haya algunos acuerdos, otros temen que directamente ahí se van a terminar los buenos modales con el Poder Legislativo y que la cuestión va a pasar pura y exclusivamente, como dijo la denominada canciller Diana Mondino la semana pasada, mediante decretos.

AO FM